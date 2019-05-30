 Війну почали, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку, - Борис Шефір, керівник "Кварталу-95"

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Детектор медіа", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Моє ставлення до війни таке, що я розумію - її затіяли, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку. Всі заробили, тільки нас розорили з вами", - сказав Шефір.
На думку керівника ТОВ "Квартал-95", війна має закінчитися зі зміною влади в країні.
"У нас у передвиборчій програмі написано, що якщо прибрати людей, матеріально зацікавлених у війні, вона закінчиться. В даному випадку колишній президент і його оточення були зацікавлені в продовженні війни. Ми їх прибрали, і я впевнений, що вона затихне. Війна перестане приносити прибуток", - вважає він.
Я одному такому ще під перший тур рило начистив. Так він накатав на мене заяву і чкурнув в Твєрь до своєї тітки.
Теперь засунули свои языки в дупу и молчат . Начинает доходить что натворили . .
Шефир, для тебя для коломойского и бабы Юли, актуальна фраза Яроша!!!
Ярош: якщо Зеленський зрадить Україну - втратить не посаду, а життя