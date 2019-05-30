 Зеленський обговорив з главами МЗС Німеччини та Франції кроки з активізації переговорів стосовно Донбасу. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Учасники зустрічі обмінялися думками про умови і подальші кроки для активізації переговорного процесу стосовно Донбасу. Президент також зазначив, що його пріоритет - повернення всіх українських полонених.

Зі свого боку керівники зовнішньополітичних відомств Франції та ФРН відзначили прогрес, якого досягла Україна у розвитку співпраці з Європейським Союзом та Північноатлантичним альянсом і підтвердили готовність і надалі сприяти в реалізації європейської та євроатлантичної політики України та проведенні реформ.

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Крім цього, Зеленський зазначив, що готовий відвідати Францію та Німеччину на запрошення лідерів цих країн.

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