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Все про:євроінтеграція (161) Зеленський (1495) Євросоюз (2483) Пристайко (83)

 Візит до Брюсселя покаже, якою буде зовнішня політика України за Зеленського, - заступник глави АП Пристайко

Заступник глави адміністрації президента України Вадим Пристайко вважає, що візит президента Зеленського в Брюссель 4-5 червня покаже, якою буде зовнішня політика України за його президентства, і може розвіяти певні побоювання в суспільстві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив журналістам у четвер в Києві після зустрічі Зеленського з главами МЗС Франції і Німеччини.

"Я думаю, що цей візит продемонструє, яка наша зовнішня політика, якою була і якою залишається. Чомусь у суспільстві є якесь очікування, що новий президент має поміняти основні напрямки зовнішньої політики ... Або посилити їх всі", - сказав він

"Ось і подивимося, що покаже цей візит і ті зустрічі, які ми плануємо", - зазначив дипломат.

Читайте також: Зеленський обговорив з главами МЗС Німеччини та Франції кроки з активізації переговорів стосовно Донбасу. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129833
 
   
 Топ коментарі
 
шаурму не забудьте в Брюсель взяти.
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наступит тьма полярной ночи
пингвин усталый скинет фрак
и крылья мощные расправив….
об льдину…хряп
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То падло что ногу подставило---почему то не проваливается сам. Странно. Может качественный компьютерный монтаж?
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Патамушта там крига тонка і падаючий її пробив.
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Визит на шахту уже показал. Всем контромарки. Гуляют фсе.
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Занепокоєність виражає лише сєкта віруючих во гроші Пєтра. Решта розуміє, що єдиний шлях це союз з Заходом.
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Валька-стакан что-то там про "чистый лист" мычала. Неужели мнением алкоголички подотрутся и различные киселисоловьискабеевы снова ринутся метать какахи уже в другой объект? Забавно будет слушать о "фашисте Зеленском,возглавляющем хунту".
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Порохоботня-це лайно і додікі.
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Та причём тут *********? Тут косатая уже за чистый лист подорвалась тоже? Ну вот что делать? Может пора?
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Мій Президент !Визит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, - замглавы АП Пристайко - Цензор.НЕТ 8690
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Мені соромно , що в Україні ще лишилися такі дибіли , як порохоботня брехлива.
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Джамал - у вас в слове дибилы пропущен вначале слог Зе...

Зебилы... - это слово уже прижилось и укоренилось в мове украинского народа...
Да вы это и сами знаете... Візит до Брюсселя покаже, якою буде зовнішня політика України за Зеленського, - заступник глави АП Пристайко - Цензор.НЕТ 6777
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Скоморох? Скоморох он и есть скоморох. При чем здесь порох или рецидивист?
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тоисть, чтоб узнать куда двигается эта кодла, надо ехать куда то а не получать её как программу и главный вектор команды - прикольно оригинально конечно.
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Мож уже и было, но я рыдаю с этого мамкиного расследуна мониторов. Он тут стену нашёл, ****!

Визит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, - замглавы АП Пристайко - Цензор.НЕТ 9093
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тезка), ти може не з Києва), але будиночок)) кабміну), весь час підновлюють),
то вікна замінили, давно))), то фундамети колупали) не давно...
шо там в середині, я не знаю, але мабуть стіни не вапном побілені))
так шо не треба, посилання ви самі знайдете, а не той шлак, з методички)? готовий! Візит до Брюсселя покаже, якою буде зовнішня політика України за Зеленського, - заступник глави АП Пристайко - Цензор.НЕТ 9633 Візит до Брюсселя покаже, якою буде зовнішня політика України за Зеленського, - заступник глави АП Пристайко - Цензор.НЕТ 5349 Візит до Брюсселя покаже, якою буде зовнішня політика України за Зеленського, - заступник глави АП Пристайко - Цензор.НЕТ 8598
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Так, я не з Києва. Я з Гепінська, як стверджує дехто з форумчан.

Методички тут ні до чого. Просто Данилюк побачив стіну, яка не зовсім і стіна і яка була там навіть тоді, коли він був міністром. То це або проблеми з очима, або з головою. Для голови РНБО краще би, щоб з очима.
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зрозуміло), на тобі ще 11-80, чи шо ти) там отримуєш, а не сумнівався в тобі, лайно є лайно))) Візит до Брюсселя покаже, якою буде зовнішня політика України за Зеленського, - заступник глави АП Пристайко - Цензор.НЕТ 5644
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Ну тобі краще орієнтуватися у середовищі у якому ти існуєш, спец з лайна.
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Нарешті в Україні нормальний Президент , а не те соєве бидло.
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сподіваюсь, у платіжках вже ротердаму ++ не буде та вова не буде використовувати мародерські завищування ціни на газ, відпаде корупційна складова облгазів?
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Мифы из ап пороха и методичек соевых тают на глазах.Солнце встало,жизнь продолжается,запад поддерживает,параша тв продолжает крутить свое лайно про Украину.Идеально если бы рожи из бп не попали в новый парламент.
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Ти будеш НАМ вказувати за кого НАМ слід голосувати?
А раптом вибори відбудуться не влітку, а восени? Скільки тушок зеботів пригадають давно забуті навички думати?
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Осенью об этом наверное стоит говорить нужно?Лешу гончаренко не забудьте взять в петину команду)))
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Кого? Я не засмічую свою пам'ять зайвими іменами.
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Это один из ярчайших представителей бпп.Просто воспользуйтесь гуглом и ютубом и посмотрите,кто он и потом задайте себе вопрос,кого петя привел в свою команду и в зраду.Думаю потом не будет никаких вопросов почему он уже не президент,а его бпп в паррламент новый не попадет.
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Костя, нахріна мені витрачати час на чужі конспірологічні загадки? І на особливості чужих "думалок"? Я ніколи не потребував чужих порадстосовно виборів. Бо якби слухав кожного дворового Сірка, то мабуть голосував би і за комміків, і за социків, і за "рижиків" (ригів). А попереду ще й ЗЕлені слуги та "Ле Хаїм", нє?
Нехай дворові Сірки самі вирішують питання своїх злягань та скліщувань, я можу лише посміятися, під настрій виплеснути відро води - і не більше.
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Напомню тем, у кого короткая память - 2010 год, весна. Візит до Брюсселя покаже, якою буде зовнішня політика України за Зеленського, - заступник глави АП Пристайко - Цензор.НЕТ 5752

На підсумковому брифінгу з главою Європарламенту Єжи Бузеком,
Янукович назвав ключовим завданням України інтеграцію в Європу
Україна і Європейський Союз починають виходити на конкретні кроки і терміни на шляху євроінтеграції держави.
Серед цих конкретних пріоритетів президент відзначив перспективи запровадження безвізового режиму для громадян, створення зони вільної торгівлі, а також підтримку з боку Євросоюзу подолання наслідків фінансово-економічної кризи в Україні.
"Найголовніше, хочу зазначити, під час цього візиту ми почали визначати і терміни, упродовж яких ми повинні пройти шлях, щоб досягнути мети", - сказав Янукович.
"Ми вкладаємо у зміст європейської інтеграції здійснення реформ заради покращення життя людей", - додав він. https://tsn.ua/********/yanukovich-zavershiv-svii-pershii-prezidentskii-vizit.html
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Напоминаю порохне,зачитывайтесь программой житы по новому.Там также все интересно,как и с овощем.Много общего,особенно с выполнением
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-Та и доллар всё укрепляется и укрепляется.

-В смысле, должна гривна?
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у него только один путь, в ЕС. но прежде в НАТО и желательно в этом году.
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Для вступу в НАТУ потрібно відповідати їхнім стандартам, один з яких рівень життя в країні. Голоту-босоту туди не беруть.
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прежде всего нужно не иметь территориальных претензий и конфликтов в горячей стадии, а то вступите в НАТО, а потом всем воюй за вас?
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А в Україні конфлікт чи війна, та хто винуватий у цьому?
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война в вялотекущей форме. интервент раша. но нас возьмут. мало того возьмут под ЗОНТИК. обязаны взять т.к. БМ не пустой звук и мы ДОБРОВОЛЬНО отдали ядерную булаву имея целью присоединение к альянсу. я вчера пошутил по поводу 2000 грязных бомб, но в каждой шутке есть доля правды. нам это не дорого выйдет, отходов АС хватит. санкции пусть вводят против врагов, к которым мы не относимся. просто скажем, - зачем вам умирать? умрем мы! вас устроит? устроит их под дружественные аплодисменты. если идти то идти до конца и это есть гранитная Субъектность.
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в Украине ООС, а админ цензора долбо"б этого не понимает
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Боевые действия на Донбассе вызывают беспокойство у союзников по НАТО, но агрессия РФ не является препятствием для подготовки Украины к членству в Альянсе. https://censor.net.ua/n3129395
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для подготовки не является, для вступления является
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Нам еще не один год нужен такой подготовки.
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я не знаю, вряд ли "не один год", "подготовка" это бесконечная цель, завтра скажут - вы готовы, ну и все
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меня за два дня трижды удивили. первый Зеленский, второй Аль Хасан и третий ты. это красит мои ,,последние,, дни. не слушай никого... половина ввп в черной бухгалтерии. и мы не на последнем месте по доходам. ХОХЛЫ уникальны! от горя и страданий, прячась сотни лет от имперского собирателя податей. пришло время выйти из тени и стать Украинцами с гордо поднятой головой, твердым взглядом и уверенной походкой идти навстречу судьбе щурясь от искренней белозубой улыбки.и я кричу, - Караул! Алёёёё..! Ты где? выходя на улицу мне страшно, вокруг тачки, тачки, тачки... нет! не тачки, а космические корабли... красивые, быстрые, ультра современные... и стариков ,,тащит,, молодежь, а старики молодежь.
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теряешь веру в победу. не теряй. Слава Украине не пустой лозунг. вчерашнюю переписку подыми у себя на ленте.
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Внешняя политика - очень важная ..........
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Квартал гребет на гастроли в Брюссель - хотел сказать автор...
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"Почему-то в обществе есть какое-то ожидание, что новый президент должен поменять основные направления внешней политики..."
Изображают из себя институток, мягко говоря. Всю предвыборную кампанию построили на полном отсутствии стратегии и программы действий во всех сферах, чтобы все наполнили эту программу своими хотелками. Программа, конечно, есть, да только ее не собираются раскрывать.
А теперь лицемерно удивляются.
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Заметь, В.Пристайко - дипломат. Поэтому, как думается, при полном его понимании текущего момента он не может себе позволить, как ты или я называть вещи своими именами, хотя бы потому, что от этого зависит относительное благополучие Украины на текущий момент.. Или ты понимаешь, что в МИД Зеленского стоит нескiнченна черга желающих удовлетворить любое желание шефа? Я ни в коем случае не хочу сомневаться в дипломатической чистоплотности В.Пристайко, но все-таки кто-то должен наставить Зе-команду на путь истинный, особенно, когда шабер дипломатов не может в никоей мере сравниться с рашпилем жаждущей веселить и заробить клуба сатиры и условного юмора? Возможно, "лиха беда начало", но Пристайко, конечно, виднее, насколько бриллиант Зе будет напоминать своими характеристиками то, исходное, из которого...
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Хорошо, если г-нПристайко не ошибется, но само поведение Зеленского (возможно, из-за неуверенности относительно "своей тарелки" (не спутника), временной), то окружение и сделанное им уже за это время и многое НЕСДЕЛАННОЕ и НЕ СКАЗАННОЕ вызывает такое восприятие. Например, финансист становится секретарем РНБО, где НЕ специалист, Зам СБУ - тоже лицо далекое от темы... Если при таком раскладе, имеющем большую вероятность стать культивируемой системой, а те, пусть пока и не массовые, откровения типа Шефира-брата, так совсем не вызывают уверенности в светлом будущем Украины типа Зе, по-просту оптимизма, потому что, как известно "ничто так дорого не стоит, как время...", а Украина особенно не имеет права на ошибку, тем более, с мультипликацией - соседский брат по-несчастью не позволяет. В общем, пожелаю оптимисту Пристайко не стать НЕИСПРАВИМЫМ оптимистом (чтобы не было нагоды к этому) и все-таки иметь всегда действенные аргументы невзирая на эмоции дилетантов, помноженные на их традиционную активность...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВізит до Брюсселя покаже, якою буде зовнішня політика України за Зеленського, - заступник глави АП Пристайко
 
 
 
 
 
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