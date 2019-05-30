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Все про:військовополонені (279) моряки (597) Росія (17296) Євросоюз (2483)

 ЄС очікує від Росії виконання рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення українських військовополонених моряків

Європейський Союз очікує, що Росія негайно виконає рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня і звільнить українських військовополонених моряків.

Про це повідомила прес-служба постійного представництва ЄС при ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄС очікує, що Росія вчасно виконає наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня з приводу інциденту, що стався поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року, і звільнить затриманих українських військовослужбовців і судна безумовно і без затримок", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129837
 
 
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ЕС ожидает выполнения РФ своих международных обязательств и строит СП 2 чтобы у РФ как то деньги не закончились. А международные обязательства, то такэ. Главное газ, а потом уж и про ценности и международное право можно пор рассуждать.
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Кацапы, чувствую, скажут шо у них видите ли законами не предусмотрено соответствующей процедуры и, мол, сначала их слуги народа должны принять поправки к закону, и только потом ... вернуть. А то как в Украине найдётся умник и обратится в суд, мол, беззаконие совершил тот кто вернул.
Это ж кацапы, щас лихорадочно повод ищут что б съехать.
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Главно жданыкы не растерять. А Афганистан и Ирак почему то не ждали а сразу бомбили. А здесь даже санкции нормальные против РФ не ввели. Вот что значит когда у тебя есть ядерное оружие. Конечно Европу упрекать трудно когда у нас в Киеве продается ликеро-водочные изделия из окупированного крыма, только юридические адреса перенесли в Днепр и Одессу. Видать взамен на нашу електроенергию. Зачем вам пленные моряки если Ху*ло вам продукты и водку поставляет.
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"Немедленно" вже не вийде та й "медленно" мабуть теж. Європейські політичні повії демонструють чергове занепокоєння, яке росія крутила на інтимному органі.
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