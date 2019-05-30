EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, За кордоном
  4061  178
Все про:Саакашвілі Міхеіл (1238) екстрадиція (218)

 Грузинська прокуратура продовжує вимагати екстрадиції Саакашвілі

Факт втрати чи відновлення громадянства щодо Саакашвілі не має жодного стосунку до правового переслідування чи екстрадиційних процедур і не матиме ніякого впливу на поточний процес.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Грузія-online, про це заявив прокурор Кока Кацитадзе.

Як зазначив Кацитадзе, прокуратура Грузії почала процедури щодо екстрадиції Міхеіла Саакашвілі і ці правові процедури не припинялися.

"Що стосується питання громадянства, факт втрати чи відновлення громадянства не має жодного стосунку до правового переслідування щодо нього або екстрадиційних процедур і не матиме ніякого впливу на поточний процес.

Дивіться також: Повернення Саакашвілі в Україну. ПОВНЕ ВIДЕО

Обвинуваченому судом Міхеілу Саакашвілі обов'язково доведеться постати перед грузинським правосуддям і відповісти за скоєний злочин!

У виданні нагадують, що Саакашвілі засуджено у справі Сандро Гиргвліані, а також засуджено за факт побиття депутата парламенту Валерія Гелашвілі, і обвинувачення, і судові процеси відбуваються у справах розтрати державних коштів, розгону акції 7 листопада і подій довкола телекомпанії "Імеді".

Також читайте: "Справедливість відновлено", - Тимошенко про повернення Саакашвілі громадянства

Прокуратура продовжить правові процедури у зв'язку з екстрадицією Саакашвілі", - заявив Кока Кацитадзе.

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА прибув до Києва 29 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129829
 
   
 Топ коментарі
 
В последний месяц Украина стала как Рашка. Теперь к нам начало сьезжаца и возвращаца всякое гавно, в том числе и из Рашки тоже.
 показати весь коментар
 
вот по этой причине этот дятел боится ехать в Балтийские страны - мы признаём Георгию и её законную власть, он был бы задержан и выслан по просьбе Георгии.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А кто этого требует? Твой воспалённый мозг? Тогда лечись, детка.
 показати весь коментар
 
Читайте законы, не одно государство своих граждан не выдает другим государством, тем более, чтобы их судили, лаврушникам пора выучить.
 показати весь коментар
 
 
Це ж скільки Порошенко заніс в прокуратуру Грузії, що він вже не президент, а вони все одно вимагають Саакашвілі видати.
Здуріти можна.
 показати весь коментар
 
 
А ти скільки зазвичай заносиш, злодійська твоя морда? Звик заносити? І думаєш, що всі такі, як ти?
 показати весь коментар
 
Каюсь, вкрав у ЗЕбілів весь мозок, і нікуди не заносив(просто викинув) І тепер вони такі скажені я к ти, на всіх нормальних людей кидаються. Грузинська прокуратура продовжує вимагати екстрадиції Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9236
 показати весь коментар
 
Не буде Украiна нiкуди Мiхо видавати..Забути!
 показати весь коментар
 
 
Еще не хватало Украине выдавать ***** своего гражданина. Этого даже при барыге не было.
 показати весь коментар
 
 
тебе не стыдно что Мишу ненавидят *****, порох и ты? Тебя не смущает подобная компания?
 показати весь коментар
 
 
Докази що ***** його ненавидить. Міхо напився чайку з полонієм, чи понюхав ;новічка;?
 показати весь коментар
 
За яйца кого еще повесить в прямом эфире хотел *****? Да и не в этом суть... Темный ты человек
 показати весь коментар
 
 
руки коротки..Скрипаля можно травануть, Миша фигура покрупнее...руки ваши коротки
 показати весь коментар
 
 
Міхо безсмертний?
Чи може просто працює на ФСБ?
 показати весь коментар
 
Он слишком крупный для твоего плешивого карлика...Слишком!
 показати весь коментар
 
 
михо это неуловимый Джо! И не потому что поймать не могут, а просто он ***** никому не нужен.
 показати весь коментар
 
 
никому не нужен, а что то у ботов третий день сильнейший понос по поводу его возврата в Украину...
 показати весь коментар
 
 
А не ***** ли "порекомендовал" приЗеденту вернуть гражданство Михо?
 показати весь коментар
 
 
ты под тупого косишь? Откровенный ********** троллинг не сечешь?
 показати весь коментар
 
 
А почему *****? Разве Грузия тоталитарное, фашистское госсударство? Эт на секундочку его родина, где к нему накопился ряд вопросов! Шо не так? Украину один грузин уже однажды уничтожал голодомором. Чем это иной?
 показати весь коментар
 
 
Пиши запросы в европейские и американские органы... политически мотивированное преследование они не одобряют
 показати весь коментар
 
 
Ты , мордовский недоумок не понял темы? В чем политпреследование в депортации на РОДИНУ????? Вы же к примеру, Порошенко готовы на части порвать и при этом не боясь ,что это политпреследование.
 показати весь коментар
 
 
ты, кремлеботское ничтожество, спроси себя почему порох выслал Мишу не в Грузию , а в Польшу? Боялся что за выдачу Миши ***** украинцы ему задницу на англисйкий флаг порвут, не иначе.
 показати весь коментар
 
 
А шо так злимся, падаль смердящая? За живое задели? Тебя , сын мордовского обоссаного бомжа и подзаборной ***** спросили нормально - ПОЧЕМУ ЭТОТ ПЕРСОНАЖ НЕ НА РОДИНЕ? Не въехал в тему, сучье вымя?
 показати весь коментар
 
 
ооо, кремлебот разошелся... забаньте эту непотребность, пожалуйста.
 показати весь коментар
 
 
Недоумок, по закону, за незаконное пересечение границы, высылают в страну откуда прибыл.
Хотя зебилы и закон это на разных планетах.
 показати весь коментар
 
 
Там не было незаконного пересечения. Поляки бы никогда не позволили Саакашвили пересечь свою границу без юридических оснований. Имело же место преступное недопущение гражданина Украины в страну своего гражданства. Пороху это еще 5 лет к сроку пойдётза это. Но на фоне других его преступлений - это сущая мелочь.
 показати весь коментар
 
 
Утупок, читай Закон, и будет тебе счастье. На украинской границе, украинский пограничник, зачитывает постановление о лишении гражданства гражданина Михо, паспорт признается недействительным и гражданин не имеет права пересекать линию государственной границы.
Нельзя быть таким тупым.
 показати весь коментар
 
Во первых ты пишешь откровенный бред. Во вторых даже этого бреда на границе не было!
У него даже документы не брали. Слава богу стримов было достаточно и ваша ложь не прокатит!
Кстати, а шо там с минированием пункта пропуска? Кого посадили? Или расследования не было? А почему?
Кто ответил за остановку поезда? Опять никто? А почему?
 показати весь коментар
 
 
Это явка с повинной? Я описал как должно было быть. А на стримах видно, что Михо и не собирался предоставлять документы, вместо этого группа народных депутатов при поддержке титушек препятствует работникам пограничной службы исполнять свои служебные обязанности.
Пишешь вам зебилам читайте Закон, шо горохом о стену. Ну да "эпоха соблюдения закона" началась.
 показати весь коментар
 
порох летающий на мальдивы по поддельному паспорту - это та самая эпоха закона что мы потеряли
 показати весь коментар
 
 
ТА-ТЫ-ШО? Действительно поддельный? Конечно и ксерокопия сего документа есть? А на Мальдивах такие лохи что не могут поддельную ксиву от настоящей отличить?
Вот для кого ты этот высер написало?
 показати весь коментар
 
То есть, настоящая фамилия поросенки Кокорин? Раз паспорт на эту фамилию и он не фальшивый?
Значит поросенко живет в Украине по фальшивому паспорту на фамилию порошенко?

За что вам только деньги платят?
 показати весь коментар
 
Продолжай брехать. Твои коллеги обязательно тебе поверят. А остальные в курсе как дело было.
 показати весь коментар
 
Ты же стримы смотрело, и в чем же я не прав? А пиджачек?
 показати весь коментар
 
Вау! Очередной знаток фени.
Мне на цензоре уже обьяснили, что на самом деле мой ник не Клиф, а клифт и это означает пиджак на блатном сленге.
Только почему то, эти обьяснявшие все время оказывались либо откровенными рашистами из **********, либо порохоботами. Ты из каких будешь? Впрочем разницы между ваи нет.
 показати весь коментар
 
" Да пусть забирают на здоровье, я-то думал. Господи!" (с)
 показати весь коментар
 
 
Когда Мишу встречали в Борисполе, там пелись украинские песни...одна мне особенно запала в душу, но воспроизвести её не способен...Представьте себе Пороха и песни, украинские, народные...разве что проклятия...вот и вся разница между порядочным человеком и негодяем.
 показати весь коментар
 
 
Это ты про свои проплаченные напевы на цензоре?
 показати весь коментар
 
 
проклятия исходят от прокацапленных, приехавших после войны в Украину, причем в Киев, и другие города, в селах их не найти.
украинцы поют песни уголовнику и убийце!. он уже и в Украине пролил кровь ( избиение пограничников, полицейских у Рады в сентябре 2017, избиение секретарши, которая шла в РАду), Саак восхищался Сталиным, вы Сталина хотите.? Сталина хотят только комуняки и кацапы, поселившиеся тут.
посмотри как на День Киева сколько народу пришло приветствовать Петю и песни пели.
 показати весь коментар
 
 
нечем ответить зелеботу, ты также иди
 показати весь коментар
 
Не правда заjхала одна сiмейка в село де живуть родичi.Бiднi бiднi. Сусiди назносили jм всiляких продуктiв ,допомогали з облаштуваням будинку,дехто й грошами пiсобив. Але все це рiзко скiнчилось коли через два тижнi бiженцi встановили супут. Антену з словами "Не можем смотреть ваши хохляцкие каналы ,мы смотрим росийские только там правда " И це в кiнцi 2014.
 показати весь коментар
 
грузин нужно уважить и вернуть им их успешного, неподкупного президента- реформатора.
 показати весь коментар
 
 
только вы порохоботы ничего уже не решаете...К слову, даже у вашего пахана Пороха духу не хватило Мишу иванишвили-путину вернуть...
 показати весь коментар
 
 
Так потому как саакашвили в Грузии боятся как огня нынешние власти. Поэтому его и вывезли в третью страну.
У нас , если политика нет месяц на тв, его вообще забывают, как звали, а у саакашвили в Грузии по- прежнему высокий рейтинг. А уж если он физически будет в Грузии, да ещё и в тюрьме - то вполне возможно , что поддержка его вообще вырастет в разы.
Михаил в Украине - это просто наш уже успех . Саакашвили несёт с собой только созидание. Чем дольше он у нас будет находиться, тем лучше для нас
 показати весь коментар
 
 
авантюрист, несет с собой смерть и убийства - мечтает о Сталине. его дядька работал в НКВД у Берии.
 показати весь коментар
 
Это выдержка из вашего резюме? Только в порохоботы берут с такими данными ))
 показати весь коментар
 
 
сракоботка климаксная , почитай его биографию
 показати весь коментар
 
Вы полный ноль в дискуссии, всегда скатываетесь до откровенного низкопробного хамства.
 показати весь коментар
 
 
никогда, только на твою откровенную ложь и хамство.
ты первая нахамила.
 показати весь коментар
 
Шо ты хочешь от кацапа, Танюша?
Оно же даже не стесняется копировать кремлевские методички.
 показати весь коментар
 
 
избиение депутатов, пытки в тюрьмах, убийство людей, родственники были вынуждены выкупать своих как заложников за деньги.
 показати весь коментар
 
А еще он мальчика петю в трусиках распял! Прямо на вывеске рошен.
Рядом ирина геращенко рыдала, молила этого горного фашиста- отпусти мальчика петю! Но злой джигит со сталинскими усами достал баалшой кинджаль и перерезав лифчик безутешной ирины привязал ее лифчиком к танку и возил по майдану! А вокруг стояли люди, вся фракция патриотов из БПП и боялись злого джигита-наркомана! Так и умер мальчик петя обхезавшись перед смертью! Но не пропадет шоколад вылившийся из трусиков мальчика пети! Не дадут ему пропасть верные порохоботы, применят по назначению!
Вечная слава трупу мальчика пети! Вечный позор фашисту с грузинских гор!
 показати весь коментар
 
 
В Грузии президент Саломе Зурабишвили , француженка с грузинскими корнями, противник путинской россии, за Грузию в Европе. И она отзывается о Михо не самым лучшим образом.
 показати весь коментар
 
 
при том что в Грузию в 2004 году ее пригласил именно Миша...Француженка это не прививка это подлости и продажности.
 показати весь коментар
 
 
Это которая против баз НАТО в Грузии? Хороший противник рашки.
 показати весь коментар
 
 
Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству. (Конституция Украины ст. 25). Так, что путинские лярвы могут теперь только отсосайт.
 показати весь коментар
 
 
Грузинская, на теперешний момент, продажная проКУРВАтура, отсосет , - помолодеет.
 показати весь коментар
 
 
Продажная? А как же реформы? А михо-рехворматор? Рехворм не было?
 показати весь коментар
 
Реформ было дофига...это не означает что их нельзя было раzвалить в маленькой стране кремлевским баблом...тем самым что и тебе платят.
 показати весь коментар
 
 
Директор должен организовать работу своего предприятия так, что бы даже в его отсутствие предприятие работало как часы. (краткий курс основ менеджмента).
Реформы в государстве проводятся таким образом, что бы при смене первого лица, государственный курс был неизменным, а государственные институции работали в штатном режиме.
Вы, зебилы, не понимаете что это классическая шахматная вилка, хотя где вы, и где шахматы. Тут из двух одно, либо суд (честно отреформированный Михо) впаял ему срок абсолютно законно, либо реформ не было, а была их имитация, с целью раздерибанить деньги американских спонсоров.
Выбирайте олухи.
 показати весь коментар
 
Саакашвили все-таки феномен. Понятно за что его ненавидит путин и его рассейские холопы. Но за что могут его ненавидеть украинцы? Стоп! Украинцы его не могут ненавидеть по определению. Его могут ненавидеть только обслуга Петра-барыги, который сам по себе есть олицетворение ***** в Украине. *****=порох=порохоботы=враги свободной Украины.
 показати весь коментар
 
 
Рано или поздно...а саака таки сядет на комфортабельные грузинские нары......
 показати весь коментар
 
 
посмотрим...Если ***** победит - может и сядет. Продолжай надееться на окончательную победу *****.
 показати весь коментар
 
 
Він грузин народився в грузії Вже смердить в Україні від чорножопих та жидів
 показати весь коментар
 
Що ви сраки собі рвете за якогось гризуна-невдаху. Якщо він патріот то чого не їде до себе ?
Поцікавтесь що про нього думають на батьківщині: Грузинська прокуратура продовжує вимагати екстрадиції Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4236 Véra Batsekalo

Саакашвілі повернувся в Україну: як реагують у Грузії
https://www.youtube.com/watch?v=xyh-n511Wrs
 показати весь коментар
 
Почему, если есть подозрения к Саакашвили, его не судили в Украине? Югик там бегал по РАДЕ и каналам вещая о зраде!
 показати весь коментар
 
Вова зробив проблеми у відносинах з дружньою країною.
 показати весь коментар
 
Порох завжди чесно дотримувався законів і позбавив ******* громадянства по причині не дотримання законів при оформлені громадянства.
А Зеленський вчергове насрав на закон, коли поновив Сракашвілі громадянство.
До речі, клован одночасно з ******** Алоїзовичем надав громадянство купі всякого лайна, яке поперло тепер з Росії і середньоазійських республік, щоб користуватися українським безвізом, якого домігся Порох.
Зелене падло тепер торгує громадянством, як шкарпетками на базарі.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГрузинська прокуратура продовжує вимагати екстрадиції Саакашвілі
 
 
 
 
 
 вгору