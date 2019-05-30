EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  1002  9
Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (397) Київська область (928) прокуратура (1758) бурштин (322)

 На Київщині з нелегального цеху вилучено 2 тонни бурштину, - прокуратура. ФОТО

У Київській області правоохоронці зупинили діяльність нелегального цеху з обробки незаконно видобутого бурштину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

На Київщині з нелегального цеху вилучено 2 тонни бурштину, - прокуратура 01

Уродженець іншої країни, разом зі спільниками організував в Одеській області нелегальне виробництво з обробки незаконно видобутого бурштину. Діяльність "бурштинового" ділка була припинена в лютому цього року.

Однак, згадана особа продовжувала здійснювати протиправну діяльність, організувавши на Київщині у Васильківському районі нелегальне виробництво з обробки незаконно видобутого бурштину, обладнавши в складських приміщеннях спеціальний цех.

На Київщині з нелегального цеху вилучено 2 тонни бурштину, - прокуратура 02

Читайте також: СБУ припинила незаконний видобуток бурштину на Житомирщині з обігом $20 тис. на місяць. ФОТО

На Київщині з нелегального цеху вилучено 2 тонни бурштину, - прокуратура 03

У середу, 30 травня, співробітники СБУ в місцях розташування нелегального виробництва проведели санкціонований обшук.

Під час обшуку виявлено та вилучено 5 верстатів для обробки дорогоцінного каменю, 80 мішків з бурштином-сирцем загальною вагою майже 2 тонни.

На Київщині з нелегального цеху вилучено 2 тонни бурштину, - прокуратура 04

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучені матеріальні цінності та проведення відповідних експертиз. Досудове розслідування у кримінальному провадженні відкрито за фактом порушення правил охорони або використання надр, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене групою осіб за попередньою змовою, за ч. 4 ст. 240 КК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє мешканців Київщини і один хмельничанин орендували будинок і займалися незаконним видобутком бурштину на Рівненщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129839
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сага о скотах, которые уничтожают землю, где живут...
 показати весь коментар
 
 
Аваков не хоче легалізації, йому треба мзда
 показати весь коментар
 
 
На Киевщине из нелегального цеха изъято 2 тонны янтаря, - прокуратура. ФОТО

маразм в том,а почему не легализировать этот бизнес???
 показати весь коментар
 
Розенблатообразные мафиози против легализации, а то ведь надо налоги платить, а жалко же, жаба давит.
 показати весь коментар
 
 
бо там є лобі, типу жульки, ляшки та інших борцунів за права трудящих, що пищять "всьо прінадліжит народу, скатиняки!"
тепер до ни ще приєднаються "слугі народу" (а як же! слуги повинні слугувати народу та захищати право народу дивитися, як його грабують)
і поки "всьо прінадліжит народу" - все належить їм
 показати весь коментар
 
 
ПО довго чекали поки 2 тонни бурштину назбирають щоб велику партію прихватизувати.
 показати весь коментар
 
 
Не хотите чтобы в Украине обрабатывали янтарь - тогда будут работать цеха в Польше.
 показати весь коментар
 
 
Нужно принимать янтарь на его начале, тобишь долбить копачей...
А то копать и мыть янтарь с благословения мусоров можно, а покупать и обрабатывать нельзя...
Ну не чего..
Наш миссия Владимир порядок наведёт...
Я дома повесил портретики всех участников квартала 95..
Иконы выкинул, а их повесил на стены..
А самого главного бога нашего прихода, Коломойского я повесил перед входом в дом..
Трепещите порохоботы...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Київщині з нелегального цеху вилучено 2 тонни бурштину, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору