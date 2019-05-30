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Все про:війна (1508) Зеленський (1495) Квартал-95 (19) Шефір (4)

 Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - керівник "Кварталу-95" Борис Шефір

Співвласник і керівник студії "Квартал-95" Борис Шефір, брат першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра вважає, що війну на Донбасі почали, щоб "заробити".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Детектор медіа", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моє ставлення до війни таке, що я розумію - її затіяли, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку. Всі заробили, тільки нас розорили з вами", - сказав Шефір.

На думку керівника ТОВ "Квартал-95", війна має закінчитися зі зміною влади в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір

"У нас у передвиборчій програмі написано, що якщо прибрати людей, матеріально зацікавлених у війні, вона закінчиться. В даному випадку колишній президент і його оточення були зацікавлені в продовженні війни. Ми їх прибрали, і я впевнений, що вона затихне. Війна перестане приносити прибуток", - вважає він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129834
 
   
 Топ коментарі
 
Этот поц что, вообще больной на голову, или как там у него этот полый нарост называется?
Ставить на одну полку агрессора и жертву - крайний уровень цинизма и пошлости.
Это что, в Украине нынче такие к власти пришли. Ну дела...
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Суки тупые... Как войну можно было начать с этой стороны? Гирьки, моторыло, гыв"и"но... они что по приказу Пороха пришли? Харьков, Одесса, Славянск, ДАП....
Вы бараны, когда начнете думать? А 73% лохов?
Вам такое гавно в уши налили уже! Что вы захлебываетесь, но при этом довольно чавкаете? Вы психически больные люди!
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acse - Украина оккупировала у себя Крым что бы подзаработать....

и вот брат этой сволочи в команде Зеленой Сопли...
Там все такие....
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Давай, расскажи нам, как по быстрому закончить эту войну. На "раз-два", ждем.
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Перше - шпигуна Порошенка в буцегарню з конфіскацією. Потім вам, кацапам, заборона гадиди в укрмережах. Ні і так далі
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Слухай,триндобол,те,що ти за ці роки відрихтував свою щелепу,ще не робить тебе українцем.Я ж пам'ятаю як ти гвалтував Гуглю-перекладач,коли з'явився тут.
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Если кацапам запретят гадить на Укр ресусрах ты ж первый отсюда исчезнешь сепар с явно прокремлёвской риторикой.
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Более того, они уже местами откровено топят в пользу Рашки и кремлёвской политики. Смотри на неадеквата Ивашку Сулимана, этого Сепара Джамала, Литвина, РВР сепара, у них Рашка уже лутший друг и надо мирица, ессно за счёт територий Украины
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а меня чо не вспомнил? неужели я меньший сепар, чем Джамал или Иван Сулима? Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - керівник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 5122
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брешеш, баригобот
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Только глупцы могут быть непоколебимы в своей уверенности.
Мишель де Монтень.
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Сепарские твари, ведут откровенно прокремлёвскую риторику. Доведут страну до реальной гражданской войны. ЗЕсепарня скотская. Начинаю понимать почему ЗЕсепар ещё в начале 2014 года неделями жил в Москве.
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Мразь искажает исторические события путлеровского блицкрига по рашенской методичке! Изя свалил в одну кучу начало и последствия. Кто начал захват украинских территорий клоуны 95 квартала пробухали в Турции, а вот то , что барыги с нашей стороны быстро сорентировались, что в бойне можно не только патриотов положить но и огромные бабки срубить это правда.Обидно Изе что рыло в корыто не удалось протиснуть, вот и верещить о олигархическом сговоре. Почему 30 серебряников так считает? Да просто в его мировозрение заточено только схемами выкачивания барышей, понятие патриотизм не укладывается в эти схемы.
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Это все что нужно знать о ЗЕБЕне.

Вам ещё что-то нужно ?
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Ну хватит уже подкалывать Шефира, особенно кацапам. Он в конце интервью откповенно сказал, что если ***** не примет условия мира от Украины, то, цитата, "мы начнем воевать по настоящему". И действительно, шутки кончились. Как и торговля с врагом на крови.
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Я лично готов выстелить кацапскими трупами дорогу до Маасквы. И если кацапье не отступит, то так и будет, об этом и говорит пан Шефир.
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Все в администрации Украины во главе с президентом "украинцы" так и мечтают сделать Украину независимой и успешной.
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Ці ще здивують, скоро ми дізнаємося як бандерівці напали на парашу.
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Та шо ви на Шефира накинулись,коли Петі Дружбан-Медведчук-Сепар з сепарів таку муйню несе,та його ніхто не зупинить?? Видно Завдання олігархату виконують - Само понятие-Правды,Добра и Зла вывернули наизнанку?
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З Медведчуком все давно зрозуміло, він ніколи не маскувався, і те як Петро з ним "домовився" теж всі бачать.
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Уявляєте: 1944 рік, виходить якесь чмо і каже: війна вигідна Сталіну, Берії, молотову. Вони на ній гроші заробляють. Скільки би воно прожило після цих слів?
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Зачем 1944 и дохлого СРалина и берию...Ты прямо сейчас в 2019 скажи где нить в Москве или Омске шо Раша окупировала украинский Крым и ведёт войну против Украины... сколько бы ты прожил, и через какое время за тобой бы приехало ФСБ?? А тут сепарня кацапская как у себя дома. ВОт по этому рашка и приростает териториями за счёт Украины. Месные манкурты, сепары и "уставшие от войны" тряпки сами готовы всё сливать, лишь бы не война лишь бы колбасу дешевле сделали.
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Зачем 1944 и дохлого СРалина и берию...Ты прямо сейчас в 2019 скажи где нить в Москве или Омске шо Раша окупировала украинский Крым и ведёт войну против Украины... сколько бы ты прожил, и через какое время за тобой бы приехало ФСБ?? А тут сепарня кацапская как у себя дома. ВОт по этому рашка и приростает териториями за счёт Украины. Месные манкурты, сепары и "уставшие от войны" тряпки сами готовы всё сливать, лишь бы не война лишь бы колбасу дешевле сделали.
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Как западная и центральная Украина могла голосовать за этих ЗЕуродов?Оказывается Украина" начала войну"!
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Как можно быть такой ******* на голову тварью?
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Это только начало ребятки. Представьте соклько сепарни прокремлёвской нас ждёт в виртуальной партии "слуга Бабломойского" + не забывайте что весь электорат Бойко, Вилкула и Мураева полностью голосовал за клоуна...они явно близкие по взглядам. ВОт вам и большинство в Раде. Жириновский всегда знает за кого нужно топить...
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Бєня Україну врятував. Це наші внутрішні справи, а не польські. Нехай за собою дивляться
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Ты пля определись адепт-то Йуля спасает Украину, то Беня. Или серебрянники не пахнут Иван?
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что этот упырь мелет?!!! так это Украина начала войну??!!мы на расею напали?!!!и оккупировали ихние территории?але!!?!!!
ВОЙНУ НАЧАЛА СРАСЕЯ!ОНА НА НАПАЛА НА УКРАИНУ!ПРИЧЕМ СДЕСЬ 'ЗАРАБОТОК ДЕНЕГ'
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Квартал 95 це зборисько тупих клоунів дебілів, я не здивуюсь якщо ці дегенерати, самі вірять в те що кажуть.
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В Украине война а мы 5 (пять) лет наблюдаем как сепаров "судят"... Н. Штепа как поживает, пороботы? "они наши ребята" ... потешный цирк, который отчаливает но еще сильно воняет!
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А почему эти ЗЕпридурки ничего не говорят о расстрелах на майдане?Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - керівник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 1801
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Ваші кацапи стріляли по українцям на Майдані.
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А почему порохоботы не говорят что убийцы не сидят, в том числе которых Петино кривосудие лихо отпустило в Мацкву на хлебные должностя...забыл историю безрукого мусора?
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скоро эти отпущенные вернуться, оденут форму и будут тебя от майданов охранять...
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Мы отдали Крым чтобы заработать? От это многоходовочка.
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Генерал-полковник В.Замана:
"Я имел жесткий разговор с Турчиновым 1 марта 2014г.по поводу ситуации в Крыму.
Турчинов мне лично сказал,шо воевать в Крыму никто не будет,посколько это не нравится нашим " западным друзьям."
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Раньше думал,что он умный. Вижу,что курит и очень много.Оуеть- ТВАРЬ ТВАРЬЮ
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Ви, кацапи, ніколи не думаєте. Ви просто брешите. А наш Мародер вам за це платить
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В конспирологические теории не верю, ВЕРЮ ТОЛЬКО ФАКТАМ. По фактам россия напала на УКРАИНУ а не наоборот. ЭТО ДЛЯ МЕНЯ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ФАКТ. И вы СКОТЫ хоть что пишите,обсирайтесь,срите,но УКРАИНА ПРАВА
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Зарабатывают на войне отдельные люди, но не УКРАИНА, врага мы не искали,он сам пришел на наши ЗЕМЛИ
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Так это что Зеля уже вторую неделю подзарабатывает на войне?
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Зеленський за тиждень зробив для України користі більше, ніж мародер Порошенко за п'ять років
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наприклад??? кожного дня порушив декілька законів??? призначив всюди своїх кловунів, як сам??? зменьшив за тиждень ЗВР на 1,4 мільйярди баксів??? МВФ поїхали з України??? готуємо дефолт??? - от тоді звісно всі почують «користь»...
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порушивши закон??? щоби набрати у нову таких «нових лиць», як портнов та кловунів з кварталу, поки рейтинги не обвалились у мінус, аби свому хазяїну - олігарху, забезпечити повний грабунок України???
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То есть, если прекратить поставки на фронт с предприятий ВПК, то война утихнет сама собой? Я ничего не напутал?
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А еще похлеще, демократичние, не виделять денег на ЗСУ, кроме зарплати и питания, чтоб не умерли и с завтрашнего дня начать масовое сокращение
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Паскуда-Це й Є ця гібрідна війна,коли у холопів чуби тріщать,а Пани наживаються у 86 разів статки збагачують на війні...!??
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Напомните, пожалуйста, на какой населенный пункт РФ напала Украина, начав войну . Спасибо.
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все вірно він сказав - влада з обох боків зароблялє бабло на війні і на те бабло наймає собі ботів , які б на форумах її захищала ! Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - керівник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 7265
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яндекс перекладач на цей раз погано перевів. Старайся краще.
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В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны.Источник: https://censor.net.ua/n3129834
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ну а что, Петя неплохо обогатился на войне, разве не так?
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Шо тут сказать? Если это искренне, то Борис Шефир полный мудак. На столь чствительые темы нужно иметь мудрость не открывать рот и не делать утверждения, как Шариков из собачьего седца, космической глупости.
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Краще скажіть, як Гонтарева з Рожковськой, кожен день війни виводила з України-кожен день..48-50 млн зелені за кордон??
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Шефир,война началась,бо Рашка-империя почала сыпаться.Рашка стала непривлекательна як проэкт.Корумпована бензоколонка у которой основной доход от углеводородов и нечего предложить Миру.Кроме, средневековой политики скреп и войны.Украина уходила от Рашки в ЕС,тому,що на Рашке нет перспектив.Украина, была основным донором нормальных ,образованных кадров для Рахи.Плюс мы брали у них 50 лярдов газа.Огромные гроши.Тому пацакам нужен был повод,щоб заграбастать Крымский газ и Славянское месторождение сланца....Короче причин багато... Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - керівник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 4545
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Я лично них@я не заработал. Я уехал с Дон обл в 2014 в августе. И только потерял, дом и работу. И много моих знакомых кто уехал до войны жили лучше. Может вы в Днепре заработали на этом? Или о ком ты говоришь, придурок?
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"Все подзаработали, только нас разорили с вами"

На "разорённого" войной он не похож - физиономия в экран не помещается.
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Якщо керуватися шиферною догікою та постулатами і аксіомами бабломойського, то війна з рашкою це питання ціни. Значить по їхньому суверенітет України, честь і гідність українців просто товар. Залишилось тільки перетерти з ****** ціну щоб він залишив нас у спокою. А якщо ***** скаже щоб вони всі смоктали йому член в прямому ефірі (коменттуватимуть ********** з кісельом) ? Цікаво погодяться чи ні ?
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ЗЕублюдки уже мечтают о гастролях по россии , фильмы там снимать и т.д.
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Сподіваюсь адекватні люди які голосували за блаЗЕня бодай на парламентських виборах зро***** певні висновки... Інакше ***** втопимо ***** свій човен в якому пливемо.... і зебіли і порохоботи і юлеботи... Всі **** пливемо разом як не як навіть ця істота яку коментуємо....
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Ага, давайте хохлы капитулируйте уже, прогнитесь под ***** и война закончится. ваЗЕлинщикам огромное спасибо, будьте вы прокляты.
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Сушите сухари,сладенькие!ЗЕпацан сказал-пацан сделал разгонит это kстадо сальное раньше,чемь вы думаете и будет 73% прав!Война,где сос сосет уголь за 100 баков и продает за 300 такому-мать родна!На юх с поля-ваше место-у п а р а ш и!
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теперь, я кажется, впервые в жизни понимаю, откуда берется антисемитизм. Когда столько людей неукраинской национальности несут такое, что на голову не налазит, (а курс гривны уже полетел),- начинаешь понимать, тех кто их всегда ненавидел.
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Самое страшное, что это чмо, скорее всего, озвучивает мысли всех "кварталовцев", включая и то недоразумение, которое у нас сейчас зовётся Президентом. А это уже даже не беда, это катастрофа. Как только эти недоумки попытаются договариваться с Путиным, он их разведёт, как котят, на всю левобережную Украину, причём клоун сам подпишет "дарственную". А дальше будет, как с Грузией - обращаться за помощью будет не к кому. Вот бумага, вот подписи президентов - всё по закону.
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Очередной идиот раздает интервью. Война началась еще тогда, когда подобные специалисты ходили "пешком под стол", а в активную стадию вошла в 2004 с введением понятия "русский мир" и началом широчайшей пропаганды на созданных каналах типа "раша тудей" и т.д.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВійну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - керівник "Кварталу-95" Борис Шефір
 
 
 
 
 
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