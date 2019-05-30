 На сайті президента з'явилася петиція про невідкладну передачу справи щодо Іловайська до суду

Як передає Цензор.НЕТ, петицію опубліковано на сайті Глави держави під №22/055918-еп

В тексте петиции отмечается: "29 серпня 2019 року виповниться 5 років від дати, що назавжди залишиться кривавим слідом у історії України. "Іловайський котел", за офіційними даними, забрав життя 366 українських бійців, 429 – дістали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили у полон, 84 – досі вважають безвісти зниклими. Такі дані не викликають довіри так як за п’ять років статистика показала: реальна кількість втрат за час проведення АТО/ООС навмисно замовчується. За неофіційними даними кількість загиблих та зниклих безвісти у боях за Іловайськ та під час "Іловайського котла" значно вища. Тисячі життів українців було перекреслено, для мільйонів українців ця подія стала найжорстокішою битвою за часи існування незалежної України та найкривавішою за час проведення АТО та ООС внаслідок Російської агресії.

За п’ять років родини військових, народ України так і не отримали відповідей, хто окрім країни-агресора винен у тому, що "зелений коридор" перетворився для українських бійців на "кривавий", хто з війського командування несе відповідальність за "віддані" та "не віддані" накази, чиї помилки коштували сотні життів.

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Діючий Генеральний прокурор України - Луценко Ю.В, через місяць після вступу на посаду пообіцяв, що восени 2016 року буде завершене розслідування кримінальної справи по Іловайську. Пройшло три роки.

Загалом за п’ять років Генеральна прокуратура так і не спромоглася передати справу до суду. Жоден з вищого війського керівництва на час розслідування не був відсторонений від посади.

Наразі, герої України, учасники Іловайських подій, родини загиблих, полонених та зниклих безвісти, мільйони українців побоюються, що справа Іловайську ніколи не буде доведена до кінця, а винні так і не понесуть відповідальності.

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Відповідно до Конституції України, Ви, як Президент, є гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина та виступаєте від імені та в інтересах держави.

Дізнатися правду про Іловайську трагедію та нарешті дочекатись реального покарання винних є беззаперечним правом всього українського народу, і в свою чергу, обов’язком держави перед своїми громадянами, а головне перед тими, хто пройшов пекло Іловайську і хто назавжди втратив найдорожчих.

Прошу Вас, як Президента України, звернутись до Генеральної прокуратури України з вимогою невідкладно передати справу по Іловайську до суду".

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