 Візит до Брюсселя покаже, якою буде зовнішня політика України за Зеленського, - заступник глави АП Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив журналістам у четвер в Києві після зустрічі Зеленського з главами МЗС Франції і Німеччини.
"Я думаю, що цей візит продемонструє, яка наша зовнішня політика, якою була і якою залишається. Чомусь у суспільстві є якесь очікування, що новий президент має поміняти основні напрямки зовнішньої політики ... Або посилити їх всі", - сказав він
"Ось і подивимося, що покаже цей візит і ті зустрічі, які ми плануємо", - зазначив дипломат.
наступит тьма полярной ночи
пингвин усталый скинет фрак
и крылья мощные расправив….
об льдину…хряп
Зебилы... - это слово уже прижилось и укоренилось в мове украинского народа...
Да вы это и сами знаете...
то вікна замінили, давно))), то фундамети колупали) не давно...
шо там в середині, я не знаю, але мабуть стіни не вапном побілені))
так шо не треба, посилання ви самі знайдете, а не той шлак, з методички)? готовий!
Методички тут ні до чого. Просто Данилюк побачив стіну, яка не зовсім і стіна і яка була там навіть тоді, коли він був міністром. То це або проблеми з очима, або з головою. Для голови РНБО краще би, щоб з очима.
А раптом вибори відбудуться не влітку, а восени? Скільки тушок зеботів пригадають давно забуті навички думати?
Нехай дворові Сірки самі вирішують питання своїх злягань та скліщувань, я можу лише посміятися, під настрій виплеснути відро води - і не більше.
На підсумковому брифінгу з главою Європарламенту Єжи Бузеком,
Янукович назвав ключовим завданням України інтеграцію в Європу
Україна і Європейський Союз починають виходити на конкретні кроки і терміни на шляху євроінтеграції держави.
Серед цих конкретних пріоритетів президент відзначив перспективи запровадження безвізового режиму для громадян, створення зони вільної торгівлі, а також підтримку з боку Євросоюзу подолання наслідків фінансово-економічної кризи в Україні.
"Найголовніше, хочу зазначити, під час цього візиту ми почали визначати і терміни, упродовж яких ми повинні пройти шлях, щоб досягнути мети", - сказав Янукович.
"Ми вкладаємо у зміст європейської інтеграції здійснення реформ заради покращення життя людей", - додав він. https://tsn.ua/********/yanukovich-zavershiv-svii-pershii-prezidentskii-vizit.html
-В смысле, должна гривна?
Изображают из себя институток, мягко говоря. Всю предвыборную кампанию построили на полном отсутствии стратегии и программы действий во всех сферах, чтобы все наполнили эту программу своими хотелками. Программа, конечно, есть, да только ее не собираются раскрывать.
А теперь лицемерно удивляются.