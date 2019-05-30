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 СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України попередила про ризики дестабілізації Об'єднаної енергетичної системи України через неготовність енергетичної галузі держави до повномасштабного введення нової моделі ринку електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ, лист опубліковано на сторінці СБУ в Фейсбуці.

Про це йдеться в листі тимчасово виконуючого обов'язки глави СБУ Івана Баканова, з яким він звернувся до Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України напередодні розгляду законопроектів про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії".

Читайте також: Іноземні аналітики Гройсмана наполегливо рекомендували перенести запуск енергоринку.

СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку 01

СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку 02
СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129840
 
   
 Топ коментарі
 
Ай ай ай , как это так, беню на энергопоток не посадили
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рынок это в смысле виницкий свинобазар на котором один продаван - рыжая дрянь ахметка?
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СЛУЖБА БЕЗПАЛИВНОСТИ УКРАИНЫ
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2034340526870888?__tn__=K-R

Владимир Александрович Зеленский назначил своего друга Ивана Баканова (которого Саша Дубинский, очевидно, что-то знающий, упорно называет «Павлом») заместителем главы СБУ всего неделю назад, а тот уже спас страну. Скептики посрамлены, подавлены и деморализованы. Буквально сегодня Иван взял и написал письмо Гройсману и Парубию с требованием не вводить рынок электроэнергии в Украине, потому что это угрожает национальной безопасности.

Вот только многие спросят: извините, но это же сфера отношений между хозяйствующими субъектами, сфера тарифообразования и коммунальных платежей. Полномочия Кабмина и регулятора рынка. И ЕС, членом энергосистемы которого стремится стать Украина. Он, кстати, и порекомендовал отсрочку запуска из-за неготовности механизмов учёта.
И поэтому возникает вопрос: причем тут Баканов? Где СБУ, а где рынок электроэнергии?

Это же рядом, - ответит Игорь Валерьевич Коломойский. Который долго, яростно, а в последнее время и публично добивался даже не отсрочки введения рынка, а вообще отмены этой реформы (что будет оформлено как отсрочка на «один-два года», как пишет домашний эксперт Коломойского Андрей Герус). Рынка Коломойский не хочет, потому что не хочет платить честную цену за электричество для своего энергозатратного ферросплавного холдинга, в продукции которого стоимость электроэнергии достигает 50%. Тезисы Игоря Валерьевича из его интервью «Схемам» и «Украинской правде» об «опасностях» рынка и озвучил в своем письме Баканов.
.......
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Ай ай ай , как это так, беню на энергопоток не посадили
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Україна Україною, а бабло Петрові баригівці вже наперед поділили. Так що обломиться і ЄС і СБУ. Ринок буде!!!!
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рынок это в смысле виницкий свинобазар на котором один продаван - рыжая дрянь ахметка?
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бакланов -это не СБУ, а один из клованов шоу -рассмеши гомика CБУ - это Грицак, а это просто бланк стащило
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это не важно. Важно то, что свиногешефта по типу роттердама, дюссельдорфа, сиваша больше не будет. Это предупреждение всей свиношобле.
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Во второй части не согласен - читал что и Петя не слабо вложился в этот рынок (ветряки там или батареи)
А так конечно "свинобазар" - правила поросята под себя писали.
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Причем тут "Петрові баригівці"? СБУ сейчас возглавляет друг детства Зеленского Баканов. А запуск энергорынка невыгоден Коломойскому. Вот Баканов и написал письмо в угоду Бене. Можешь начинать рассказывать, что СБУ - молодцы!!!
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А кому выгоден запуск этого рынка?
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СЛУЖБА БЕЗПАЛИВНОСТИ УКРАИНЫ
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2034340526870888?__tn__=K-R

Владимир Александрович Зеленский назначил своего друга Ивана Баканова (которого Саша Дубинский, очевидно, что-то знающий, упорно называет «Павлом») заместителем главы СБУ всего неделю назад, а тот уже спас страну. Скептики посрамлены, подавлены и деморализованы. Буквально сегодня Иван взял и написал письмо Гройсману и Парубию с требованием не вводить рынок электроэнергии в Украине, потому что это угрожает национальной безопасности.

Вот только многие спросят: извините, но это же сфера отношений между хозяйствующими субъектами, сфера тарифообразования и коммунальных платежей. Полномочия Кабмина и регулятора рынка. И ЕС, членом энергосистемы которого стремится стать Украина. Он, кстати, и порекомендовал отсрочку запуска из-за неготовности механизмов учёта.
И поэтому возникает вопрос: причем тут Баканов? Где СБУ, а где рынок электроэнергии?

Это же рядом, - ответит Игорь Валерьевич Коломойский. Который долго, яростно, а в последнее время и публично добивался даже не отсрочки введения рынка, а вообще отмены этой реформы (что будет оформлено как отсрочка на «один-два года», как пишет домашний эксперт Коломойского Андрей Герус). Рынка Коломойский не хочет, потому что не хочет платить честную цену за электричество для своего энергозатратного ферросплавного холдинга, в продукции которого стоимость электроэнергии достигает 50%. Тезисы Игоря Валерьевича из его интервью «Схемам» и «Украинской правде» об «опасностях» рынка и озвучил в своем письме Баканов.
.......
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.....продолжение по ссылке.
Концовка:
Ну а пока - Баканов уже начал обслуживать Коломойского. Ждем следующих писем, надиктованных авторитарным дедушкой свободолюбивым внукам о том, что там еще угрожает национальной безопасности: - отсутствие у Коломойского 24% акций Приватбанка, - полного контроля над нефтяным бизнесом Укрнафты, а лучше над 100% акций Укрнафты,
- «Роттердам+» и противоправное взимание с ферросплавного холдинга Игоря Валерьевича платы за электричество, ну и далее по списку. Как со всей честностью и прямотой сказал второй рот Игоря Валерьевича Саша Дубинский, «с помощью СБУ можно начинать процессы, которые позволят президенту проникнуть в другие органы власти».В общем, если эта версия верна, то Зеленский - большой стратег, готовый пожертвовать половиной Украины ради своей политической независимости.
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А скільки простим людям буде коштувати один квт?
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як и зараз... але для олигархив - подорожчае.
Но, головне, що Рынок открывают по согласованию с МВФ, ЕС и т.д.. и отказ - приведет к возможному отказу траншев МВФ.. Гривна - в небеса...
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коломойский управляет уже и СБУ - да уж первый раз такое перед голосованием - а то депутаты дураки и не знают не фига - прикольно
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Міністерство юстиції не може зареєструвати зміни в статуті партії «Слуга народу», оскільки до цих пір номінальний глава партії і вже перший заступник голови СБУ Іван Баканов не може підписувати партійні документи. Це суперечить закону.
Спершу треба було підписати всі необхідні документи, коли ще Баканов був головою партії, а потім призначати його заступником голови СБУ. Але "юрист" Зеленський поспішив. СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку - Цензор.НЕТ 9229
Це означає, що «Слуга народу» не встигне провести з'їзд 8 червня і висунути своїх кандидатів на позачергові вибори Ради - і партія президента виявиться поза стінами нового парламенту.:D

СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку - Цензор.НЕТ 1903
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вова спешил назначить Баканова - бо приближалось время рассмотрения законопроектов о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" .. и Беня давил на Вову...
А вот про "партию" - юристы забыли, а точнее - НЕ знали юридических правил оформления.
Теперь будут ДАВИТЬ на законы.. нарушая.
как там богданов сказал.. "законы - формальность. можно не соблюдать"?))
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Зебилы, готовьтесь к эре "всьопропало"! СБУ написала письмо Парубию с предупреждением о рисках дестабилизации энергетической системы из-за неготовности отрасли к новой модели рынка - Цензор.НЕТ 2444
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Парубию ?? Пусть ещё в спортлото напишет.
P.S. Порошкоботам. Российский флажок в интернете Ивано-Франковской области, обозначает что кто то из соратников Порошенко "заземляет" линию через российские сервера.
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с каких это пор СБУ стала заниматься энергорынком? это входит в число их задач?
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спецслужба напрямую вмешиваеться в голосование - я такого даже представить не мог
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похоже, нам еще удивляться и удивляться
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Его же сейчас возглавляет какой то совлалец Квартала 95, теперь экономикой и энергорынками будет управлять СБУ?
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с тех пор как вазелин назначил баканова - замом СБУ..
правда перед этим вазелин давал ПИСЬМЕННОЕ обещание:

Владимир Александрович Зеленский даже зафиксировал готовность письменно. Процитируем фрагмент поста Зе-команды от 29 января текущего года.
«Служба безопасности Украины будет лишена несвойственных функций в сфере экономики и антикоррупции, и будет защищать безопасность страны».
Это не слова, а песнь льда и пламени новой украинской политики, которая пришла на смену эпохе брехни.
Итак, после избрания на пост президента Зеленский не просто не лишил СБУ «несвойственных функций», но напротив - назначил своего друга управлять этими функциями. И друг не подвел. И уже через неделю начал.
А вазелин - КАК ВСЕГДА - СБРЕХАЛ...
Ждем когда оно уйдет в отставку?))
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а соевое свиносчастье было так близко. Такая реформацияу них соскочила. мыролюбная и очень потужная.
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глупый, обнови методичку! СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку - Цензор.НЕТ 1761 ведь сейчас зебилам нужно орать что "роттердам+ это супер хорошо!".. а ты - Беню подставляешь))
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я такое первый раз на своей памяти вижу - когда спецслужба - на прямую в интернет вкидывает инфу шо бы повлиять на голосование - это уже просто запредельно
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Газ повысили в 15 раз для населения, электричество - на очереди!
Вы, быдло ******, просто не понимаете гениальных реформ гнойсмана-парашенки! Через 15 лет поймете1
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По сравнению с бениным тель-авив минус, гнойсмановский роттердам плюс будет казаться игрой в песочнице
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А порохоригам чим гірше в країні, тим їм краще.
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не напрягай клешни членистоногое а то клаву поцарапаешь
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а арестовывать депутатов шо не так как надо бени проголосовали когда будут - как думаете - сразу после голосования или ночью ?
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Экс петя подписал закон по которому нельзя устанавливать солнечные батареи на земле и лишил Украинцев права отбивать деньги которые они в них вложили,но при этом оставил все для ахмета,который обладает порядка 40 процентов этих мощностей.Сильное решение- подарок от пети Украинцам)))
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Гугл в Украине еще работает,так,что вы как находящаяся здесь постоянно,найдете все легко.
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Извини, я такого закона с названием "последний проброс рыжому гудку" не встречала.
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https://tech.liga.net/technology/novosti/rada-zapretila-domashnim-ses-na-zemle-poluchat-zelenyy-tarif.Для тех кто без гугла.Петя подписал именно это на последних днях своего президенства.
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Какая связь тарификации, если ты собрался продавать излишки в в систему с запретом устанавливать и пользоваться солнечными батареями?) Ну хоть не позорьтесь и читайте то, на что ссылаетесь.
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Ну если вам непонятно,то тогда почитайте ,как эти вопросы решаются на западе)))И перечитайте,что петр подписал.Если не верите,то это все в общем доступе.Этот закон подписал именно он))))
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На Западе этот вопрос решается именно таким образом как в подписанном законе. Нет установленного тарифа на покупку излишков электроэнергии компаниями. Есть аукционы. Вы заявляете лот с указанием объема, который хотите продать за определенный промежуток времени и у вас его либо покупают, либо нет. Так в чём дело?) ГДЕ ЗАПРЕТ на пользование солнечными батареями. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65076
Скачивай и читай. Закон в точном соответствии с европейскими требованиями.
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Речь идет о солнечных батареях Установленых в личных домохозяйствах.Подписав этот закон ,им петя запретил зарабатывать на своих вложениях.А вот ахмету разрешил.Если это не так,читаем ,что он подписал и опровергаем.
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И какая связь тарификации с запретом на установку?) Устанавливай и пользуйся на здоровье. Это если ты собрался излишки продавать в мережу, то коснется.
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То есть ахмет установил батареи где угодно и ему государство платит по зеленому тарифу,а если человек купил за свои бабки батареи,то у него государство отказывается покупать по зеленому тарифу.Справедливость по рошеновски.У вас кстати все так)))
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ну для начала закон нужно прочитать! если в двух словах суть - "зеленый тариф" у нас самый дорогой в мире и его компенсирует государство из своего кармана! на "тарифе" пасутся ахметов и прочая шушара помельче и им в последнее время стали сильно наступать на пятки мелкие игроки - на кону небывалые барыши! карман у государства оказался "не резиновый" и платить ВСЕМ и СТОЛЬКО желания нет и вот с подачи ахметовских шавок, решили "гражданских отсечь" - "мелким" просто запретили ставить станции на земле!
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да, запретил устанавливать солнечные батареи под землёй, вот такое он гавно
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І шо? Який там вже день після кенгурації? Шо, нарІдний приЗЕ!дент не відмінив цю ганебну заборону барИги?

Йому ж, що два паль...що шаверму навернути.Он одну постанову про одного грузина влегку відмінив, а тут для усьогісінького нарІду і нічого не зробив за 10 днів?

Слууухай! Може він на договорняках з барИгою?
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Самое смешное обратитесь к юристам.Они вам все обьяснят.Вопрос гражданства Украины решает президент Украины согласно Кс.,а вот принятые законы верховной рады он просто так отменить не может.А подписать может)))Читайте.Сейчас все в инете есть.
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Ну зрозуміло... Друзям... грузину -все! А простий нарід повинен потерпати від безчинств бариги? Хіба ж 73% людинок-шлунків за це голосували?!
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Чё-то я ржу. Ага, пришли одни такие "новые лица" бороться с коррупцией...
Ха - ха.
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Совпадают мнения = Коломойского , Геруса ,сбушника Баканова ... случайно?
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а Баканов разве не человек вазелина и Бени?)) СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку - Цензор.НЕТ 6008
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Тааак! СБУ уже и в энергетических системах доки! В чем еще? В рыбном промысле? Выращивании огурцов? Презервативах?.. хотя тут я не уверен. ЗАЙМИТЕСЬ НАКОНЕЦ БЕЗОПАСНОСТЬЮ УКРАИНЫ И НЕ ЛЕЗЬТЕ ТУДА, ГДЕ И БЕЗ ВАС РАЗБЕРУТСЯ!!! КВН-ом, например, или комиков рассмешите. Тут вы сейчас всем фору дадите с таким начальством. Прошу тех работников СБУ, которые действительно занимаются своим делом, то есть безопасностью страны, не принимать этот пост близко к сердцу. К вам он не относится.
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благосостояние миллионов простых украинцев, это ни есть безопасность государства????????
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И последняя новость про Липецкую фабрику Рошен....

СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку - Цензор.НЕТ 4942
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ну, він же ніфіга не кум?
бо кума ж призначати на посади - то ганьба?
проста друг дєтства!
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Порохоботы, црите дальше, пока не утонете...

Президент Владимир
Зеленский поручил МИД Украины
обеспечить Национальное
антикоррупционное бюро
возможностью самостоятельно
сотрудничать с
международными партнерами в
расследовании коррупционных
преступлений. Об
этом сообщается на
официальном сайте главы
государства.
Зеленский сослался на закон о
НАБУ и Уголовный
процессуальный кодекс, согласно
которым ведомство наделено
полномочиями центрального
органа по международному
сотрудничеству в расследовании
уголовных производств, то есть
антикоррупционеры могут
напрямую коммуницировать с
международными партнерами, а
не передавать или получать
запросы о помощи.
В связи с вышеуказанным
президент попросил
безотлагательно сообщить
депозитариев международных
договоров о признании Украиной
НАБУ центральным органом в
сфере международно-правового
сотрудничества в уголовных
процессах.
Глава организации Центр
противодействия коррупции
Виталий Шабунин на своей
странице в Facebook отметил, что
за неделю Зеленский сделал то,
что экс-президент Петр
Порошенко блокировал на
протяжении трех лет.
По его словам, право НАБУ
получать доказательства от
зарубежных коллег напрямую, а
не только через Генпрокуратуру,
прямо прописано в законе, а
Порошенко блокировал его
реализацию три года, не
разрешая МИД информировать
соответствующие международные
институты.
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Это все напоминает бытовые сценки в провинциальном городишке за чертой оседлости. -"Пойдите, тому скажите,шо нехай таки напишет письмо!" "Нехай им пострашнее таки будет!". "И шо, ОН не может остановить "тот"рынок?"
Налицо использование ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ(СБУ Украины), в целях личного обогащения одного из уважаемых олигархов.
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Значить то дійсно Беня і його посіпаки стоять за моїм наглядом. Тепер офіційно
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Рынок это цена на электричество станет Берлин+ и на этом всё.
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во как сбу пишет что энергорынок не готов работать по новым правилам . необходимо решить вопросы расчетов а электроэнергию ну типа что бы потребители не накапливали долгов что может привести к отключениям и неразберихе точнее к бардаку . там еще о зеленом тарифе и денежных компенсациях пану ахметову ну понятно ведь кто получил право от пети на зеленый тариф . а прохосрань опять коломойский зрада все пропало . как под заказ. ну парни ну нельзя так тупо. привыкайте вас начинают дрючить . и правильно делают коль вы такие дурачки упрямые.
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бєня давно сказав, що ніякого енергоринку йому не потрібно. шапіто-95 це виконує, бидлу показують "Возвращение Карлсона". це прогнозувалось.
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А не можна запросити цього парубія на бесіду і тупо дати звіздюлєй?
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Звісно по тикві не буцати, бо це в нього і так найбільш хворе місце
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Ця потвора поки мешкає у заповіднику і перебуває у червоній книзі як вимираючий вид, звичайно погань, але всесвітнє товариство захисту тварин може образитися за звіздюлі. СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку - Цензор.НЕТ 3923
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А Парубій відповів:"Так, панове, прошу всіх до зали, треба голосувати! Хто там ще перекурює? Нам треба всім бути на наших робочих місцях. Кидаємо цигарки - та йдемо дружньо голосувати!"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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