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 Політика України
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Все про:Зеленський (1495) Ле Дріан Жан-Ів (8) Гайко Маас (71)

 Зеленський обговорив з главами МЗС Німеччини та Франції кроки з активізації переговорів стосовно Донбасу. ФОТО

30 травня в Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром Європи і закордонних справ Французької Республіки Жан-Івом Ле Дріаном і федеральним міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Гайко Маасом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Учасники зустрічі обмінялися думками про умови і подальші кроки для активізації переговорного процесу стосовно Донбасу. Президент також зазначив, що його пріоритет - повернення всіх українських полонених.

Зі свого боку керівники зовнішньополітичних відомств Франції та ФРН відзначили прогрес, якого досягла Україна у розвитку співпраці з Європейським Союзом та Північноатлантичним альянсом і підтвердили готовність і надалі сприяти в реалізації європейської та євроатлантичної політики України та проведенні реформ.

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Зеленський обговорив з главами МЗС Німеччини та Франції кроки з активізації переговорів стосовно Донбасу 01

Крім цього, Зеленський зазначив, що готовий відвідати Францію та Німеччину на запрошення лідерів цих країн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129831
 
   
 Топ коментарі
 
Порохоботы, а ну-ка запевайте: без пиджака и с подкатаными рукавами Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 1715
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А порохоботы выли,что с зелей никто общаться не будет и он только в мацкву будет ездить Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 62.Эх опять лапша не прокатила))Все ездят ,договариваются,поддерживают.
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Петтро Олексійович одягли б на зустріч камуфляж і причепили б до пояса велику пістолю.
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Забирайте Дебальцево и Докучаевск по Минску и будет активизация.
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Торгувати з мокшами потрібно. тАКІ ПРИБИЛЯ єсОВЦІ ВТРАЧАЮТЬ.
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https://enigma.ua/articles/ze-komanda

Безграмотність команди Зеленського - партія Слуга народу не може брати участь у виборах

..Чому так сталось? Як розповідають власні джерела KV, усе просто, для проведення цих змін треба передати в Мінюст побачити всі документи на проведення партійного з'їзду, підписані головою партії Баканова. "Але таких документів немає, тому що Зеленський занадто поспішив з призначенням Баканова першим заступником голови СБУ - і Баканов за законом втратив право такого підпису",- розповідають учасники цього процесу. Володимир Зеленський своїм указом №316 / 2019 призначив Івана Баканова першим заступником голови СБУ 22 травня. А з'їзд "Слуги народу", на якому новим головою партії був обраний Дмитро Разумков, відбувся через п'ять днів - 27 травня. Тобто Баканов досі є головою партії - а це заборонено Законом України.:D

АП Зеленського намагаєтся порішати це, і тисне на Мінюст, щоб вони всупереч Закону закрили на цей факт очі. Міністерство юстиції не збирається цього робити, тому в Мін'юсті наполягають на повному реєстраційному циклі, який займе не менше місяця - з повною перевіркою документів та із запитами на територіальні об'єднання "Слуги народу".
Очевидно, що партія яку купили посіпаки Зеленського, не проводила ніяких зібрань у регіонах та з'Їїздів, вони чомусь вирішили, що це прокатить.
Вочевидь, ця думка у них прийшла на фоні ейфорії після виборів Президента, команда Зеленського вирішила, що їм тепер можна все. Юридична безграмотність команди Зеленського привела до безвихіддя.
Тому деякі експерти говорять:"Можна припустити гіпотетично, що Андрій Богдан (глава Адміністрації президента, колишній адвокат, в тому числі, Ігоря Коломойського - KV) і, скажімо, якийсь Андрій Портнов (колишній заступник голови АП Віктора Януковича, юрист, який нещодавно повернувся в Україну - KV) знайдуть інструменти тиску на Петренко. Або, припустимо, включиться "вашингтонський обком".
Але це буде поза законна процедура - і це рано чи пізно поставлять на вигляд Зеленському, який обіцяв українцям життя за новими правилами, а сам діє так само, як всі його попередники ".
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минюст это там где можно прикупить чужие активы? пусть в тюряге регистрируют баланду. А президентская сила обязана быть в парламенте и желательно в 300 голосов. ты понял? не слышу!
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Порохоботы, а ну-ка запевайте: без пиджака и с подкатаными рукавами
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я не порохобот, но тоже хотел бы это пропеть Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 9403
есть же официальный деловой стиль одежды
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на кривбасе фсе так ходють из секонд хенд и ничо, главное постиранное и мало пятен
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Ну если клоун быдло неотесаное, хорошо хоть не в трениках пришел.
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цены в супермаркетах, обменниках и платежках куда красноречивее говорят чем канал г+г и тысячи порохоботов. стецьков ,25% и что там у вас еще в методичках пр агенства?
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А кроме порохоботов этого на фото никто не видит? Он в смокинге,что ли?
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Та им больше нравится как пэпа в трусы пиджак заправляет.
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Чому ж, нормально. Все відповідно. Рівень Зе - заступник заступника, так що і так зійде. Це ж не з президендами і головами урядів зустрічатись.
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О, Боже, подивився уважніше фото. Виглядає як би йому сказали, що ще раз згвалтують, як вийде з кімнати.
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Маленьке й пусте питання. Може у президента є шанс зробити щось в Україні?
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Петтро Олексійович одягли б на зустріч камуфляж і причепили б до пояса велику пістолю.
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погоны генерала, две гранаты на грудь, маринку-пулеметчицу бы притащил, ну и леху легендарного минометчика.
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и в таком бы виде (как ты пишеш) Петтро не выглядел бы ЗЕлохом!!присмотрись на фото!!твой ,,кумир" напрочь потерянный!!такое ощущение что он совсем не соображает где и с кем сидит!!(весь в ожидании когда его отпустят или опустят,кому как удобно) (сплошное безучастное позорище)Зеленський обговорив з главами МЗС Німеччини та Франції кроки з активізації переговорів стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 5819 Зеленський обговорив з главами МЗС Німеччини та Франції кроки з активізації переговорів стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 4011
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Продам пиджак. Недорого. Согласен на место премьера)) Ну ладно, на дворника, потом и так каким-нить губернатором назначат) Маас(наверное) аж неуклюже пригнулся Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 4734 как Бардак Обмана возле Пукина.
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А порохоботы выли,что с зелей никто общаться не будет и он только в мацкву будет ездить Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 62.Эх опять лапша не прокатила))Все ездят ,договариваются,поддерживают.
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Скорее уговаривают. Слиться. С путлером им говорить не о чем. Он их всех вертит на трубе с их разговорами.
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рисунками обчались, оно даже родной рузьке не знает. Да и о чём. В ЕС размеры клавиш пианино стандартные

Зеленский обсудил с главами МИД Германии и Франции шаги по активизации переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 5453
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И это было на полном серьёзе?Представляю как они ржали попрощавшись с клоуном!
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Нє, така серйозна і кришталево твереза компанія - і 5 років не можуть вирішити проблему Донбасу. Хіба можна з того не сміятися? Дауни.
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пороховаті), я не фан зелі, але шо вас не влаштовує?
запостіть)) усю методичку! чи це сякретний матеріал?!
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західники як завжди - у формі, а цей .....якщо не в майці голімой те в сорочці кадировскоi, нехай вже виділять йому з бюджетних грошей на костюм курва, а то вічно як гопота бродяча
ПиСи. Якщо шо тo мені Порох до дупи, я нацик
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Ты что, ведь 73% считают всех, кто против клоуна исключительно порохоботами. Им сложно понять, что кто-то вообще не голосовал...
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Германия и Франция кровно заинтересованы в восстановлении отношений с мордором, программа "нефть и газ" в обмен на "сыр и мерседесы" работала как часы, а какая-то Украина все это поломала, постоянно требуя каких-то санкций. Ну ничего, сейчас зеленский обо всем договорится, санкции остановят где-то посередине, границу на Донбассе тоже, а в Крыму у Бени интересов нет.
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Хорошо шо в штанах хоть пришел на встречу с главами МИД Германии и Франции а мог и такЗеленський обговорив з главами МЗС Німеччини та Франції кроки з активізації переговорів стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 4402
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3,14дараси намагаються "нагнути"... гнати їх сук найух ...***** продажні
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У вас есть дом в котором пять комнат . В один из дней вы возвращаетесь из командировки отпуска не важно. В вашем доме в двух из пяти комнат живут посторонние которые не хотят уходить . Вы обратились в полицию ( ООН ) ОНИ ТОЛЬКО разводят руками , вводят санкции ну типа одно окно им заколотили. Единственный способ от их избавиться с ними нужно подружится и напоить водкой с клофелином , ну а дальше как у вас фантазия работает . Только так можно в этой войне победить.
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Що воно може прокрякати? Краще б стенограму запустили, смішніше за 95-й квартал буде.
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руки убери со стола - народ - а у кто зеленского воспитывал? не ужели ему не кто не может рассказать шо такое - цивилизованные правила поведения ,ну если ты не дикарь
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С этим... Украину ожидают невосполнимые репутационные потери.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський обговорив з главами МЗС Німеччини та Франції кроки з активізації переговорів стосовно Донбасу. ФОТО
 
 
 
 
 
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