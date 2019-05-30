 Співвласник і керівник "Кварталу-95" Борис Шефір: "Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється"

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Детектор медіа", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється. Довго пояснювати, але найбільший удар політика українізації завдала телерадіовиробництву. ... Якби нам всередині України дозволили виробляти російською, ми б могли торгувати з Росією цією продукцією", - сказав Шефір.
"Заборони - це штучна і гидка річ", - додав він.
За словами Бориса Шефіра, з 2014 року "Кварталу-95" довелося відмовитися від амбіційного проекту.
"Ми раніше піднімалися за рахунок російського ринку. Ви знаєте, ще до війни мейджори хотіли побудувати студію для всього ринку колишніх країн СНД і вибрали нас: "Ви відповідаєте міжнародним стандартам". Ми йшли до укладення договору, і йшлося про вливання сотень мільйонів доларів, всі б їздили до нас знімати", - сказав він.
Студія шукає можливості вийти на інші ринки, але це, за словами Шефіра, пов'язане з труднощами.
"Це довгий шлях - 10-15 років для входу на інші ринки. Наприклад, ми плануємо зробити серіал "Свати" для Румунії. Ми багато говорили з поляками, але у них свій ринок і свої талановиті виробники. Вони багатші за нас і можуть дозволити собі набагато дорожче виробництво - і 200, і 300 тисяч доларів за серію. Але роботу вони швидше дадуть своїм продакшенам", - сказав він.
Співвласник "Кварталу-95" чекає перегляду закону про мову.
"Я очікую перегляду квот. 90% - це багато. Закон про мову треба скасувати і прийняти нормальний закон. Це перший крок для скасування війни", - підсумував Шефір.
В мире согласно статистике ООН 180+ стран, а у єтих долбо...дятлов кроме рінка нароссосии больше некому проду... Хотя... Говорят там такая продукция, что её особо-то и не впраишь никому, окромя "хомо советикус"
А теперь ответьте мне на такой вопрос: почему Ахметов на президентские выборы выставил клоуна Добкина? Вспомните рыговский съезд тогда, когда выдвигали Мишаню и скандал с Тигипко, которого Ахметов отказался поддержать категорически. И почему Тигипко пошел самовыдвиженцем? А не потому ли, что Сережа успел смотаться к Путину и заручиться поддержкой, а потом на встречах с избирателями на Востоке говорил, что как только станет президентом, так сразу же мы на следующий день будем с Москвой? И почему его сейчас финансировал Беня? Хорошо хоть, что как финансировал, так и слил. И не надо забывать главного: у Рината все бабло в Лондоне, а не в России. Вот по таким деталям я понимаю, что у нас было две войны - одна между Беней и Ахметовым, а вторая между Кремлем и украинским народом. А теперь они помирились, а мы - нет. И еще. Они не только слили Тигипко и "Свободу", они фактически и Петю слили, но хуже всего то, что они сбили на взлете Садового. Садовой сегодня - это такой же Кристоф де Маржери, сбитый на взлете снегоуборочной машиной - Семеном Семенченко. Я думаю, что Садовой это понял уже, если не дурак.
ДАЮ ССЫЛКУ
https://ofeliyadd.livejournal.com/98598.html?page=18
это дно лучше пей кефир чем такие свои хотелки озвучивать Вы не чем не отличаетесь от шоколадного офшоренка с таким разговораими
Не отходи далеко от Банковой.
))))
Свои люди, и Шефер НЕ скажет чего-то лишнего, только то - что думает сам Зеленский-Богданов-Беня..
И особенно он развернется на этом поприще после 21 июля.
Собственно, только ради этого и снимался тот фильмец, чтобы оно пришло к власти, чтобы по-быстрому сформировать зРаду и чтобы вернуться на рынок ********* уже открыто, а не втихаря, как сейчас.
Зебилы, неужели в ваших семьях или в семьях ваших друзей или знакомых нет ни одного убитого, раненого, потерявшего дом?
Неужели никто из вас не помог хотя бы чем-то нибудь нашей армии?
Неужели вы можете жить спокойно с осознанием того, сколько новых могил на нашей земле за последние 5 лет, в которых лежат молодые ребята, сколько сирот плачут каждый день за своими папами, сколько старых родителей остались без поддержки их сыновей на старости лет???
Суки, чтоб вы все сдохли!!!!
с 95 кварталом на ростове будете.
Андрон Карпов верный шнырь и троль ПАПа , тупой парень на заработках .ничего то в жизни не умеет .
Вони ж непробивні. Тим більше, що про цей зашквар брата помічника президента не розкажуть по Г+Г.
Ты чувствуешь запах Центрального колхозного рынка в Ростове ?
Зеленскому хочется крикнуть «Браво!» после его визита на конференцию айтишинков и выдать престижную Шнобелевскую премию за имитацию научных открытий. «Чайник» разводит профи информационных технологий, как слепых котят. Впрочем, не только их.
Зеленский и его команда действительно супер, - бодро продают воздух направо и налево. Остап Бендер, торговавший провалом, нервно курит на утёсе.
Начнём с главного товара «Слуг народа» - проекта «Страна в смартфоне». Это как с провалом Бендера - надо уметь продать то, что уже существует и тебе не принадлежит. Причём, не в розницу, как Бендер провал, а оптом. Судя по восторгам айтишников - получается.
Проект «Страна в смартфоне» давно реализован сотнями тысяч людей и ежедневно ими поддерживается, но только Зеленский догадался продавать его как собственное будущее ноу-хау.
Вся Украина давно загружена в смартфон, с поправкой на то, что в смартфон она уместиться не может по причине низкой ёмкости его памяти как карманного компьютера. Как сказал в «нулевые» знакомый программист, не надо пытаться загрузить на свой комп всё из Интернета, а затем выгрузить всё обратно со своими комментариями.
Вся страна Украина в своих разных ипостасях и аспектах уже давно есть в Интернете. Например, Википедия содержит огромное количество статей о прошлом, настоящем и будущем Украины. Причём не только на украинском языке. Статья о Степане Бандере в ней есть на 50 языках. Многие статьи постоянно обновляются.
Статью о Бандере на арабском языке московиты за три года переписывали минимум три раза. Они полагают, что информация о Бандере очень актуальна для арабов.
Государство Украина тоже давно есть в Интернете в форме сайтов Верховной Рады, Президента, Кабмина, Генпрокуратуры и даже СБУ. Можно открыть систему «Прозоро» и посмотреть, что можно продать государству.
Можно открыть имущественные реестры и узнать, что вашу квартиру уже кто-то купил без вашего согласия. Можно заказать виски в «Розетке» с доставкой на дом. Можно написать на сайте городского головы, что он редкая сволочь, если комменты там не заблокированы. Тогда надо писать об этом голове в личку.
На сайте Президента можно подписать петицию за отставку Зеленского или разместить там петицию, что тот, кто написал эту петицию шутник или сам дурак, и потребовать её удаления. Можно вникать во все дела государства, если есть время, желание и компьютер.
Правительственные учреждения Украины давно доступны через смартфон и другие типы компьютеров. Не в курсе только «чайник» Зеленский. Или знает, но прикидывается «чайником». Айтишники тоже об этом знают, но подобно ему тоже пытаются продать свою значимость, ратуя за проект «Страна в смартфоне».
Со стороны даже сложно понять, кто кому продаёт этот «провал» - они Зеленскому или он им. Если судить по названию собрания айтишников - «Гарант Инноваций: создаём будущее вместе», которое посетил 23 мая Зеленский, то продажа провала идёт обоюдостороння.
Похоже, Зеленский пошёл путём Ющенко, который мнил себя Гарантом пчеловодов и антикварщиков. Ющенко это надо было для того, чтобы быть ближе к людям и появляться на публике не только по официальным и деловым поводам. Ему делали имидж президента с человеческим лицом, которому ничто не чуждо, а не советского бога, спускающегося на землю по праздникам. Под Зеленского тоже хотят создать такой клуб для его хождений в народ.
У Ющенко с пчеловодами не особо сложилось, так как они всё больше по пасекам сидят и собираются вместе редко. С ними не часто потусуешься. С антикварщиками было лучше - они собирались со всей Украины в Киеве каждую субботу, а раз в месяц у них был большой сбор.
Приходи, тусуйся, и все тебе будут рады, особенно, если ты каждую субботу скупаешь скрыни и прялки, которые залежались, и ещё охотно соглашаешься на селфи с собой. Зеленский, видимо, будет по субботам тусоваться с айтишниками, но большой вопрос: что они будут ему продавать?
Некоторые горе-политологи, профессора и группы совсем поверхностных журналистов любят вещать об эре информационных технологий и эпохе информационной экономики как светлом будущем Украины. Даже успешно продают эту новость политикам и другим «чайникам». Вот только информационной экономике уже несколько десятков тысяч лет, просто до сих пор на неё не обращали столь пристального внимания.
Наглядный пример её в первобытных обществах на одном из островов Тихого океана описывал в XIX в. украинский этнограф Максим Ковалевский, друживший с Энгельсом.
Всё население острова состояло из трёх основных групп - рыбаков, тех, кто делали им лодки, и айтишников, которые продавали тем и другим заклинания, чтобы рыба лучше ловилась, а лодки не текли.
Эти айтишники владели технологий получения информации от предков, духов и богов. Продавали её дозированно, оставляя часть заклинания для следующей продажи.
Некоторые предприимчивые рыбаки и лодочники сами занимались перепродажей кусочков заклинаний. В результате, к огорчению этнографов, на острове ни у кого не было полного собрания всех заклинаний целиком. Подобно им некие айтишники продали Зеленскому идею «Страна в смартфоне», а теперь он продаёт это заклинание им назад, а заодно всем, кто под руку попадётся.
Информационная экономика не менее бурно процветала в средневековой Европе и в Азии, где сформировался целый класс айтишников из церковных служителей. Христиане так ею увлеклись, что у них появились монастыри - закрытые сообщества по разработке новых информационных технологий для создания программ по общению с Богом.
Однако, баптисты и другие протестанты потом монастыри осудили и зак