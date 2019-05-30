 Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися, - співвласник "Кварталу-95" Борис Шефір

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Детектор медіа", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо ми дуже захочемо, то ми з ними домовимося", - припустив Шефір у відповідь на запитання журналіста про те, чи враховує він владу РФ, коли говорить, що війна закінчиться разом зі зміною влади.
А на запитання про аргументи, за допомогою яких збирається домовлятися з владою Росії, відповів так: "Їм що, подобається воювати? Ви думаєте, Путін - маніяк, який любить постріляти в живих людей? Він що, псих? Він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції. Але можна ж домовитися".
При цьому Шефір додав, що якщо це не вдасться, то "будемо оголошувати справжню війну".
"А то що це таке: однією рукою воюємо, а іншою рукою торгуємо? Дуже важливе бажання хоча б однієї сторони, інакше для миру немає перспектив", - сказав він.
Борис Шефір - співвласник і керівник студії "Квартал-95". Під час передвиборчої кампанії він допомагав Володимиру Зеленському складати програму і писати промови виступів.
21 травня, Президент Зеленський призначив його брата Сергія Шефіра першим помічником Президента.
За словами заступника глави Адміністрації Президента Кирила Тимошенка, Сергій Шефір є найбільше наближеним до Зеленського нарівні з керівником АП Андрієм Богданом.
Это всё Петя и пиндосы нас, русских, поссорили.
Так ведь, зебилы?
"Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся",(С)
При этом Шефир добавил, что если это не удастся, то "будем объявлять настоящую войну".(С)
Да кто ты, ***** такое, шобы заключать мир или объявлять войну? Совладелец фирмы и брат первого помощника?И это прошла всего неделя! А шо будет через месяц?
Так і про тестя Клімкіна можна згадати з його медаллю "За повернення Крима".
пропал без вести после боя с наемниками РФ 26.08.2014. Попал в плен, замучен до смерти в подвалах ДНР.
Таким барыгам, как этот Шефир, никогда не понять, как можно отдать жизнь за свободу и независимость Украины!
Если победят эти барыги - Украины не будет!
Вечная память Сереже Кононко.
-Берл Лазар,главный равин Росии.
Шо за бред...((
Это туловище вообще как,в адеквате?? Или так сильно вштырило,что мозги закипели??
А воевать этот клоун будет на боевом рояле???
Агоу ...принесенные дятлами....вас же ***** точно повесят за задние ноги вместе с главкловуном .СБУ...куда смотрим?..в даль??
А Вы не знали этого раньше???
После первого трупа договариваться с убийцей - надо быть редким циником . . .
Надо весь "95 квартал" отправить на фронт на годик (включительно с первым лицом и учредителями), только на самый передок и посмотреть на их позицию по возвращению.
но жизнь продолжается и никто не хочет умирать за чьи то хотелки руководства воюющих стран
После пенделя Януковичу он как раз и психанул, и подставил Московию под санкции,
сделал Крым нелегитимной территорией где рассчитывать на порядок не приходится,
где недвижимость непонятно сколько стоит, куда переселены сотни тысяч "рассеян"
(как в своё время и на Донбасс), и всё пострадавшие будут проклинать именно его,
"великого многоходовщика".
Немцов в интервью Гордону как раз и говорил, что путин часто закатывает истерики, кричит,
но наружу это выходит - снаружи его видят верхом то на медведе, то на журавле.
Псих бы не пугал Меркель собакой, которых она боится.
Маньяк бы не взрывал жилые дома с людьми и не жёг торговые центры.
Странная позиция этого издания. Его журналисты словно выжидают:успеет Коломойский до конца 2019 грохнуть страну,или протянем до 20! Но НИ ОДНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ ПО ПОВОДУ ПРАВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО НЕ ДАЕТ.
Через месяц признание,что голосовал за зелюка будет приравниватся к признанию,что трахал козу.
Еще через месяц - козла
Еще через месяц - что козел зелюка.
Атака на Дебальцево была спланирована и одобрена высшим российским руководством. Одного из раненых под Дебальцево российских военных позже лично наградил министр обороны России Сергей Шойгу.
Об этом говорится в расследовании международной группы Conflict Intelligence Team, которая смогла найти еще одно подтверждение участия российских танкистов в боях за украинский город Дебальцево, передает Цензор.НЕТ.
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