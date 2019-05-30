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Все про:ВР (4883) Зеленський (1495) парламент (298) фракція (82)

 Адміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Зеленського з главами парламентських фракцій перед розпуском Ради

На сайті президента України Володимира Зеленського оприлюднено стенограму зустрічі президента з керівництвом Верховної Ради і парламентських фракцій, яка відбулася 21 травня 2019 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Глави держави.

Як повідомлялося, 21 травня пройшли обов'язкові перед розпуском парламенту консультації глави держави з керівництвом Верховної Ради і фракцій. Цього ж дня увечері було оприлюднено указ президента про припинення повноважень Верховної Ради VIII скликання і призначення виборів на 21 липня.

Повний текст консультацій доступний ЗА ПОСИЛАННЯМ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Геращенко закликала АП оприлюднити стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129827
 
 
 Топ коментарі
 
Скорее поржать с безграмотной, заикающейся, без связной гопото речи клуона. Он же даже па руцьки толком не может мысль выразить, сбиваеца, речь рваная, подбирает слова . Это тебе не по заученному сценарию клоунаду разводить.
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Ляшко О.В.:
- За ці 5 років, тому що в мене у парламенті 20 депутатів.

Зеленський В.О.:
- А чому 20 у вас, а не 100?

Ляшко О.В.:
- Тому що Ви надо мною незаслужено сміялися.

😁😁😁
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Почему среди шоколадной швали только конченная мразь ненавидящая Украину?
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вообще одна Юлька пришла подготовленной к диалогу а не к пиару и очень многое по делу сказала

про гаранта прав и свобод граждан просто браво!
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один вопрос - почему выставлено в ворд формате а не пдф - так тут можно записать что угодно и опубликовать как оригинал?!
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Вопрос скорее другой. Встреча насколько я помню говорилось длилась 3 часа. Стенограмма не тянет даже на час.
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а вот выставив в таком формате, без официальных бланков и до 20 минут можно скоротить - отмечаешь и делейт.
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всё щас будет обрезаным, такие традиции у богоизбраных
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цитата Парубія: "В найважчі дні і ночі Майдану я особисто захищав працівників правоохоронних органів, а потім через кілька місяців ми з ними стояли пліч-о-пліч на блокпостах." Як вам це?
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Беркутов защищал?
А потом вместе с ними на блокпостах волонтеров шмонали и над добровольцами издевались?
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Парубий - защитник обиженных и обездоленных! Убогое кагтавое рыло.
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и твоего дружбана Моторолу из Харьковской ОДА вигоняли
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Вау. Теперь моторола мой дружбан?
Шо еще в твоей методичке написано, номерной лжец?
Вываливай, не стесняйся.
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ну если ты против тех, кто его выкуривал из Харьковской ОДА,
следовательно,
ты за тех, кого они выкурили, то есть, за Моторолу включительно
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Слабая методичка. Весьма.
Значит ты за беркут расстреливавший людей на Майдане. Что и требовалось доказать.
Впрочем, ничего удивительного нет. Люди уже давно поняли, что порохоботы делятся на перекрашеных рыгоботов и кацапов из ольгино.
Не зря, ты еще в 2014 оправдывал торговлю с оккупированным Крымом и поставки товаров оккупантам.
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при чём тут беркут, который расстреливал людей на Майдане ?

Парубий с теми, кто расстреливал, договаривался ?
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Ну что...........очередная ложь вылезла. Похоже надеялись, что это не видео и скачивать, читать не будут. НИКАКОЙ договоренности не было, ни про закрытые списки, ни про 3 процентный баьер. Посидели, поболтали - разошлись.
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І отрима Вова погоняло "Вова- Дуже Дякую" Адміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Зеленського з главами парламентських фракцій перед розпуском Ради - Цензор.НЕТ 405
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Почему шоколадная шваль не опубликовала свою версию стенограммы, там же они были?
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https://censor.net.ua/news/3128445/geraschenko_prizvala_ap_obnarodovat_stenogrammu_vstrechi_zelenskogo_s_liderami_fraktsiyi
Геращенко требовала опубликовать стенограмму, порохоботы радостно подвывали - даешь стенограмму!
Стенограмму опубликовали.- Порохоботы опять недовольны.
Ваши доказательства - не доказательства! (С) кацапы
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Не вірте цьому АПу, фейк то все. Цей АП викрав Богдана і в багажнику відвіз в ліс. Так його тортурували, а потім з лісу виїхала машина вся набита папіром, А там на кожній сторінці було написано "Стіно-грама". То все бачив іспаньський рагуліровник на дорозі.
Невірте тому папіру, що там написано.
Голобородько не може бути таким тупим, бо в ньго є велосипед.
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Ляшко О.В.:
- Артур, про які подвійні стандарти Ви мені говорите? Голова ЦВК розказує, що не можливо змінити виборчий закон, коли почалася виборча компанія, а коли йшла президентська компанія і Порошенко в цьому кабінеті мені розказував про те, що давайте ваш закон "Про обстеження наркоманії" приймемо між першим і другим туром. Це не подвійні стандарти? Коли я сказав, що цього робити не можна на фініші виборчої прямої, після цього.
Тому не розказуйте мені про стандарти подвійні чи потрійні.
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Мужик, що би там про нього не казали. Те що він проти Зеленського як Аристокл проти Інцитата давно було зрозуміло.
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если бы Ляшко сделал такое заявление до окончания выборов, то был бы мужиком. А так на политичном трупе попрыгать - яиц не требует.
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Ну ще як знати, слідуючі ще й не почалися, в україньському політикумі прогресує реинкарнація. І це не на публіку, Яйця таки є, звісно не залізні, але щось там таки є)
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як можна примусити Зєлєбєню ТАКИ ЗДАТИ аналізи на наркозалежнісь??? до яких він так хвацько закликав Пороха, а коли той зразу погодився,- чомусь хутко зник та затяг свого язика до дупи??? Ми хочемо бути ВПЕВНЕНИМИ в тому, що през Не вживає наркоту!!!Що головнокомандувач воюючої країни є адекватним!? бо дуже багато пліток про цей "грішок" так і НЕ розвіяно!!! а диму без вогню НЕ буває...А деякі витівки та вчинки "новообраного" просто ставлять в ступор не тільки українців, а й закордонних партнерів...Луценко під запис все здав, Порох також не засцяв...А Зєлєбєні слабо?
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Где результаты анализов поросенко?
Результаты Зеленского опубликованы. Правда они вам не понравились, но то таке.
А где результаты свина?
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а тобі сподобалось? сам дегустував, виходить? чи з співробітниками Євролабу?
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Ты читать умеешь? Или только гадить?
Еще раз спрашиваю где результаты анализов свина? Судя по твоему визгу ты их продегустировало и они тебе понравились. Так где они?
Почему не опубликованы? Что поросенко скрывает от горячо любимого им народа?
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А кто то их видел эти мифические анализы зе?
Какая медсестричка что то там состряпала левой ногой, знакомый квартальный массажист типо делал вид что то то отбирал...
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Все порохоботы видели. И даже визг подняли шо они не такие!
Еще раз спрашиваю где результаты анализов свина? Такие или не такие, какие ни будь! Где? Почему не опубликованы? Есть шо скрывать?
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Перед тобой забыли отчитаться, зебильчик)
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Слив засчитан, **********.
Значит в результатах пециных анализов самое страшное. Раз боится народу показать.
На чем же таком он сидит? Даже представить страшно.
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Приятного путешествия по канализационным трубам, *******!
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Зєбілоїди питанням на запитання відповідають, коли відповіді просто НЕМАЄ...Було 2 кандидати, Порох здав всі необхідні матеріали, а півтораметровий "чомусь" засцяв- факт..не зітреш...вся країна бачила і чула...
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Чего там порох сдал? Результаты где, люся?
Что свин скрывает? Почему прячет результаты анализов, которые он типа сдал?
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Вася, ти спочатку спитай в Зєполєона чому НЕ здав? а потім про результати тринди! І зараз презендон в нас хто? правильно! -той, хто засцяв ЗДАТИ...в тебе загострення!- стопудово.
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Маша, Зеленский анализы сдал. Результаты опубликованы.
Порошенко результаты прячет. Наркоман, наверное.
А может порохоботы выпили?
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пздц! Зеленский! Гони всю эту шваль из рады!
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а как этой мрази радиКальной лично написать? Муднь ты же ноль! За тебя только из-за гречки голосуют олень. Почему ты так не приползало к параженке? Команды такой не было?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАдміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Зеленського з главами парламентських фракцій перед розпуском Ради
 
 
 
 
 
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