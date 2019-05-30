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 Окупанти вперше провели в Криму показовий арешт двох правозахисниць, - Пашаєв

Журналіст Осман Пашаєв заявив про те, що окупаційна влада Криму вперше провела показовий арешт двох правозахисниць.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Пашаєв зазначив: "До сьогодні окупанти не затримували жінок (так, переслідували жінок як і раніше заводили справи і навіть засуджували, але такого показового затримання відразу двох правозахисниць не було). Сьогодні перестали гратися в путінське джентльменство. Затримали Лутфіє Зудієву. Правозахисницю. Можливо, її знають не всі. Але саме завдяки Лутфіє ми тут на материку в будь-який час можемо дізнатися, кого затримали, кого відвезли, де утримують.

Лутфіє на зв'язку 24 години на добу вже 5 років. Лутфіє забезпечила зв'язок між адвокатами 24-х моряків і журналістами під час "судів" у Сімферополі в перші дні після захоплення українських військових.

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Лутфіє - очі і серце вільного Криму на окупованому півострові. Я сподіваюся, колеги, сьогодні, першою новиною на всіх каналах в Україні буде затримання Лутфіє, якій загрожує арешт".

Як повідомлялося, сьогодні в окупованому Криму в Джанкої була затримана активістка Лутфіє Зудієва, а пізніше в Бахчисараї - координаторка громадської організації "Кримське дитинство" Муміне Салієва, дружина політичного в'язня Кремля.

До жінок не допускали адвокатів. Звільнити затриманих закликало представництво України в ООН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129842
 
 
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что-то не так с этими "правозащитницами", вон в Иране правозащитницы в тюрьму идут чтобы тряпки на голове не носить, а эти добровольно и сами Оккупанты впервые провели в Крыму показательный арест двух правозащитниц, - Пашаев - Цензор.НЕТ 212
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