 На сайті президента з'явилася петиція про невідкладну передачу справи щодо Іловайська до суду

Як передає Цензор.НЕТ, петицію опубліковано на сайті Глави держави під №22/055918-еп
В тексте петиции отмечается: "29 серпня 2019 року виповниться 5 років від дати, що назавжди залишиться кривавим слідом у історії України. "Іловайський котел", за офіційними даними, забрав життя 366 українських бійців, 429 – дістали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили у полон, 84 – досі вважають безвісти зниклими. Такі дані не викликають довіри так як за п’ять років статистика показала: реальна кількість втрат за час проведення АТО/ООС навмисно замовчується. За неофіційними даними кількість загиблих та зниклих безвісти у боях за Іловайськ та під час "Іловайського котла" значно вища. Тисячі життів українців було перекреслено, для мільйонів українців ця подія стала найжорстокішою битвою за часи існування незалежної України та найкривавішою за час проведення АТО та ООС внаслідок Російської агресії.
За п’ять років родини військових, народ України так і не отримали відповідей, хто окрім країни-агресора винен у тому, що "зелений коридор" перетворився для українських бійців на "кривавий", хто з війського командування несе відповідальність за "віддані" та "не віддані" накази, чиї помилки коштували сотні життів.
Діючий Генеральний прокурор України - Луценко Ю.В, через місяць після вступу на посаду пообіцяв, що восени 2016 року буде завершене розслідування кримінальної справи по Іловайську. Пройшло три роки.
Загалом за п’ять років Генеральна прокуратура так і не спромоглася передати справу до суду. Жоден з вищого війського керівництва на час розслідування не був відсторонений від посади.
Наразі, герої України, учасники Іловайських подій, родини загиблих, полонених та зниклих безвісти, мільйони українців побоюються, що справа Іловайську ніколи не буде доведена до кінця, а винні так і не понесуть відповідальності.
Відповідно до Конституції України, Ви, як Президент, є гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина та виступаєте від імені та в інтересах держави.
Дізнатися правду про Іловайську трагедію та нарешті дочекатись реального покарання винних є беззаперечним правом всього українського народу, і в свою чергу, обов’язком держави перед своїми громадянами, а головне перед тими, хто пройшов пекло Іловайську і хто назавжди втратив найдорожчих.
Прошу Вас, як Президента України, звернутись до Генеральної прокуратури України з вимогою невідкладно передати справу по Іловайську до суду".
https://www.theguardian.com/news/2016/apr/04/panama-papers-ukraine-petro-poroshenko-secret-offshore-firm-russia
така професія...
так коли ти з юлі на клована перевзувсь?
тут я навіть і не буду з тобою сперечатись
але вихід є!
вивчи спочатку людську мову
А еще я тебе скажу что твой ник Гундяй Крестовоздвиженский мог придумать только латентный кацап тут ты строчишь под флагом Украины а в душе ты конченный кацап просто глядя на твои посты понимаешь что ты в точности как кацапы все и вся ненавидят все плохие все не такие наша вера лучшая так ты ведешь себя 1000% как они ,кацап он и есть кацап и ты свою натуру не спрячешь за ура патриотизмом
нашо ж ти мене в свою команду зачислив, жопашне?
Есть конфликт
И есть повстанцы
Значит выходит, что Порошенко специально организовал Иловайск на пару с пуйлом, с целью уничтожения добровольцев в Иловайском котле.
Під час початку підлого прямого вторгнення РУССКІХ в Іловайськ, якого навіть уявити тоді не могли українці, Порошенко приймав пард ВМС України в Одесі.
но сначала вырви язык.. шиферу
https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM
Будь ты проклят, гад! Ты всех нас продал и живых и мёртвых
https://www.youtube.com/watch?v=gY6hCFzSPyk
Значит выходит, что Порошенко специально организовал Иловайск на пару с пуйлом, с целью уничтожения добровольцев в Иловайском котле.
Не президент же передаёт в суд, а прокуратура
Требуйте от неё
Как только мародёр Порошенко сядет на нары а его имущество будет конфисковано, вот тогда его все забудут.
твоя хата з краю
Теперь Коломойский встал на новый уровень и шантажирует Запад дефолтом Украины. Когда ему говорят, что надо бы вернуть деньги, выведенные из Приватбанка, он говорит, что сейчас устроит дефолт и вся страна полетит в тартарары. Так что дайте мне мою долю и все будет хорошо, просто закройте глаза и дайте победителю его права на три дня разграбления города.
По крайней мере он последователен./
Ви ж з усих своїх 73% не назбираєте стільки розуму, як є в однієї людини з отих 25%
Тому й підгоряєте, бо ні на шо не здатні
Тому вас імали, імають і будуть імати
А ви кріпчайте!
ги
1. Порошенко - политическая ответственность.
2. Муженко - стратегическая ответственность.
3. Хомчак - тактическая ответственность.