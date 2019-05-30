 Адміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Зеленського з главами парламентських фракцій перед розпуском Ради

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Глави держави.

Як повідомлялося, 21 травня пройшли обов'язкові перед розпуском парламенту консультації глави держави з керівництвом Верховної Ради і фракцій. Цього ж дня увечері було оприлюднено указ президента про припинення повноважень Верховної Ради VIII скликання і призначення виборів на 21 липня.

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