 Суд продовжив до 28 липня утримання під вартою обвинуваченого в державній зраді полковника Без'язикова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.
Зараз Шевченківський райсуд допитує свідків сторони захисту у справі.
Свідок Петро Ромигайло 2014-го очолював штаб сектора "Д", де розвідкою командував полковник Іван Без'язиков. За словами свідка, обвинувачуваний і ще двоє офіцерів 16 серпня 2014-го пішли домовлятися з окупантами про обмін полоненими та загиблими. Начальник розвідки на той час володів важливою інформацію, тож його участь в операції мала певні ризики. Але охочих іти на перемови було небагато.
"Він поїхав, я так зрозумів, по усному розпорядженню. На той час у нас не було ніяких керівних документів, зараз в нас є керівні документи, вже під час війни ми їх розробили. А на той час відправляли", – каже свідок.
Ромигайлу не відомі умови, у яких Без'язиков перебував у полоні. Але вже на другий день після зникнення перемовників командний пункт сектора знищили ракетним ударом із боку Російської Федерації.
"Загинуло багато військовослужбовців, були тяжко поранені. Нанесли бойові ураження по інших об'єктам. Я не кажу, чи Без'язиков давав це, чи не Без'язиков – я не знаю", – пояснює Ромигайло. Але полковник Без'язиков володів інформацією про розташування таких об'єктів.
"Я як начальник розвідки не мав повної картини операції, яка проводилась сектором "Д" у своїй зоні відповідальності. Чи можете Ви підтвердити?" – запитав обвинувачений.
"Я не можу такого підтвердити, що ви не мали цієї інформації. Але план операції коли доповідається, начальник розвідки був присутній", – відповів на запитання свідок.
Дружина обвинувачуваного – Маргарита Без'язикова – переповідає історією перебування свого чоловіка у полоні. Спочатку вона не мала про нього жодної інформації. Аж поки через соцмережі з нею не зв'язалися бойовики і сказали придбати нову сім-картку і чекати.
"Я на свій страх і ризик повідомила СБУ про це. Всі, коли чоловік виходив на зв'язок, комунікації. Я приходила сама до СБУ і сама їх повідомляла. Тому це не встановлений факт, коли зараз зачитують там щось", – переконує дружина обвинувачуваного.
Через брак часу суддя постановила: продовжити допит Маргарити Без'язикової на наступному засіданні. На цьому залишився час лише для продовження запобіжного заходу. Прокуратура наполягає – начальник розвідки і надалі має перебувати під вартою.
"Злочини, які інкримінуються пану Без'язикову, віднесено до категорії особливо тяжких і за них передбачено дуже суворе покарання, що, звичайно і само собою, може спонукати особу ухилитися від його відбування", – зауважує прокурор.
Врешті судді залишили Івана Без'язикова за ґратами до 28 липня. Наступне засідання призначили на 11 червня.
Нагадаємо, Іван Без'язиков – кадровий офіцер Збройних сил України, в серпні 2014 року потрапив до полону терористів, де перебував 23 місяці. Однак, за версією слідства, там він співпрацював зі злочинними угрупуваннями ДНР. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
Май 30, 2019Без рубрикиКомментарии: 11
Результаты свежей закрытой социологии Социологической группы
«Рейтинг» показывают, что партия Петра Порошенко может набрать на
парламентских выборах лишь около 5 %.
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З першого липня в нас повинна була запрацювати європейська модель ринку електроенергії. Згідно планів імплементації Третього енергопакету ЄС. Його імплементація майже унеможливила би вплив чиновничого апарату на тарифи для підприємств.
Зокрема, при запуску прозорої схеми формування тарифів, Феросплавам Коломойського довелось би витрачати десятки мільярдів гривень на рік додатково.
Звісно, бабуся Беня хоч і поц, але дуже жадібний поц. І останні місяці другим фронтом він вів наступ у цьому напрямку, правду кажучи не дуже вдало. В хід йшла уся королівська кіннота та уся королівська рать.
Спочатку йшов авангард легкої піхоти - різного роду експерти твердили про незаконність, лякали тарифами та таке інше. Не прокотило.
Потім важка інфантерія - вже представники зекоманди почали пропонувати відкласти імплементацію на деякий термін - від трьох до дев'яти місяців. Але ринок є ринок, а депутати не були б депутатами якби не були б у курсі бабусиних муток. Знов ці заяви лишились без уваги.
Невдачі зазнала й кіннота - підконтрольні бабусі депутати почали штампувати законопроекти, метою яких було відтермінування або скасування імплементації, але жоден з них так і не був розглянутий.
Але завдяки виграної битві на першому фронті, а саме приводу до власті своєї команди, бабуся отримала можливість застосувати вже важку артилерію. І ось що ми маємо на даний момент:
Перший заступник голови СБУ Баканов направляє офіційного листа до уряду та парламенту, де зазначає загрозу держбезпеці у разі імплементації енергопакету. Так, той самий Баканов, що до недавнього часу був керівником студії «Квартал 95». Вважаю, що ні в кого немає питань а ні щодо його «компетенції», а ні щодо його ангажованості.
А це дає неформальний привід для скликання засідання РНБО для вирішення цього питання.
А голова РНБО у нас - хто? Пра-виль-но - Данилюк! Той Данилюк, що колись знайшов «стіну» біля Кабміну, перебуваючи на посаді вже кілька місяців. Ту саму «стіну», що стоїть там споконвіку. А потім шукав ситуативну кімнату РНБО у приміщенні Адміністрації Президента. На сороковий день після перемоги зекоманди на виборах і на дев'ятий після інавгурації. Стосовно його «компетенції» та ангажованості мабуть теж ні в кого не має ніяких сумнівів.
І ось засідання РНБО повинно відбутися вже завтра. Тільки під вже формальним приводом - аварія на шахті у Львівський області, наслідком якої стала загибель двох гірняків. Якщо ви вважали, що існує хоч яка межа цинізму для Коломойського, то ні - ніяких меж не існує.
Два життя плюс - статистика. Два життя мінус - інструмент вирішення власних питань.
Nothing personal - just business.
Я міг би добавити, що потрібен максимальний розголос, але сподіваюсь, що ви й самі все розумієте…
Дмитро Ленівський