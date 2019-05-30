 Грузинська прокуратура продовжує вимагати екстрадиції Саакашвілі

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Грузія-online, про це заявив прокурор Кока Кацитадзе.
Як зазначив Кацитадзе, прокуратура Грузії почала процедури щодо екстрадиції Міхеіла Саакашвілі і ці правові процедури не припинялися.
"Що стосується питання громадянства, факт втрати чи відновлення громадянства не має жодного стосунку до правового переслідування щодо нього або екстрадиційних процедур і не матиме ніякого впливу на поточний процес.
Обвинуваченому судом Міхеілу Саакашвілі обов'язково доведеться постати перед грузинським правосуддям і відповісти за скоєний злочин!
У виданні нагадують, що Саакашвілі засуджено у справі Сандро Гиргвліані, а також засуджено за факт побиття депутата парламенту Валерія Гелашвілі, і обвинувачення, і судові процеси відбуваються у справах розтрати державних коштів, розгону акції 7 листопада і подій довкола телекомпанії "Імеді".
Прокуратура продовжить правові процедури у зв'язку з екстрадицією Саакашвілі", - заявив Кока Кацитадзе.
28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.
Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА прибув до Києва 29 травня.
Здуріти можна.
Чи може просто працює на ФСБ?
Хотя зебилы и закон это на разных планетах.
Нельзя быть таким тупым.
У него даже документы не брали. Слава богу стримов было достаточно и ваша ложь не прокатит!
Кстати, а шо там с минированием пункта пропуска? Кого посадили? Или расследования не было? А почему?
Кто ответил за остановку поезда? Опять никто? А почему?
Пишешь вам зебилам читайте Закон, шо горохом о стену. Ну да "эпоха соблюдения закона" началась.
Вот для кого ты этот высер написало?
Значит поросенко живет в Украине по фальшивому паспорту на фамилию порошенко?
За что вам только деньги платят?
Мне на цензоре уже обьяснили, что на самом деле мой ник не Клиф, а клифт и это означает пиджак на блатном сленге.
Только почему то, эти обьяснявшие все время оказывались либо откровенными рашистами из **********, либо порохоботами. Ты из каких будешь? Впрочем разницы между ваи нет.
украинцы поют песни уголовнику и убийце!. он уже и в Украине пролил кровь ( избиение пограничников, полицейских у Рады в сентябре 2017, избиение секретарши, которая шла в РАду), Саак восхищался Сталиным, вы Сталина хотите.? Сталина хотят только комуняки и кацапы, поселившиеся тут.
посмотри как на День Киева сколько народу пришло приветствовать Петю и песни пели.
У нас , если политика нет месяц на тв, его вообще забывают, как звали, а у саакашвили в Грузии по- прежнему высокий рейтинг. А уж если он физически будет в Грузии, да ещё и в тюрьме - то вполне возможно , что поддержка его вообще вырастет в разы.
Михаил в Украине - это просто наш уже успех . Саакашвили несёт с собой только созидание. Чем дольше он у нас будет находиться, тем лучше для нас
ты первая нахамила.
Оно же даже не стесняется копировать кремлевские методички.
Рядом ирина геращенко рыдала, молила этого горного фашиста- отпусти мальчика петю! Но злой джигит со сталинскими усами достал баалшой кинджаль и перерезав лифчик безутешной ирины привязал ее лифчиком к танку и возил по майдану! А вокруг стояли люди, вся фракция патриотов из БПП и боялись злого джигита-наркомана! Так и умер мальчик петя обхезавшись перед смертью! Но не пропадет шоколад вылившийся из трусиков мальчика пети! Не дадут ему пропасть верные порохоботы, применят по назначению!
Вечная слава трупу мальчика пети! Вечный позор фашисту с грузинских гор!
Реформы в государстве проводятся таким образом, что бы при смене первого лица, государственный курс был неизменным, а государственные институции работали в штатном режиме.
Вы, зебилы, не понимаете что это классическая шахматная вилка, хотя где вы, и где шахматы. Тут из двух одно, либо суд (честно отреформированный Михо) впаял ему срок абсолютно законно, либо реформ не было, а была их имитация, с целью раздерибанить деньги американских спонсоров.
Выбирайте олухи.
Поцікавтесь що про нього думають на батьківщині: Véra Batsekalo
Саакашвілі повернувся в Україну: як реагують у Грузії
https://www.youtube.com/watch?v=xyh-n511Wrs
А Зеленський вчергове насрав на закон, коли поновив Сракашвілі громадянство.
До речі, клован одночасно з ******** Алоїзовичем надав громадянство купі всякого лайна, яке поперло тепер з Росії і середньоазійських республік, щоб користуватися українським безвізом, якого домігся Порох.
Зелене падло тепер торгує громадянством, як шкарпетками на базарі.