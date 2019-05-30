EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  2989  158
Все про:бізнес (321) Квартал-95 (19) Росія (17296) українська мова (257) Шефір (4)

 Співвласник і керівник "Кварталу-95" Борис Шефір: "Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється"

Борис Шефір, керівник студії "Квартал-95" і брат першого помічника Президента Сергія Шефіра, вважає квоти на україномовний продукт "штучною й гидкою річчю" і сподівається повернутися до роботи на російському ринку.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Детектор медіа", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється. Довго пояснювати, але найбільший удар політика українізації завдала телерадіовиробництву. ... Якби нам всередині України дозволили виробляти російською, ми б могли торгувати з Росією цією продукцією", - сказав Шефір.

"Заборони - це штучна і гидка річ", - додав він.

За словами Бориса Шефіра, з 2014 року "Кварталу-95" довелося відмовитися від амбіційного проекту.

Читайте також: Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися, - співвласник "Кварталу-95" Борис Шефір

"Ми раніше піднімалися за рахунок російського ринку. Ви знаєте, ще до війни мейджори хотіли побудувати студію для всього ринку колишніх країн СНД і вибрали нас: "Ви відповідаєте міжнародним стандартам". Ми йшли до укладення договору, і йшлося про вливання сотень мільйонів доларів, всі б їздили до нас знімати", - сказав він.

Студія шукає можливості вийти на інші ринки, але це, за словами Шефіра, пов'язане з труднощами.

"Це довгий шлях - 10-15 років для входу на інші ринки. Наприклад, ми плануємо зробити серіал "Свати" для Румунії. Ми багато говорили з поляками, але у них свій ринок і свої талановиті виробники. Вони багатші за нас і можуть дозволити собі набагато дорожче виробництво - і 200, і 300 тисяч доларів за серію. Але роботу вони швидше дадуть своїм продакшенам", - сказав він.

Також читайте: Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - керівник "Кварталу-95" Борис Шефір

Співвласник "Кварталу-95" чекає перегляду закону про мову.

"Я очікую перегляду квот. 90% - це багато. Закон про мову треба скасувати і прийняти нормальний закон. Це перший крок для скасування війни", - підсумував Шефір.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129841
 
   
 Топ коментарі
 
его, скота, единое кинопрокатное пространство интересует

и пох ему на ту Украину
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А своим очком на зоне торговать не думал, мразь продажная? Взять бы ету падлу и посадить в окопы в Песках. пускай бы недельку там пожил и подумал бы чего стоит ета торговля с убийцами украинцев. Пускай бы трупы и разорванные тела по полям пособирал. Скажим спасибо Вальцману что не ввел военное положение на дамбасе, не перекрыл границы и не выдворил кацапское посольство из Украины. Мало того даже не прекратил поставку разейских товаров а так же товаров с окупированных территорий на прилавки украинских магазинов. Торговать кровью людей ето самое большой грех и предательство.
 показати весь коментар
 
 
*****...*****...*****...

В мире согласно статистике ООН 180+ стран, а у єтих долбо...дятлов кроме рінка нароссосии больше некому проду... Хотя... Говорят там такая продукция, что её особо-то и не впраишь никому, окромя "хомо советикус"
 показати весь коментар
 
 
ИНТРЕСНЫЙ мне попался архивный материал от 2014

А теперь ответьте мне на такой вопрос: почему Ахметов на президентские выборы выставил клоуна Добкина? Вспомните рыговский съезд тогда, когда выдвигали Мишаню и скандал с Тигипко, которого Ахметов отказался поддержать категорически. И почему Тигипко пошел самовыдвиженцем? А не потому ли, что Сережа успел смотаться к Путину и заручиться поддержкой, а потом на встречах с избирателями на Востоке говорил, что как только станет президентом, так сразу же мы на следующий день будем с Москвой? И почему его сейчас финансировал Беня? Хорошо хоть, что как финансировал, так и слил. И не надо забывать главного: у Рината все бабло в Лондоне, а не в России. Вот по таким деталям я понимаю, что у нас было две войны - одна между Беней и Ахметовым, а вторая между Кремлем и украинским народом. А теперь они помирились, а мы - нет. И еще. Они не только слили Тигипко и "Свободу", они фактически и Петю слили, но хуже всего то, что они сбили на взлете Садового. Садовой сегодня - это такой же Кристоф де Маржери, сбитый на взлете снегоуборочной машиной - Семеном Семенченко. Я думаю, что Садовой это понял уже, если не дурак.
 показати весь коментар
 
 
президентство сразу. Не знаю, кто это придумал - Аваков или сам Беня, или Корбан. Понятно, что этот клоун Семенченко был на крючке у ментов, но он так же выполнял все поручения Корбана. Если подумать, зачем слили Иловайск? Теперь уже совершенно ясно одно. Слив был запланирован. Бойцы, вернувшиеся из плена, говорят, что их россияне там ждали. Вся наша разведка говорила о том, что весь Иловайск был залит бетоном. Но туда заманили все батальоны. "Решение о взятии Иловайска принималось не военным лицом в Днепропетровской ОГА". А теперь вспомните, что писала Соня Кошкина. В этом котле было еще до фига журналистов, перед которыми пиарились некоторые командиры батальонов. Когда началась бойня, Соня узнала об этом от своего журналиста. Она связалась с Гелетеем, который понятия не имел, что там происходит. Помните эту историю? Он начал выяснять у Сони СМСками. Понимаете, командование вообще ни черта не знало о том, что они туда поперлись. Если действительно все это заварил Корбан, то зачем? Ведь когда оттуда драпали генерал Хомчак и комбат Берёза, то их не тронули. О том, как оттуда свалил сам Семенченко, я лучше промолчу. Вот я себе все время и задаю этот вопрос: сливая Иловайск россиянам, что Корбан получил от них взамен?
 показати весь коментар
 
 
В итоге Гелетея просто тупо подставили. Генштаб, кстати, тоже. Гениальная операция. Садовой - это тоже слив в пользу Кремля. Меньше всего Кремлю нужен президент с Западной Украины. Поэтому ему и загнали в список Семенченко еще и с его же подельницей Веселовой. А знаете, что будет позже? В нужный момент Кремль сольет про эту парочку интересные ролики. Там ведь, в батальоне, были те, кто воевали, а были те, кто занимался грабежами и вымогательством. Вся эта черная драматургия батальона Семёнченко в один прекрасный день всплывет. И народ ахнет. Им такое покажут, что они возненавидят этого ублюдка, но вот только отвечать за эту парочку аферистов придется Садовому. И никому особо не интересно будет, как так получилось, что эти люди оказались рядом с Садовым. Если, конечно, этого придурка не грохнут раньше свои же бойцы, которые до сих пор в плену сидят. Это же какой-то адский Ад - проводить пивной фестиваль в поддержку своего батальона, а организатор фестиваля Питерская компания с учредителем по фамилии Стрелков Игорь, в то время, когда твои люди гибнут под Иловайском. Нарочно не придумаешь.
 показати весь коментар
 
Так вот. Все эти игры с выборами привели к тому, что вся иностранная пресса написала: выборы в Украине продемонстрировали, что украинцы радикальных перемен не хотят. Собственно говоря, этого Беня и добивался. Олигархат непобедим. Зачем им перемены? Поэтому Беня и нарисовал оппозиционному блоку столько процентов в своей по факту уже давно ставшей Днепропетровской республике. Либо они заставят Порошенко делать то, что им надо, либо скинут его и очень быстро. Децентрализация власти нужна, но в создавшихся условиях - это большой риск, который может привести к развалу страны. Порошенко все время сам говорит о децентрализации, но я не знаю, как далеко он готов пойти в этом направлении. Бендукидзе говорит, что нам нужно радикальное дерегулирование, но он не видит политической воли для этого даже у Порошенко. Зачем тогда нужны были выборы? Не знаю, может кто-то заметил, что мы начали жить по-новому? Опять за деньги олигархов проводим выборы. Как сливали округа, так и сливают дальше, как меняли членов комиссий за день до выборов, так и меняют. Самое смешно, что те, кто разожгли войну, теперь самые большие миротворцы. И никто даже вид не делает, что борется с коррупцией. Главное, что все схемы как работали, так и работают. Интересно, что Петя думает со всем этим делать? Никакого чувства самосохранения. Он ведь всех убеждал, что именно он объединит страну.
 показати весь коментар
 
 
Слишком много букв, ты по сути шефир дебил или нет?
 показати весь коментар
 
Який Бєндукідзе??? Ти з дубу рухнув??? Він вже давно помер...
 показати весь коментар
 
Ты что действительно всех украинцев воспринимаешь как идиотов? Да рассейский рынок для вас никогда не закрывался! Перечитай методичку где ты сам заявляешь о том, что войну начали ради прибыли.
 показати весь коментар
 
 
Пипец эта мразь откровенно ведёт антиукраинскую политику. Он тоже будет в партии "слуга Бабломойского"???
 показати весь коментар
 
 
Чувствую команда зе готова пожертвовать независимостью Украины ,а главное памятью павшими героями. А кто то тремя статьями ниже писал о том , что кто то благодаря войне решил подзаработать. Ух эти кто то , я за открытые списки!
 показати весь коментар
 
 
Борис Шефир
это дно лучше пей кефир чем такие свои хотелки озвучивать Вы не чем не отличаетесь от шоколадного офшоренка с таким разговораими
 показати весь коментар
 
 
приведи пример когда Порох что то подобное говорил?
 показати весь коментар
 
Порох!
Не отходи далеко от Банковой.
))))
 показати весь коментар
 
 
Принципиальная позиция президента Зеленского просто требует объяснить Этому деятелю, что он может не ожидая 2 года, уже сегодня собирать свои манатки и податься в РФию, которая так манит его своими перспективами обогащения, а навязывать свои корыстные интересы в качестве государственной политики - это не только нагло, но, как написал, не может остаться без публичной реакции т.н. команды Зе (по традиции) и фиксации сего факта публикой, все еще не сомневающейся в великой проУкраинской миссии президента Зеленского..
 показати весь коментар
 
 
Принципиальная позиция президента Зеленского АБСОЛЮТНО и ПОЛНОСТЬЮ поддерживает позицию Шефера)
Свои люди, и Шефер НЕ скажет чего-то лишнего, только то - что думает сам Зеленский-Богданов-Беня..
 показати весь коментар
 
 
Принципиальная позиция "президента" узеленского - сидеть молча и делать вид, что он такого не слышал и не знает. А между тем, втихаря вносить и подписывать законы, направленные именно на такой результат!
И особенно он развернется на этом поприще после 21 июля.
Собственно, только ради этого и снимался тот фильмец, чтобы оно пришло к власти, чтобы по-быстрому сформировать зРаду и чтобы вернуться на рынок ********* уже открыто, а не втихаря, как сейчас.
Зебилы, неужели в ваших семьях или в семьях ваших друзей или знакомых нет ни одного убитого, раненого, потерявшего дом?
Неужели никто из вас не помог хотя бы чем-то нибудь нашей армии?
Неужели вы можете жить спокойно с осознанием того, сколько новых могил на нашей земле за последние 5 лет, в которых лежат молодые ребята, сколько сирот плачут каждый день за своими папами, сколько старых родителей остались без поддержки их сыновей на старости лет???
Суки, чтоб вы все сдохли!!!!
 показати весь коментар
 
 
Это что программа Зеленского в действии? А где там место для украинского народа с его языком,культурой, традициями, мечтами жить свободно и счастливо на своей земле?
 показати весь коментар
 
 
Gojib Запитайте це в тих,хто проголосував за нового президента.
 показати весь коментар
 
 
"- Крестный, как узнать кто предатель? - Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!"
 показати весь коментар
 
 
Вот этого у ЗЕ надо пиСдить палкой и -закрыть ему рот .У чувака свое кино в голове и это тупо бабки . У него нет понятий и Родины , он инфицирован.
 показати весь коментар
 
 
Просто у нас с ними Родины разные Они здесь на зароботке (((
 показати весь коментар
 
 
я полагаю ,что со времен Кучмы все власти тут на заработках . Пока украинцев не было, одни малороссы .
 показати весь коментар
 
когда не успел получить гешефт от "братоубийственной войны" надо получить гешефт от братоубийственного мира
 показати весь коментар
 
 
Я ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон.Источник: https://censor.net.ua/n3129841 - без украинского языка не будет Украины
 показати весь коментар
 
 
ты думаешь, что его это сильно расстроит ?
 показати весь коментар
 
через 1-2 года вас упырей вместе с зеЛяй уже не будет в Украине!
с 95 кварталом на ростове будете. Співвласник і керівник "Кварталу-95" Борис Шефір: "Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється" - Цензор.НЕТ 4975
 показати весь коментар
 
 
Буде нова рада і будуть намагатися відмінити мовний закон.
 показати весь коментар
 
Для этого дерьма - денги не пахнут, принюхался.
 показати весь коментар
 
 
Короче, как говорил Попандопуло: "Что то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера."
 показати весь коментар
 
 
Нацкорпус Ау! Адрес офиса 95 квартала подкинуть?
 показати весь коментар
 
 
аваков команды - НЕ даст.. Аваков служит сейчас Бене..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порох торговал ото дня все больше и больше , но говорил что не торгуют( дурил нас ) . а ты Шефир в открытую предлагаешь торговать - идете вместе нах=уй ! Шефир -ты ошибка команды !
 показати весь коментар
 
 
Факты предьявят . кому полагается с доками надеюсь .
Андрон Карпов верный шнырь и троль ПАПа , тупой парень на заработках .ничего то в жизни не умеет .
 показати весь коментар
 
Ну если шефир может быть идиотом то почему 73 не могут идиотами быть?Энштейн же говорил шо глупость людская границ не имеет. Сволочь шефира надо к мосту КРАЗа 255 привязать и переснять клип нас не догонят ,волоком суку по бетонной взлетке и в попке флажок шоб расейскай развивался
 показати весь коментар
 
 
Спасибо зебилята. Вместо пути стран балтии выбрали путь белоруси
 показати весь коментар
 
 
Это путь Лугандона. Другого пути для Украины российское руководство не видит.
 показати весь коментар
 
 
нет. это путь беларуси. Уничтожение национальной идентичности и последующая асимиляция.
 показати весь коментар
 
Думаю для цього ЗЕбіла російський ринок відкриється ще раніше, якщо він не вилізе зі своєї паралельної реальності, в якій живе останні 5 років
 показати весь коментар
 
 
Я тут бачу і деякий позитив. Рейтинг командИ зеленої покотиться вниз.
 показати весь коментар
 
 
Ну... Питаннячко...

Вони ж непробивні. Тим більше, що про цей зашквар брата помічника президента не розкажуть по Г+Г.
 показати весь коментар
 
 
типовий манкурт, який дивиться виключно у власну тарілку.. там де не має української мови, починається війна та біда
 показати весь коментар
 
 
Бєня має компру на цього півтораметрового-точно!!! І міцно тримає його за яйця...А ЦЕ Бєня вміє робити професійно! ЗамістьЗєполєона говорить вся його багатоголова *********...А головна в країні руськоговорящая щелепа тупо мовчить...Він нічого нікому не обіцяв і нічєво нікаму нє должен...Суперська позиція президента воюючої країни...Тільки ЩО чекає саму країну з таким презендоном?
 показати весь коментар
 
 
Шифер, твой рынок в Ростове!

Ты чувствуешь запах Центрального колхозного рынка в Ростове ?
 показати весь коментар
 
 
Такого не буде. Знімайте нові продукти українською. А там хоч на суахілі перекладайте.
 показати весь коментар
 
Если признают русский язык древнеукраинским, тогда другое дело ! 😜
 показати весь коментар
 
Зеленский разводит айтишников, как котят


Зеленскому хочется крикнуть «Браво!» после его визита на конференцию айтишинков и выдать престижную Шнобелевскую премию за имитацию научных открытий. «Чайник» разводит профи информационных технологий, как слепых котят. Впрочем, не только их.

Зеленский и его команда действительно супер, - бодро продают воздух направо и налево. Остап Бендер, торговавший провалом, нервно курит на утёсе.

Начнём с главного товара «Слуг народа» - проекта «Страна в смартфоне». Это как с провалом Бендера - надо уметь продать то, что уже существует и тебе не принадлежит. Причём, не в розницу, как Бендер провал, а оптом. Судя по восторгам айтишников - получается.

Проект «Страна в смартфоне» давно реализован сотнями тысяч людей и ежедневно ими поддерживается, но только Зеленский догадался продавать его как собственное будущее ноу-хау.

Вся Украина давно загружена в смартфон, с поправкой на то, что в смартфон она уместиться не может по причине низкой ёмкости его памяти как карманного компьютера. Как сказал в «нулевые» знакомый программист, не надо пытаться загрузить на свой комп всё из Интернета, а затем выгрузить всё обратно со своими комментариями.

Вся страна Украина в своих разных ипостасях и аспектах уже давно есть в Интернете. Например, Википедия содержит огромное количество статей о прошлом, настоящем и будущем Украины. Причём не только на украинском языке. Статья о Степане Бандере в ней есть на 50 языках. Многие статьи постоянно обновляются.

Статью о Бандере на арабском языке московиты за три года переписывали минимум три раза. Они полагают, что информация о Бандере очень актуальна для арабов.

Государство Украина тоже давно есть в Интернете в форме сайтов Верховной Рады, Президента, Кабмина, Генпрокуратуры и даже СБУ. Можно открыть систему «Прозоро» и посмотреть, что можно продать государству.

Можно открыть имущественные реестры и узнать, что вашу квартиру уже кто-то купил без вашего согласия. Можно заказать виски в «Розетке» с доставкой на дом. Можно написать на сайте городского головы, что он редкая сволочь, если комменты там не заблокированы. Тогда надо писать об этом голове в личку.

На сайте Президента можно подписать петицию за отставку Зеленского или разместить там петицию, что тот, кто написал эту петицию шутник или сам дурак, и потребовать её удаления. Можно вникать во все дела государства, если есть время, желание и компьютер.

Правительственные учреждения Украины давно доступны через смартфон и другие типы компьютеров. Не в курсе только «чайник» Зеленский. Или знает, но прикидывается «чайником». Айтишники тоже об этом знают, но подобно ему тоже пытаются продать свою значимость, ратуя за проект «Страна в смартфоне».

Со стороны даже сложно понять, кто кому продаёт этот «провал» - они Зеленскому или он им. Если судить по названию собрания айтишников - «Гарант Инноваций: создаём будущее вместе», которое посетил 23 мая Зеленский, то продажа провала идёт обоюдостороння.

Похоже, Зеленский пошёл путём Ющенко, который мнил себя Гарантом пчеловодов и антикварщиков. Ющенко это надо было для того, чтобы быть ближе к людям и появляться на публике не только по официальным и деловым поводам. Ему делали имидж президента с человеческим лицом, которому ничто не чуждо, а не советского бога, спускающегося на землю по праздникам. Под Зеленского тоже хотят создать такой клуб для его хождений в народ.

У Ющенко с пчеловодами не особо сложилось, так как они всё больше по пасекам сидят и собираются вместе редко. С ними не часто потусуешься. С антикварщиками было лучше - они собирались со всей Украины в Киеве каждую субботу, а раз в месяц у них был большой сбор.

Приходи, тусуйся, и все тебе будут рады, особенно, если ты каждую субботу скупаешь скрыни и прялки, которые залежались, и ещё охотно соглашаешься на селфи с собой. Зеленский, видимо, будет по субботам тусоваться с айтишниками, но большой вопрос: что они будут ему продавать?

Некоторые горе-политологи, профессора и группы совсем поверхностных журналистов любят вещать об эре информационных технологий и эпохе информационной экономики как светлом будущем Украины. Даже успешно продают эту новость политикам и другим «чайникам». Вот только информационной экономике уже несколько десятков тысяч лет, просто до сих пор на неё не обращали столь пристального внимания.

Наглядный пример её в первобытных обществах на одном из островов Тихого океана описывал в XIX в. украинский этнограф Максим Ковалевский, друживший с Энгельсом.

Всё население острова состояло из трёх основных групп - рыбаков, тех, кто делали им лодки, и айтишников, которые продавали тем и другим заклинания, чтобы рыба лучше ловилась, а лодки не текли.

Эти айтишники владели технологий получения информации от предков, духов и богов. Продавали её дозированно, оставляя часть заклинания для следующей продажи.

Некоторые предприимчивые рыбаки и лодочники сами занимались перепродажей кусочков заклинаний. В результате, к огорчению этнографов, на острове ни у кого не было полного собрания всех заклинаний целиком. Подобно им некие айтишники продали Зеленскому идею «Страна в смартфоне», а теперь он продаёт это заклинание им назад, а заодно всем, кто под руку попадётся.

Информационная экономика не менее бурно процветала в средневековой Европе и в Азии, где сформировался целый класс айтишников из церковных служителей. Христиане так ею увлеклись, что у них появились монастыри - закрытые сообщества по разработке новых информационных технологий для создания программ по общению с Богом.

Однако, баптисты и другие протестанты потом монастыри осудили и зак
 показати весь коментар
 
Це у барігі торговля на крові, а зекаманди як?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСпіввласник і керівник "Кварталу-95" Борис Шефір: "Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється"
 
 
 
 
 
 вгору