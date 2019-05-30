 На Київщині з нелегального цеху вилучено 2 тонни бурштину, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.
Уродженець іншої країни, разом зі спільниками організував в Одеській області нелегальне виробництво з обробки незаконно видобутого бурштину. Діяльність "бурштинового" ділка була припинена в лютому цього року.
Однак, згадана особа продовжувала здійснювати протиправну діяльність, організувавши на Київщині у Васильківському районі нелегальне виробництво з обробки незаконно видобутого бурштину, обладнавши в складських приміщеннях спеціальний цех.
У середу, 30 травня, співробітники СБУ в місцях розташування нелегального виробництва проведели санкціонований обшук.
Під час обшуку виявлено та вилучено 5 верстатів для обробки дорогоцінного каменю, 80 мішків з бурштином-сирцем загальною вагою майже 2 тонни.
Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучені матеріальні цінності та проведення відповідних експертиз. Досудове розслідування у кримінальному провадженні відкрито за фактом порушення правил охорони або використання надр, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене групою осіб за попередньою змовою, за ч. 4 ст. 240 КК України.
маразм в том,а почему не легализировать этот бизнес???
тепер до ни ще приєднаються "слугі народу" (а як же! слуги повинні слугувати народу та захищати право народу дивитися, як його грабують)
і поки "всьо прінадліжит народу" - все належить їм
А то копать и мыть янтарь с благословения мусоров можно, а покупать и обрабатывать нельзя...
Ну не чего..
Наш миссия Владимир порядок наведёт...
Я дома повесил портретики всех участников квартала 95..
Иконы выкинул, а их повесил на стены..
А самого главного бога нашего прихода, Коломойского я повесил перед входом в дом..
Трепещите порохоботы...