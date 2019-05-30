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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (1495) Квартал-95 (19) Путін (8882) Шефір (4)

 Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися, - співвласник "Кварталу-95" Борис Шефір

Директор ТОВ "Квартал-95" Борис Шефір, брат першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра заявив, що з президентом Росії Володимиром Путіним можна при бажанні "домовитися".

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Детектор медіа", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ми дуже захочемо, то ми з ними домовимося", - припустив Шефір у відповідь на запитання журналіста про те, чи враховує він владу РФ, коли говорить, що війна закінчиться разом зі зміною влади.

А на запитання про аргументи, за допомогою яких збирається домовлятися з владою Росії, відповів так: "Їм що, подобається воювати? Ви думаєте, Путін - маніяк, який любить постріляти в живих людей? Він що, псих? Він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції. Але можна ж домовитися".

Читайте також: Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - керівник "Кварталу-95" Борис Шефір

При цьому Шефір додав, що якщо це не вдасться, то "будемо оголошувати справжню війну".

"А то що це таке: однією рукою воюємо, а іншою рукою торгуємо? Дуже важливе бажання хоча б однієї сторони, інакше для миру немає перспектив", - сказав він.

Також читайте: Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір

Борис Шефір - співвласник і керівник студії "Квартал-95". Під час передвиборчої кампанії він допомагав Володимиру Зеленському складати програму і писати промови виступів.

21 травня, Президент Зеленський призначив його брата Сергія Шефіра першим помічником Президента.

За словами заступника глави Адміністрації Президента Кирила Тимошенка, Сергій Шефір є найбільше наближеним до Зеленського нарівні з керівником АП Андрієм Богданом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129836
 
   
 Топ коментарі
 
Ну шо выкусили, зеБЕнины телепузики?
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хто тобі недоумкуватому і продажному наймиту на соєвій дотації сказав, що я гоосував за зеленськго ? парашенко це- ракова пухлина, яка породила метастази у вигляді ось цих балакаючих голів зеленського
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Слова прилагательные все закончились-или еще вспомнишь ?
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правда очі коле ? не істери, абревеатурне непорозуміння, по відношенню до вашого нікчемного соєвого цеху вони ще навіть не починалися
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Ну да, как раз сценарий к сельскому фильму- мене обдурили , то пойду собi та ще й вдавлюся
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скільки одразу вискочило "обурених" кацапських ботів з новими ніками ... Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися, - співвласник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 3650 Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися, - співвласник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 3650 Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися, - співвласник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 3650
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Если бы 5 лет назад такое заявил родной брат Кононенко через 10 дней после инаугурации Порошенко, ты бы тоже написал свой пост именно таким Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися, - співвласник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 4351
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Я другой вопрос задала вроде. При чем тут Облэнерго. Так что давай по теме.
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Так Парашенко вроде уже договаривался с Ху*лом. Договорился и за крым и за дамбас и за Дебальцево и за Илловайск. Если бы не патриоты, которые поняли что русофашистов нужно только уничтожать то уже договаривались бы за Киев.

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Мертветчук бы всё порешал с х.йлом за Киев на втором сроке мародёра . После его следующих гипотетических 5 лет страна получила бы мертветчука в президенты и растворилась бы в орде
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Давай начнем с того-кто такой мародер ???
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А я всё пытался узнать тут, кто такой клоун ? Наверное это знает мародёр ! Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися, - співвласник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 7667
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Тот кто обворовывает собственное войско во время войны .или просто ворует во время войны пользуясь слабостью государства .ну а выводы сделаете сами .....
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так думає 73% бид.а що голосувало за Вофку піаніста.
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если бы не был ***** дебилом, то Украина была б дружна рассеике и врагом считала б НАТО, но это не так, значит собиратель руцких ямель - *******.
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ох совсем скоро будем гнать этих зеБилов с 95 кварталом на ростов.дело времени Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися, - співвласник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 5767
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Ты привязанный к стулу нищий зебил, я миллиардер с автоматом. Договорись со мной. Как таких 36ланов женщины рожают?
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Шо воно блд меле ? "Можна дагаваріца"... Договаруйся з хйулом про пози, в які він буде ставити твою жінку. Чи вже ?
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так от про що посланці соєвого в Мінську з ****** домовлялися !!! Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися, - співвласник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 5673 виявляється - домовлялися про те , як " він буде ставити твою жінку" ?
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конечно, не маньяк, он вообще классный парень. Это всё Петя-оффшорный 13000 человек убил и сбил боинг. А с Путиным Владимиром Владимировичем нужно договариваться и мириться. Русские ведь нам братья. Да и мы вообще один народ.
Это всё Петя и пиндосы нас, русских, поссорили.
Так ведь, зебилы?
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Так имперские замашки ***** , это и есть порабощение украинцев и многих других. О чем договариваться?об условиях , как нам быть рабами? для ***** даже свой народ, это кусок мяса.
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а о юридически правильной с точки зрения международного права границе с рашкой нельзя "договориться"?
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опять говновброс . детектор медиа создан в 2016 г журналист наталья лигачева работала на пана медведчука . сайт 1456 место по Украине. цензор почему с таким упорством цитируете откровенное говно.
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В комменты призывается главзебил и перебежчик Ванятка Сулима)
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главзебил это он уже сейчас переобулся. Это фанатичный бот бабы Люли.
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Обратите внимание что все ЗЕботы, они же кстати все раньше были Люляботами полностью поддерживают сепарскую риторику и дружбу с Рашкой. Ихня Люля кстати то же самое запела про отношения с чистого листа и т.д. Цензор потихоньку превращаеца в прокацапский ресурс..интересно как скоро все эти Ивашки, Джамалы, РВРы заорут что фошизды биндеровцы напали на без защитную Расиюшку и устроили Волынскую резню на Донбасе...
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Млять, ну сколько же можно....Выбираем-выбираем, меняем меняем - и опять если не "люби друзи" и "семья" то кумовья и соратники...
"Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся",(С)

При этом Шефир добавил, что если это не удастся, то "будем объявлять настоящую войну".(С)

Да кто ты, ***** такое, шобы заключать мир или объявлять войну? Совладелец фирмы и брат первого помощника?И это прошла всего неделя! А шо будет через месяц?
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Этот субъект конечно ватник, но ведь он не при власти.
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Перший помічник президента. Офіційна посада. Впливає на політику зе.
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Брат помічника Президента.
Так і про тестя Клімкіна можна згадати з його медаллю "За повернення Крима".
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про тестя Клімкіна з його медаллю "За повернення Крима", чомусь соєва ботва не згадує ... так само не згадує що і Клімкін зробив чудову кар'єру при Янику
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Он костьми ложился против виз с парашей , а почему ? Связи родственные держат. Об этом и скулит х.йло . Про скрепы , связи , корни , обчую историю
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Мы с 1654-го года с умными людьми в раше договариваемся. Может хватит?
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це слова зрадника... зрадника посадили дятли й на президентський пост...
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Рф оккупировала наши территории. Теперь ещё и на уступки мы должны идти. А без уступок не договоримся. У Зе много друзей. Мы теперь их всех слушать должны? Они с квартал ТВ на все каналы расползлись. Вот уж выбрали....
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Я конечно не знаю зачем Зеленский держит етого у*бка который ему рейтинги с бешеной скоростью срезает. Но если не уберет таких п***ров которые хотят договориться с Ху*лом то к выборам у него будут рейтинги как у Мародера.
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Як чому? Вони всі однієї думки. Вони завжди всі разом, і вони так завжди думали і говорили.
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Alex Surov 3d90a6e3 Вас вчи.вчи,все одно одні двійки.Новий президент нічого не вирішує.Зрозумійте це в кінці кінців.
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Та там ще невідомо,хто кого "дєржит",Вова Шефіров,чи Шефіри Вову.
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а буквы "м" и "и" таки рядом на клаве )))
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73% дегенератов, за что боролись на то и напоролись, вдыхайте теперь всю эту срань полной грудью, терпите как терпели янучару и ждите пока 10 % патриотов опять будут вынуждены проливать свою кровь и хоронить друзей чтобы снова исправить то что вы, *****, натворили, но потом снова все просрете, по другому же не умеете...
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Коли почуємо офіційний коментар високопосадовця ЗЕ з приводу прокацапського гавкоту його брата?
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Шо там коментировать, этот зебил это типа как Жириновский на Рашке он просто озвучивает то что его хозяин по рангу открыто сказать не может. Так что никаких каментов не будет, ну или будут строго в патриотичном смысле..Но именно в делах ЗЕсепарня продолжит кремлёвскую политику, это уже видно по всем их высерам куда ветер подул..
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Договоришься Зебик, конечно..только за счёт Украины. Как для старта договариванья сухопутный коридор в Крыс Рашку вполне устроит. Можешь даже скидку на газ получить, и кредит от Рашки..
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А новые лица с каждым днём всё интересней! "Недора зумение в виде майдана"( цитата Разумкова), все ближе и ближе.
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ТебЯ тварь в Украине никто не держит, мантуль в московию - и договаривайся хоть до всырачки, иуда
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Самое страшное то что 73% сепаров очень даже не против..скорее за.. они устали от войны мира хотят..ессно за счёт Украины..Рашка то ни в чём уступать не собираеца...А зачем уступать, если манкурты сами сольют Украину.
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Операция "Принуждение к миру" началась руками новой команды...
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путин и маньяк, и псих и х"йло. а шефир-чмо.
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То что Путин маньяк и псих - видно сегодня. То что дурак или умный - посмотрим что будет с экономикой РФ в конце его правления.
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Вот так в одном интервью можно обгадить память павших и покалеченых, замученых пытками украинских патриотов. Наплевать в лицо тех кто выстоял под Градами и минометными обстелами, кто сейчас на передовой защищает родную землю Украины, может только существо без роду и племени. Для которого Украина только территория временного проживания. Маньяк (т.е. психически больной) или просто военный преступник Путлер это должен установить международный требунал. А вот то, что эта ересть может быть положена в основу внешней политики это плевок в лицо каждому украинцу.
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Не удивлюсь если у этой швали давно паспорт Параши в укромном месте лежит...
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Все правильно у Вас! Но только одна ошибочка - эту мразину зовут *****!!!
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Это - Сергей Кононко, доброволец, айдаровец,
пропал без вести после боя с наемниками РФ 26.08.2014. Попал в плен, замучен до смерти в подвалах ДНР.
Таким барыгам, как этот Шефир, никогда не понять, как можно отдать жизнь за свободу и независимость Украины!
Если победят эти барыги - Украины не будет!
Вечная память Сереже Кононко.
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"Евреям в России еще не жилось так хорошо,как при В.Путине":
-Берл Лазар,главный равин Росии.
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Никогда не страдала антисемитизмом и всегда осуждала это явление, но в последние дней 10 как-то начинаю понимать такие настроения...
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Да,в такие моменты с теплотой вспоминаю Адольфа Алоизыча
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Насколько я понял если Шифер не сможет договорится с Путиным то "95-й квартал" будет объявлять войну России????
Шо за бред...((
Это туловище вообще как,в адеквате?? Или так сильно вштырило,что мозги закипели??
А воевать этот клоун будет на боевом рояле???
Агоу ...принесенные дятлами....вас же ***** точно повесят за задние ноги вместе с главкловуном .СБУ...куда смотрим?..в даль??
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ой, и ******* мама родная... Зеленский! гони его в три шеи... цэ зашморг у тэбэ на горлянци.
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Та там все такие! И узеленского - первый номер!!!
А Вы не знали этого раньше???
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я наблюдаю и выводов не делаю пока нет твердых фактов. рано, что либо говорить. дело в том, что нее судят по одежке... посмотрим,. что дальше.
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Если до взрослого мужика до сих пор не дошло, что Путин и маньяк и псих одновременно, то он либо дебил, либо законченный ватник. Плохо только, что брат этого персонажа, скорее всего, думает также, а это уже катастрофа.
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я так понимаю диванные мальчики в коротких штанишках под руководством Пети Грозного наклали в штанишки и испугались войны с придурковатым маньяком ******?
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Московитам вигідно воювати.Бо якщо вони переможуть,то покриють усі витрати,у десять разів.
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the ...терпила Жертву садиста или приговорённого к смертной казни тоже радует наличие у садиста или палача физиологических реакций (чешется, сморкается, покашливает и т. п.). Исходя из этого несчастный предполагает, что перед ним - тоже человек, с которым можно договориться. Ошибочно предполагает. И ещё: все прощелыги убеждены, что смогут договориться со всяким. Итак, нас ждёт "кино", - нет, не комедия "Барбос в гостях у Бобика" и не "Оптимистическая трагедия", а скорее, - "Идиотическая трагикомедия "Голофастов договаривается с Ганнибалом Лектером".
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Договариваться можно до первого убитого.
После первого трупа договариваться с убийцей - надо быть редким циником . . .

Надо весь "95 квартал" отправить на фронт на годик (включительно с первым лицом и учредителями), только на самый передок и посмотреть на их позицию по возвращению.
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и после 1 и после 2 мировой войны договаривались победители и побежденные,к тому же убиенных было несколько миллионов
но жизнь продолжается и никто не хочет умирать за чьи то хотелки руководства воюющих стран
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тепер Цензор буде публікувати маразматичні вислови всіх клоунів (5 кварталу. Так вони хочуть перетворити всю Україну в сцену 95 кварталу і лігу сміху. Вицього добивались 73%???
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мне кажется, что всех этих клоунов просто выставляют для отвода глаз, чтобы обсуждали такую бредятину, а не то, что МВФ не спешит давать деньги
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Как это путин не псих ?
После пенделя Януковичу он как раз и психанул, и подставил Московию под санкции,
сделал Крым нелегитимной территорией где рассчитывать на порядок не приходится,
где недвижимость непонятно сколько стоит, куда переселены сотни тысяч "рассеян"
(как в своё время и на Донбасс), и всё пострадавшие будут проклинать именно его,
"великого многоходовщика".
Немцов в интервью Гордону как раз и говорил, что путин часто закатывает истерики, кричит,
но наружу это выходит - снаружи его видят верхом то на медведе, то на журавле.
Псих бы не пугал Меркель собакой, которых она боится.
Маньяк бы не взрывал жилые дома с людьми и не жёг торговые центры.
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Коллаборационисты сгруппировались и ждут момента, чтобы слить страну.
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Идет целенаправленная информационная волна,как бы так сдаться Росии,включить на правах автономии ОРДЛО, а потом пометь денюжку от Путина! Как Янык в 2013! Иначе зачем было бы Игорю Валерьевичу затевать весь этот гармидер!
Странная позиция этого издания. Его журналисты словно выжидают:успеет Коломойский до конца 2019 грохнуть страну,или протянем до 20! Но НИ ОДНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ ПО ПОВОДУ ПРАВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО НЕ ДАЕТ.
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Гитлер - не маньяк и не псих, он нормальный человек. Да, у него фашистские амбиции, но можно же договориться, - совладелец "Квартала-95" Борис Шефир
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Заметь, договориться, как начать торговать, а с украинской стороны он мысленно сопротивление уже прекратил!!! И при этом так рассуждает, как будто, как минимум эта его позиция имее все шансы к реализации и, как максимум, вопрос уже решенный!! Уву тебе команда Зеленского? - вопрос исключительно риторический. Будем посчмотреть на публичную реакцию шефа..
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Удивила реакция самих русских на статью "Путин указал России путь к мировому господству" - ирония, сарказм, мат ! На этот раз даже не влезла в их полемику, а то переключатся на меня и будут доказывать какая я ду-у-у-ура.
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Россиянам путина нужно уважать за то, что он взял после ельцина обессиленную, униженную , обнищавшую ,стоявшую на коленях россию и кааааааак ***......л ею об стену.
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А что ж он в любви к ***** до выборов не признавался? Этот ***** кацапский кровью украинцев торговать уже хочет вместе с ваЗЕлином. Бабла ему кацапского не хватает? так пусть ****..ет на свою родину. Как можно с гопником договориться? Я представляю как трахают его жену , убивают его детей и родителей, а этот гандон бегает вокруг гопников и причитает - давайте догавариваться, начнем с чистого листа. Гнида.
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Этот тип бросает такую хреновую тень на Зе-президента, что думается, вернее, укрепляешься во мнении, что Зе - это совсем не то, что нужно Украине, особенно в теперешнем положении конфликта с РФ (по инициативе РФ).. Говорит: "Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей?". Шифер настолько далек от военной темы, даже не интересуется нею, иначе бы не мог не знать о демонстрируемой САМИМ путиным тактике, где СТРЕЛЯТЬ ДОЛЖНЫ ЕГО ЛЮДИ ИЗ-ЗА СПИН МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ - и это должно обезопасить их от ответного удара!!!!!! Или Шифер дураком прикидывается (не могу подумать, что так оно и есть, если Зе-президент имеет с ним дела) или вупор не хочет считать, что ВИНА КОНФЛИКТА лежит на Кремле, где и ключи к решению! Но, никак не в Украине!!
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натовп "обурених" ботів в коментах продовжує зображати масовку - Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися, - співвласник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 3927....)))
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Ну вот. Прошло десять дней.
Через месяц признание,что голосовал за зелюка будет приравниватся к признанию,что трахал козу.
Еще через месяц - козла
Еще через месяц - что козел зелюка.
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08.02.16 17:46 "Путин лично принимал решение о наступлении на Дебальцево". ФОТОрасследование
Атака на Дебальцево была спланирована и одобрена высшим российским руководством. Одного из раненых под Дебальцево российских военных позже лично наградил министр обороны России Сергей Шойгу.
Об этом говорится в расследовании международной группы Conflict Intelligence Team, которая смогла найти еще одно подтверждение участия российских танкистов в боях за украинский город Дебальцево, передает Цензор.НЕТ.

Освежи память почитай хронику событий 2015-2017 годов. Не глумись над памятью павших!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПутін - не маніяк і не псих, він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися, - співвласник "Кварталу-95" Борис Шефір
 
 
 
 
 
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