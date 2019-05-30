EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
  32918  830
Все про:війна (1509) Зеленський (1509) Квартал-95 (19) Шефір (7)

 Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - Борис Шефір, керівник "Кварталу-95"

Співвласник і керівник студії "Квартал-95" Борис Шефір, брат першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра вважає, що війну на Донбасі почали, щоб "заробити".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Детектор медіа", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моє ставлення до війни таке, що я розумію - її затіяли, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку. Всі заробили, тільки нас розорили з вами", - сказав Шефір.

На думку керівника ТОВ "Квартал-95", війна має закінчитися зі зміною влади в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір

"У нас у передвиборчій програмі написано, що якщо прибрати людей, матеріально зацікавлених у війні, вона закінчиться. В даному випадку колишній президент і його оточення були зацікавлені в продовженні війни. Ми їх прибрали, і я впевнений, що вона затихне. Війна перестане приносити прибуток", - вважає він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129834
 
 
 Топ коментарі
 
Этот поц что, вообще больной на голову, или как там у него этот полый нарост называется?
Ставить на одну полку агрессора и жертву - крайний уровень цинизма и пошлости.
Это что, в Украине нынче такие к власти пришли. Ну дела...
 показати весь коментар
 
Какое тупое создание. Украина начала войну,что-бы подзаработать ??? 73% вы за это голосовали ?
 показати весь коментар
 
acse - Украина оккупировала у себя Крым что бы подзаработать....

и вот брат этой сволочи в команде Зеленой Сопли...
Там все такие....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 9 з 9
<<<1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
мой привет Нацдружинам вместе с Белицким, Авакову с Геращенко и прочим фанатам Зеленского.... которые сделали все, чтобы выгнать Пороха...
 показати весь коментар
 
ведь они все имеют прямое отношение к войне на Донбассе... А ну как Зе и компания начнет преследование тех , кто "начал войну ради денежек" ?
 показати весь коментар
 
 
да петюня торгует с мышебратьями примерно так же - война врйной а вороюжество попрежнему
 показати весь коментар
 
То ви репетували стільки років про недопустимість торгівлі з кацапами, щоб зараз Зебеня і його команда бізнеспартнерів продовжила бізнес, а капітуляція Україну буде гарантією міцності двохсторонніх стосунків? То ви кацапи, тупі, чи просто падлюки
 показати весь коментар
 
Ну что зебилы - поцреоты , заюльки , загриценки , засмешки швабодовцы и другие абынепорошенковцы . Вы этого хотели ,, получите и распишитесь . ?! Вас обвели вокруг пальца , развели как котят . Лошьё бл... Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - керівник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 2340 .
 показати весь коментар
 
 
Нічого їх не розвели. У нас всі любителі Зеленського чудово розуміли що голосують за РФ.
Я одному такому ще під перший тур рило начистив. Так він накатав на мене заяву і чкурнув в Твєрь до своєї тітки.
 показати весь коментар
 
 
Есть и такие кто в самом деле думал что зелёнка и его клованда -патриоты Украины . Нормальные внешне люди , мои товарищи , но наивные до безобразия . Я им до хрипоты говорил перед выборами что - не верьте лицедеям ,, ибо клован и его гоп-компания малоросы ,а не украинцы .
Теперь засунули свои языки в дупу и молчат . Начинает доходить что натворили . Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - Борис Шефір, керівник "Кварталу-95" - Цензор.НЕТ 6690 .
 показати весь коментар
 
 
Дурачек, ты так и не понял, почему 73% украинцев проголосовало за недалекого клоуна из подворотни. Из двух зол нужно выбирать меньшее. Тем более, что нынешнее не имеет под собой ни какой почвы, что важно для дальнейшего развития событий в нужном направлении.
 показати весь коментар
 
Дурачёк , ты так и не понял что ты лох . Потому что ты "попал пальцем в небо ", выбрал из двух зол бОльшее . Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - керівник "Кварталу-95" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 5253 . " Хотели как лучше - а получилось как всегда " - Черномырдин .
 показати весь коментар
 
 
подробнее о нужном направлении расскажи
 показати весь коментар
 
Однотурое дерьмо,которое путлеру оккупанту сдало без боя часть украинской земли за возможность 3-е кратного гешефта и есть изменником Украины!Очистить это 15% засохшее дерьмо довольно-таки легко:прикрыть нелегальный бизнес и легализовать теневой сектор торговли с оккупантом.Кровососы барыжные должны понести справедливое наказание за "торговлю на крови" и будет всё ОК !
 показати весь коментар
 
Засохшее дерьмо отмывается до-o-o-лго.Его отымели и в хвост и в гриву,а оно порохом летает в пидрогрёзах реванша похищения Саакашвили.Благо-не шибко воняет,однако!
 показати весь коментар
 
73% вітаю з черговим достойним поповненням! Шоу продовжується
 показати весь коментар
 
 
Ну кто -нибудь придушит эту сволочь вместе с Беней Коломойским???!"!!! ПерЗидента уже предупредили волотеры, воины АТО и лично Ярош!!!!!
Шефир, для тебя для коломойского и бабы Юли, актуальна фраза Яроша!!!
Ярош: якщо Зеленський зрадить Україну - втратить не посаду, а життя
 показати весь коментар
 
 
Хотів був щось написати, але слів цензурних нема. Інформуйте всіх, кого можете, про це інтерв'ю. Ватникам воно вже не зашкодить, а тим, хто щиро помиляється, може розплющити очі.
 показати весь коментар
 
 
Дурак (хоть и еврей), по себе не судят (самая большая ошибка большинства евреев)!
 показати весь коментар
 
Карфаген (населенный семитами) три раза ДОГОВАРИВАЛСЯ с Римом (и все три раза римляне нарушали договор). ЫМПЕРСКИЕ АБИМБИЦИИ - это серьезное и ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РАЗНОГЛАСИЕ, по которому нет возможности договорится (только война или крах ЫМПЕРИИ)!
 показати весь коментар
 
 
У этих подлецов,родина в другом месте.Для них Украина это место зарабатывания денег. У этого жида ,Украина напала на россию и хотела отобрать крым и донбасс!
 показати весь коментар
 
 
Ти, підарасе, что лі розорився з Зебілом? Ви ж суки до самих виборів бабло заробляли на обсиранні України.
 показати весь коментар
 
В 100 раз увеличилось благосостояние бывшего Генералиссимуса... Во время войны... Так зачем война?
 показати весь коментар
Сторінка 9 з 9
<<<1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВійну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - Борис Шефір, керівник "Кварталу-95"
 
 
 
 
 
 вгору