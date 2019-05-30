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Все про:петиція (47) Іловайськ (159)

 На сайті президента з'явилася петиція про невідкладну передачу справи щодо Іловайська до суду

На сайті президента України з'явилася петиція з вимогою негайно передати справу щодо Іловайська до суду.

Як передає Цензор.НЕТ, петицію опубліковано на сайті Глави держави під №22/055918-еп

В тексте петиции отмечается: "29 серпня 2019 року виповниться 5 років від дати, що назавжди залишиться кривавим слідом у історії України. "Іловайський котел", за офіційними даними, забрав життя 366 українських бійців, 429 – дістали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили у полон, 84 – досі вважають безвісти зниклими. Такі дані не викликають довіри так як за п’ять років статистика показала: реальна кількість втрат за час проведення АТО/ООС навмисно замовчується. За неофіційними даними кількість загиблих та зниклих безвісти у боях за Іловайськ та під час "Іловайського котла" значно вища. Тисячі життів українців було перекреслено, для мільйонів українців ця подія стала найжорстокішою битвою за часи існування незалежної України та найкривавішою за час проведення АТО та ООС внаслідок Російської агресії.

За п’ять років родини військових, народ України так і не отримали відповідей, хто окрім країни-агресора винен у тому, що "зелений коридор" перетворився для українських бійців на "кривавий", хто з війського командування несе відповідальність за "віддані" та "не віддані" накази, чиї помилки коштували сотні життів.

Читайте також: Після Іловайської трагедії я мушу зробити все можливе, щоб в армії не гинули люди, - Хомчак

Діючий Генеральний прокурор України - Луценко Ю.В, через місяць після вступу на посаду пообіцяв, що восени 2016 року буде завершене розслідування кримінальної справи по Іловайську. Пройшло три роки.

Загалом за п’ять років Генеральна прокуратура так і не спромоглася передати справу до суду. Жоден з вищого війського керівництва на час розслідування не був відсторонений від посади.

Наразі, герої України, учасники Іловайських подій, родини загиблих, полонених та зниклих безвісти, мільйони українців побоюються, що справа Іловайську ніколи не буде доведена до кінця, а винні так і не понесуть відповідальності.

Також читайте: Добровольці та частини ЗСУ в 2014-му не залишили позиції під Іловайськом, бо не отримали команди. Те ж повторилося пізніше під Дебальцевим, - Семенченко

Відповідно до Конституції України, Ви, як Президент, є гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина та виступаєте від імені та в інтересах держави.

Дізнатися правду про Іловайську трагедію та нарешті дочекатись реального покарання винних є беззаперечним правом всього українського народу, і в свою чергу, обов’язком держави перед своїми громадянами, а головне перед тими, хто пройшов пекло Іловайську і хто назавжди втратив найдорожчих.

Прошу Вас, як Президента України, звернутись до Генеральної прокуратури України з вимогою невідкладно передати справу по Іловайську до суду".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Все, що міг зробити, я зробив. Моя проблема в тому, що в Іловайську я залишився живим, - Хомчак. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129838
 
   
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Порошенко открыл офшорную компанию на второй день после Иловайского котла - The Guardian

https://www.theguardian.com/news/2016/apr/04/panama-papers-ukraine-petro-poroshenko-secret-offshore-firm-russia

На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд - Цензор.НЕТ 8281
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генитальный алкаш просто мелкий шнырь. тут прямая вина мыролюбного свиновальцмана и его прихвостня мужеложенки.
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поки не буде розглянута петиція про відставку засцики, інші петиції не мають розглядатись
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гуньдяй! петиция порохнявых отменила другая петиция, так что не петляй "патриот"!!
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Для начала нужно отправить комсомольца без юридического образования в знакомый ему город Мена Черниговской области.Петя не зря сервера увез .Просто даже интересно,по Илловайску,хоть какие то документы остались,или все "утеряно".
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Десять дней обдолбанные представители нового президента искали кабинет АП. Нашли. Потом долго выясняли куда подевались сервера. Через три дня выяснилось, что вся аппаратура с серверами в соседнем кабинете. Кто-нибудь устройте эти спеЗЕалистам экскурсию и расскажите где и что находится.
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шо? хутинського пуя вийми з рота, малороське непорозуміння, та спробуй ще раз
так коли ти з юлі на клована перевзувсь?
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Джамал Прекрати с идиотами сектантами спорит они упоротые 25 угла
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животное может лишь как его хозяин бэбэкать на новые ворота
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про своїх одностадників тобі краще відомо
тут я навіть і не буду з тобою сперечатись
але вихід є!
вивчи спочатку людську мову
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Людською мовою я володію ,а от тобі раджу вийняти шоколадний член з рота бо твій мінетний гумор багато читачів тут не розуміють та дуже шоковані твоїми розумовими здібностями на рівні собаки Павлова яка реагує на вислови Зеленський брудним гавкотінням.
А еще я тебе скажу что твой ник Гундяй Крестовоздвиженский мог придумать только латентный кацап тут ты строчишь под флагом Украины а в душе ты конченный кацап просто глядя на твои посты понимаешь что ты в точности как кацапы все и вся ненавидят все плохие все не такие наша вера лучшая так ты ведешь себя 1000% как они ,кацап он и есть кацап и ты свою натуру не спрячешь за ура патриотизмом
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Ты прав , Сергей. А то я хотел этому поцу напомнить что он *****.
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так я ж на ваших тусах не фігурю, активісте ЛГБТ
нашо ж ти мене в свою команду зачислив, жопашне?
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оно перепутало сайты вместо gay.ru суди втрапило
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гундяй Вы офшоренка так описуете красочно у него не только костюм наполеона но и костюм трех толстяков и мальчиша плохиша а также свиньи ненасытной есть и костюм пинокио офшорный артист еще тот разговорно танцевального жанра я и так могу я и так могу .
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Нет никакой войны
Есть конфликт
И есть повстанцы
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Порошенко открывал офшорную компаниию во время Иловайска... Тебе ж это нравится, правда?
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Зеленский назначил главой генштаба Хомчака, который повёл войска в коридор, а сам позорно сбежал!
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И именно поэтому, Порошенко держал Хомчака всё время командующим сектором и в генштабе?
Значит выходит, что Порошенко специально организовал Иловайск на пару с пуйлом, с целью уничтожения добровольцев в Иловайском котле.
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Особисто відкривав? Що дляцього клерків замало?

Під час початку підлого прямого вторгнення РУССКІХ в Іловайськ, якого навіть уявити тоді не могли українці, Порошенко приймав пард ВМС України в Одесі.
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Не забудь чмокнуть петино фото на ночь , кацапенышь.
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Трагедия под Иловайском результат жадности Бени и похожа на грязную историю, как попытка ЧВК Вагнера отжать у курдов газовый заводик под Ефратом.На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд - Цензор.НЕТ 2422
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Вот оно че, Михалыч, а Петр Алексеич то был не в курсе ... Наверно поэтому три года делу ход не дают. Луценко Коломойскому репутацию спасает ...
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И именно поэтому, Порошенко держал его командующим сектором и в генштабе?
Значит выходит, что Порошенко специально организовал Иловайск на пару с пуйлом, с целью уничтожения добровольцев в Иловайском котле.
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Ну да, так почему же типа волонтёров до сих пор просят денег????
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Кеды это еще было круто. Вот синие китайские тапки - это жир.
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Ну югик алкаш и не такое с бодуна обещал. А про какую ответственность может идти речь, если Хомчак назначен Начальником Генштаба. Чем этот отличается от того? Тот назначил Назарова, виновного в гибели 50 десантников в Луганском аэропорту, зам начальника Генштаба. Этот недоразвитого Хомчака уже начальником Генштаба. Что правители, что вояки...
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Всем понятно , что Украинские генералы и российские договорились о безопасном коридоре и выходе Украинских солдат .Но россияне обманули и в упор расстреляли Украинских солдат. Вот в этом и заключается вопрос =Кто из Украинских генералов повёлся на российский обман и тем самым подверг гибели тысячи людей?
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Хамча, действительно обогатил военное искусство боя, новой тактикой под Иловайском. Эта тактика называется - крысиная война. Через кукурузу на карачках, в гражданке осуществляется одиночный или групповой прорыв из окружения
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я и на Луне не был, но знаю что там есть кратеры.
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Не совсем понимаю процедуру
Не президент же передаёт в суд, а прокуратура
Требуйте от неё
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Кто виноват ? Отвечаю однозначно. По-ро-шен-ко! Ему не нужны были Герои Майдана. Добробаты. Патриоты. Он опасался, что они станут препятствием к абсолютной власти. По его прикзу были начаты переговоры с москалями о "зеленом корридоре" Те кто не поддались на предательство благополучно вышли. Не послал помощь в окружение. Вместо этого, когда гибли наши бойцы, провел парад на Хрещатике! Все ясно как белый день
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У преступлений Порошенко не срока давности...
Как только мародёр Порошенко сядет на нары а его имущество будет конфисковано, вот тогда его все забудут.
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Отвечать за Иловайск должен Верховный, на тот момент, главнокомандующий. На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд - Цензор.НЕТ 3181
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На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд - Цензор.НЕТ 3595app-facebookSergey Fursaу вівторокДолгое время Коломойский шантажировал украинскую власть Приватбанком. Когда ему говорили, что банк работает как пирамида, он говорил, что «приходите, забирайте, вся банковская система ляжет». Очень долго это работало. Даже Янукович не решался. И только под давлением Запада украинская власть решилась навести порядок в банковской системе.
Теперь Коломойский встал на новый уровень и шантажирует Запад дефолтом Украины. Когда ему говорят, что надо бы вернуть деньги, выведенные из Приватбанка, он говорит, что сейчас устроит дефолт и вся страна полетит в тартарары. Так что дайте мне мою долю и все будет хорошо, просто закройте глаза и дайте победителю его права на три дня разграбления города.
По крайней мере он последователен./
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фу ***. постить самого низкопробного свиношныря фурсу - это откровенное западло.
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и мыролюбства с мыролюбными перемириями поубавилось. Уже нету вскукареков от подсвинков о омыром плахе свиномрази , которому альтернативы нету.
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Клептоман соромиться наших воїнів-кіборгів,приліпив фото італійського спецназу
На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд - Цензор.НЕТ 3146
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А оце наші герої,за яких ніколи не буде соромно

На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд - Цензор.НЕТ 3053
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Розумієте, в чому ваша трагедія, зелепупики?
Ви ж з усих своїх 73% не назбираєте стільки розуму, як є в однієї людини з отих 25%
Тому й підгоряєте, бо ні на шо не здатні
Тому вас імали, імають і будуть імати
А ви кріпчайте!
ги
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не бомби, в наступному житті може й тобі пощастить потрапити у ті 25%
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Семенченко в Украине или тут надо быстро в суд, чтоб не до всех докопались.
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Правда должна основываться на результате ,как и пригрешение. Пригрешение во время типа перемирия погибло уйма бойцов, правда никто не наказан. Я тут вижу явную несостыковку. Как государство может просить от своих граждан веры если ихняя не компетенция порождает недоверие. Просто язык программирования если,если ( exel.)
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Главные виновные в Иловайске:
1. Порошенко - политическая ответственность.
2. Муженко - стратегическая ответственность.
3. Хомчак - тактическая ответственность.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНа сайті президента з'явилася петиція про невідкладну передачу справи щодо Іловайська до суду
 
 
 
 
 
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