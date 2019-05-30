 Адміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Зеленського з главами парламентських фракцій перед розпуском Ради

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Глави держави.
Як повідомлялося, 21 травня пройшли обов'язкові перед розпуском парламенту консультації глави держави з керівництвом Верховної Ради і фракцій. Цього ж дня увечері було оприлюднено указ президента про припинення повноважень Верховної Ради VIII скликання і призначення виборів на 21 липня.
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- За ці 5 років, тому що в мене у парламенті 20 депутатів.
Зеленський В.О.:
- А чому 20 у вас, а не 100?
Ляшко О.В.:
- Тому що Ви надо мною незаслужено сміялися.
😁😁😁
про гаранта прав и свобод граждан просто браво!
А потом вместе с ними на блокпостах волонтеров шмонали и над добровольцами издевались?
Шо еще в твоей методичке написано, номерной лжец?
Вываливай, не стесняйся.
следовательно,
ты за тех, кого они выкурили, то есть, за Моторолу включительно
Значит ты за беркут расстреливавший людей на Майдане. Что и требовалось доказать.
Впрочем, ничего удивительного нет. Люди уже давно поняли, что порохоботы делятся на перекрашеных рыгоботов и кацапов из ольгино.
Не зря, ты еще в 2014 оправдывал торговлю с оккупированным Крымом и поставки товаров оккупантам.
Парубий с теми, кто расстреливал, договаривался ?
Геращенко требовала опубликовать стенограмму, порохоботы радостно подвывали - даешь стенограмму!
Стенограмму опубликовали.- Порохоботы опять недовольны.
Ваши доказательства - не доказательства! (С) кацапы
Невірте тому папіру, що там написано.
Голобородько не може бути таким тупим, бо в ньго є велосипед.
- Артур, про які подвійні стандарти Ви мені говорите? Голова ЦВК розказує, що не можливо змінити виборчий закон, коли почалася виборча компанія, а коли йшла президентська компанія і Порошенко в цьому кабінеті мені розказував про те, що давайте ваш закон "Про обстеження наркоманії" приймемо між першим і другим туром. Це не подвійні стандарти? Коли я сказав, що цього робити не можна на фініші виборчої прямої, після цього.
Тому не розказуйте мені про стандарти подвійні чи потрійні.
Результаты Зеленского опубликованы. Правда они вам не понравились, но то таке.
А где результаты свина?
Еще раз спрашиваю где результаты анализов свина? Судя по твоему визгу ты их продегустировало и они тебе понравились. Так где они?
Почему не опубликованы? Что поросенко скрывает от горячо любимого им народа?
Какая медсестричка что то там состряпала левой ногой, знакомый квартальный массажист типо делал вид что то то отбирал...
Еще раз спрашиваю где результаты анализов свина? Такие или не такие, какие ни будь! Где? Почему не опубликованы? Есть шо скрывать?
Значит в результатах пециных анализов самое страшное. Раз боится народу показать.
На чем же таком он сидит? Даже представить страшно.
Что свин скрывает? Почему прячет результаты анализов, которые он типа сдал?
Порошенко результаты прячет. Наркоман, наверное.
А может порохоботы выпили?