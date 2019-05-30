 СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, лист опубліковано на сторінці СБУ в Фейсбуці.
Про це йдеться в листі тимчасово виконуючого обов'язки глави СБУ Івана Баканова, з яким він звернувся до Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України напередодні розгляду законопроектів про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії".
А так конечно "свинобазар" - правила поросята под себя писали.
полный текст https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2034340526870888?__tn__=K-R
Владимир Александрович Зеленский назначил своего друга Ивана Баканова (которого Саша Дубинский, очевидно, что-то знающий, упорно называет «Павлом») заместителем главы СБУ всего неделю назад, а тот уже спас страну. Скептики посрамлены, подавлены и деморализованы. Буквально сегодня Иван взял и написал письмо Гройсману и Парубию с требованием не вводить рынок электроэнергии в Украине, потому что это угрожает национальной безопасности.
Вот только многие спросят: извините, но это же сфера отношений между хозяйствующими субъектами, сфера тарифообразования и коммунальных платежей. Полномочия Кабмина и регулятора рынка. И ЕС, членом энергосистемы которого стремится стать Украина. Он, кстати, и порекомендовал отсрочку запуска из-за неготовности механизмов учёта.
И поэтому возникает вопрос: причем тут Баканов? Где СБУ, а где рынок электроэнергии?
Это же рядом, - ответит Игорь Валерьевич Коломойский. Который долго, яростно, а в последнее время и публично добивался даже не отсрочки введения рынка, а вообще отмены этой реформы (что будет оформлено как отсрочка на «один-два года», как пишет домашний эксперт Коломойского Андрей Герус). Рынка Коломойский не хочет, потому что не хочет платить честную цену за электричество для своего энергозатратного ферросплавного холдинга, в продукции которого стоимость электроэнергии достигает 50%. Тезисы Игоря Валерьевича из его интервью «Схемам» и «Украинской правде» об «опасностях» рынка и озвучил в своем письме Баканов.
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Концовка:
Ну а пока - Баканов уже начал обслуживать Коломойского. Ждем следующих писем, надиктованных авторитарным дедушкой свободолюбивым внукам о том, что там еще угрожает национальной безопасности: - отсутствие у Коломойского 24% акций Приватбанка, - полного контроля над нефтяным бизнесом Укрнафты, а лучше над 100% акций Укрнафты,
- «Роттердам+» и противоправное взимание с ферросплавного холдинга Игоря Валерьевича платы за электричество, ну и далее по списку. Как со всей честностью и прямотой сказал второй рот Игоря Валерьевича Саша Дубинский, «с помощью СБУ можно начинать процессы, которые позволят президенту проникнуть в другие органы власти».В общем, если эта версия верна, то Зеленский - большой стратег, готовый пожертвовать половиной Украины ради своей политической независимости.
Но, головне, що Рынок открывают по согласованию с МВФ, ЕС и т.д.. и отказ - приведет к возможному отказу траншев МВФ.. Гривна - в небеса...
Спершу треба було підписати всі необхідні документи, коли ще Баканов був головою партії, а потім призначати його заступником голови СБУ. Але "юрист" Зеленський поспішив.
Це означає, що «Слуга народу» не встигне провести з'їзд 8 червня і висунути своїх кандидатів на позачергові вибори Ради - і партія президента виявиться поза стінами нового парламенту.:D
А вот про "партию" - юристы забыли, а точнее - НЕ знали юридических правил оформления.
Теперь будут ДАВИТЬ на законы.. нарушая.
как там богданов сказал.. "законы - формальность. можно не соблюдать"?))
P.S. Порошкоботам. Российский флажок в интернете Ивано-Франковской области, обозначает что кто то из соратников Порошенко "заземляет" линию через российские сервера.
правда перед этим вазелин давал ПИСЬМЕННОЕ обещание:
Владимир Александрович Зеленский даже зафиксировал готовность письменно. Процитируем фрагмент поста Зе-команды от 29 января текущего года.
«Служба безопасности Украины будет лишена несвойственных функций в сфере экономики и антикоррупции, и будет защищать безопасность страны».
Это не слова, а песнь льда и пламени новой украинской политики, которая пришла на смену эпохе брехни.
Итак, после избрания на пост президента Зеленский не просто не лишил СБУ «несвойственных функций», но напротив - назначил своего друга управлять этими функциями. И друг не подвел. И уже через неделю начал.
А вазелин - КАК ВСЕГДА - СБРЕХАЛ...
Ждем когда оно уйдет в отставку?))
Вы, быдло ******, просто не понимаете гениальных реформ гнойсмана-парашенки! Через 15 лет поймете1
Скачивай и читай. Закон в точном соответствии с европейскими требованиями.
Йому ж, що два паль...що шаверму навернути.Он одну постанову про одного грузина влегку відмінив, а тут для усьогісінького нарІду і нічого не зробив за 10 днів?
Слууухай! Може він на договорняках з барИгою?
Ха - ха.
бо кума ж призначати на посади - то ганьба?
проста друг дєтства!
Президент Владимир
Зеленский поручил МИД Украины
обеспечить Национальное
антикоррупционное бюро
возможностью самостоятельно
сотрудничать с
международными партнерами в
расследовании коррупционных
преступлений. Об
этом сообщается на
официальном сайте главы
государства.
Зеленский сослался на закон о
НАБУ и Уголовный
процессуальный кодекс, согласно
которым ведомство наделено
полномочиями центрального
органа по международному
сотрудничеству в расследовании
уголовных производств, то есть
антикоррупционеры могут
напрямую коммуницировать с
международными партнерами, а
не передавать или получать
запросы о помощи.
В связи с вышеуказанным
президент попросил
безотлагательно сообщить
депозитариев международных
договоров о признании Украиной
НАБУ центральным органом в
сфере международно-правового
сотрудничества в уголовных
процессах.
Глава организации Центр
противодействия коррупции
Виталий Шабунин на своей
странице в Facebook отметил, что
за неделю Зеленский сделал то,
что экс-президент Петр
Порошенко блокировал на
протяжении трех лет.
По его словам, право НАБУ
получать доказательства от
зарубежных коллег напрямую, а
не только через Генпрокуратуру,
прямо прописано в законе, а
Порошенко блокировал его
реализацию три года, не
разрешая МИД информировать
соответствующие международные
институты.
Налицо использование ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ(СБУ Украины), в целях личного обогащения одного из уважаемых олигархов.