 СБУ написала лист Парубію з попередженням про ризики дестабілізації енергетичної системи через неготовність галузі до нової моделі ринку. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, лист опубліковано на сторінці СБУ в Фейсбуці.

Про це йдеться в листі тимчасово виконуючого обов'язки глави СБУ Івана Баканова, з яким він звернувся до Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України напередодні розгляду законопроектів про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії".

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