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Все про:бунт (39) колонія (141) Одеса (1907)

 Двоє постраждалих під час бунту в одеській колонії залишаються в лікарні у важкому стані

Всього травми різного ступеня тяжкості у результаті бунту дістали 16 співробітників пенітенціарної установи. Ніхто з ув'язнених не постраждав.

Про це на прес-конференції повідомив начальник Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції Олександр Малахов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що бунт у Південній виправній колонії (№51) почався під час планового обшуку: ув'язнені почали бити співробітників установи, ламати і підпалювати майно.

"У результаті 16 співробітників дістали травми різного ступеня тяжкості. Зараз два співробітники Одеської виправної колонії (№14) - перебувають у лікарні у важкому стані", - заявив Малахов.

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Він уточнив, що інспектори Одеської колонії були направлені на допомогу колегам установи №51.

При цьому Малахов зазначив, що конфлікт вдалося вирішити шляхом мирних переговорів без застосування спецзасобів. Це було зроблено, щоб не допустити нових постраждалих і жертв.

Чиновник стверджує, що ніхто із засуджених не постраждав. Аналогічну заяву зробив представник уповноваженого ВР з прав людини на півдні України Олександр Остапенко, який зазначив, що, дізнавшись про заколот, негайно виїхав у колонію.

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"Мене безперешкодно допустили на територію", - підкреслив Остапенко.

За його словами, у спеціально створеного штабу силовиків був принциповий підхід - мирні переговори, і бунтівники потім самі розійшлися по своїх секторах.

Остапенко стверджує, що не зафіксував жодних силових покарань щодо засуджених, і самі арештанти йому не скаржилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальних авторитетів, які налагодили систему отримання грошей, забрали в інше місце, і ув’язнені повстали, - Аброськін про причини бунту в Одеській колонії

Після завершення особливого періоду, введеного на території колонії до 7 червня, Остапенко має намір разом із громадськими моніторами 9 червня відвідати установу. Планується спілкування з максимально можливою кількістю засуджених, щоб з'ясувати всі причини та обставини події, в тому числі щодо умов утримання та якості харчування.

Як повідомлялося, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.

Після бунту колонію хочуть закрити, відповідні документи було подано в Міністерство юстиції 30 травня.

Детальніше про бунт у ПВК №51 читайте в статті "Хто стоїть за бунтом в одеській колонії?" на Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129828
 
 
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це не про цю в´язницю, але почитайте
На месте старой тюрьмы в Дубно нашли массовое захоронение расстрелянных времен Второй мировой войны


На территории бывшей тюрьмы в городе Дубно (Ривненская область) найдены останки людей. Сейчас на месте захоронения проводится эксгумация с целью определить, какого времени захоронение и чьими жертвами стали люди, расстрелянные, предположительно, в 1941-1943 г.г., - сотрудниками НКВД или гитлеровскими захватчиками, что могло быть в равной мере. Предположительно, это жертвы репрессий НКВД.
Об этом сообщили пользователи в группе "Типичное Дубно" в Facebook.
По одним данным, на территории, которую отдали военным под казармы, при укладке канализации обнаружили массовое захоронение с человеческими скелетами.
По другим, никаких ремонтных работ не проводилось. Экспедиция работает по просьбе городского совета в рамках программы "Память", по увековечению жертв политических репрессий в г. Дубно на территории бывшей Дубенской тюрьмы, которые были замучены 23-25 июня 1941 года.
30 мая в горсовете Дубно прошла встреча местных властей и участников трагических раскопок с журналистами - обсуждали первые результаты эксгумации, горькую судьбу жителей города во времена репрессий и оккупации, вспоминали выдающиеся и переломные события тех лет.
Местные жители хранят в памяти события Второй мировой: есть семьи, чьи родные бесследно исчезли именно в то время в той тюрьме. Некоторые надеются найти хоть какие-то следы без вести пропавших или замордованных родственников. По разным данным, в дубенской тюрьме были уничтожены до 500 человек.https://zn.ua/UKRAINE/na-meste-staroy-tyurmy-v-dubno-nashli-massovoe-zahoronenie-rasstrelyannyh-vremen-vtoroy-mirovoy-voyny-319254_.html
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ти там дай меркель "почитать" ...севернийпотоп-2 ...лядь
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Юрчік, ти зачекай тут матюкатися, бо ще виявиться, що то нквд-шніки були, а не меркель особисто.
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я меркель згадав щоб бува не забула з ким має справу ...а людей у Дубно постріляли НКВДшники ...якби німці то були б звіти ...фашисти порядок ******* ...а ті московські тварі ні своїх ні чужих не рахували
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рашка ж оголосила себе правонаступницею совка. От з доказами та позовом на дев´ятизначну суму до Міжнародного суду.
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поцілуйте парашку в дупу як і весь "цивілізований" світ ...бариги продажні сосуть в ***** прямо з "труби" ...
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ті, хто будують той "північний", цілують рашку в дупу, це так. Меркель стара та інертна, до кінця її каденції лишилося 2 роки. Не чекай від неї якихось рішучих дій, бо їх не було й за минулі роки її правління. Мені хотілося б нарешті побачити подальшу долю позовів до рашки у Міжнародні судові інстанції, хай будуть нові позови. Реальні дуже високі суми на відшкодування збитків зведуть нанівець оті північні потоки.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко планирует вылететь в Великобританию без обратного билета якобы из-за проблем со здоровьем. Также не исключается вариант, что его очень скоро могут взять под стражу.
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если таким макаром и дальше пойдет, то каждая *****, которая пошла против установленных законных норм, поймет, что можно ******* законников. А зарплату законникам платят украинцы, и грош-цена такой пенитенциарной системе. ******* на законных основаниях нужно тех, кто нарушил эти законы, нещадно, за деньги тех, кто платит, чтобы эта падаль их не касалась. В противном случае эти падлы просто *************, а с налогоплательщиками в виде революционеров вам, шавкам, придется разбираться. Делайте свою работу, уважаемые, вам за это деньги платят, в противном случае вам просто не будет кому соплю на жилетку пускать
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