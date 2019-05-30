 На Київщині з нелегального цеху вилучено 2 тонни бурштину, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

Уродженець іншої країни, разом зі спільниками організував в Одеській області нелегальне виробництво з обробки незаконно видобутого бурштину. Діяльність "бурштинового" ділка була припинена в лютому цього року.

Однак, згадана особа продовжувала здійснювати протиправну діяльність, організувавши на Київщині у Васильківському районі нелегальне виробництво з обробки незаконно видобутого бурштину, обладнавши в складських приміщеннях спеціальний цех.

Читайте також: СБУ припинила незаконний видобуток бурштину на Житомирщині з обігом $20 тис. на місяць. ФОТО

У середу, 30 травня, співробітники СБУ в місцях розташування нелегального виробництва проведели санкціонований обшук.

Під час обшуку виявлено та вилучено 5 верстатів для обробки дорогоцінного каменю, 80 мішків з бурштином-сирцем загальною вагою майже 2 тонни.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучені матеріальні цінності та проведення відповідних експертиз. Досудове розслідування у кримінальному провадженні відкрито за фактом порушення правил охорони або використання надр, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене групою осіб за попередньою змовою, за ч. 4 ст. 240 КК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє мешканців Київщини і один хмельничанин орендували будинок і займалися незаконним видобутком бурштину на Рівненщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж