 Зеленський обговорив з главами МЗС Німеччини та Франції кроки з активізації переговорів стосовно Донбасу. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
Учасники зустрічі обмінялися думками про умови і подальші кроки для активізації переговорного процесу стосовно Донбасу. Президент також зазначив, що його пріоритет - повернення всіх українських полонених.
Зі свого боку керівники зовнішньополітичних відомств Франції та ФРН відзначили прогрес, якого досягла Україна у розвитку співпраці з Європейським Союзом та Північноатлантичним альянсом і підтвердили готовність і надалі сприяти в реалізації європейської та євроатлантичної політики України та проведенні реформ.
Крім цього, Зеленський зазначив, що готовий відвідати Францію та Німеччину на запрошення лідерів цих країн.
Безграмотність команди Зеленського - партія Слуга народу не може брати участь у виборах
..Чому так сталось? Як розповідають власні джерела KV, усе просто, для проведення цих змін треба передати в Мінюст побачити всі документи на проведення партійного з'їзду, підписані головою партії Баканова. "Але таких документів немає, тому що Зеленський занадто поспішив з призначенням Баканова першим заступником голови СБУ - і Баканов за законом втратив право такого підпису",- розповідають учасники цього процесу. Володимир Зеленський своїм указом №316 / 2019 призначив Івана Баканова першим заступником голови СБУ 22 травня. А з'їзд "Слуги народу", на якому новим головою партії був обраний Дмитро Разумков, відбувся через п'ять днів - 27 травня. Тобто Баканов досі є головою партії - а це заборонено Законом України.:D
АП Зеленського намагаєтся порішати це, і тисне на Мінюст, щоб вони всупереч Закону закрили на цей факт очі. Міністерство юстиції не збирається цього робити, тому в Мін'юсті наполягають на повному реєстраційному циклі, який займе не менше місяця - з повною перевіркою документів та із запитами на територіальні об'єднання "Слуги народу".
Очевидно, що партія яку купили посіпаки Зеленського, не проводила ніяких зібрань у регіонах та з'Їїздів, вони чомусь вирішили, що це прокатить.
Вочевидь, ця думка у них прийшла на фоні ейфорії після виборів Президента, команда Зеленського вирішила, що їм тепер можна все. Юридична безграмотність команди Зеленського привела до безвихіддя.
Тому деякі експерти говорять:"Можна припустити гіпотетично, що Андрій Богдан (глава Адміністрації президента, колишній адвокат, в тому числі, Ігоря Коломойського - KV) і, скажімо, якийсь Андрій Портнов (колишній заступник голови АП Віктора Януковича, юрист, який нещодавно повернувся в Україну - KV) знайдуть інструменти тиску на Петренко. Або, припустимо, включиться "вашингтонський обком".
Але це буде поза законна процедура - і це рано чи пізно поставлять на вигляд Зеленському, який обіцяв українцям життя за новими правилами, а сам діє так само, як всі його попередники ".
есть же официальный деловой стиль одежды
запостіть)) усю методичку! чи це сякретний матеріал?!
ПиСи. Якщо шо тo мені Порох до дупи, я нацик