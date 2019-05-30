 Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися, - співвласник "Кварталу-95" Борис Шефір

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Детектор медіа", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ми дуже захочемо, то ми з ними домовимося", - припустив Шефір у відповідь на запитання журналіста про те, чи враховує він владу РФ, коли говорить, що війна закінчиться разом зі зміною влади.

А на запитання про аргументи, за допомогою яких збирається домовлятися з владою Росії, відповів так: "Їм що, подобається воювати? Ви думаєте, Путін - маніяк, який любить постріляти в живих людей? Він що, псих? Він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції. Але можна ж домовитися".

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При цьому Шефір додав, що якщо це не вдасться, то "будемо оголошувати справжню війну".

"А то що це таке: однією рукою воюємо, а іншою рукою торгуємо? Дуже важливе бажання хоча б однієї сторони, інакше для миру немає перспектив", - сказав він.

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Борис Шефір - співвласник і керівник студії "Квартал-95". Під час передвиборчої кампанії він допомагав Володимиру Зеленському складати програму і писати промови виступів.

21 травня, Президент Зеленський призначив його брата Сергія Шефіра першим помічником Президента.

За словами заступника глави Адміністрації Президента Кирила Тимошенка, Сергій Шефір є найбільше наближеним до Зеленського нарівні з керівником АП Андрієм Богданом.