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 Окупаційна влада Криму почала ліквідацію Ялтинської кіностудії

Окупанти спочатку "націоналізували" підприємство, потім не змогли знайти для нього інвесторів, пізніше збиралися вкласти у відродження кіностудії гроші бюджету РФ. Все закінчилося ліквідацією.

Розпорядження про ліквідацію розміщено на сайті окупаційного уряду Криму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією Державного унітарного підприємства республіки Крим "Кіностудія "Ялта-фільм" і звільненням працівників", - зазначено в документі.

Згідно з розпорядженням, створюється відповідна ліквідаційна комісія, а сам процес має тривати рік.

Контролювати виконання цього розпорядження буде так званий "віце-прем'єр" окупаційного уряду Криму Лариса Опанасюк.

Читайте також: Російський бізнес не зацікавлений у відновленні Ялтинської кіностудії, - кремлівська маріонетка Аксьонов

Так званий "парламент Криму" 2 вересня 2014 року схвалив постанову про викуп Ялтинської кіностудії "у власність півострова", але вже 10 вересня так звана "Держрада Криму" ухвалила постанову про її "націоналізацію".

Окупаційна влада півострова закріпила майно Ялтинської кіностудії за так званим "Міністерством культури Криму".

У лютому 2018 року маріонетка Кремля, призначений окупантами "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що так звана "влада півострова" планує відроджувати Ялтинську кіностудію за бюджетний рахунок. Тоді Аксьонов заявив, що у відновлення кіностудії потрібно вкласти близько 4 мільярдів рублів (близько 1,7 млрд гривень) з російського бюджету, оскільки приватні інвестори не хочуть цим займатися.

Пізніше окупаційний "міністр культури Криму" Аріна Новосельська заявляла, що Ялтинську кіностудію передадуть у власність Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129824
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас посмотрела, что Ялтинская киностудия была основана в 1919 году. Со столетним юбилеем тебя, Ялтинская киностудия и прощай. 😭
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Зачем на военной базе киностудия? Скоро на острове Крым будут одни казармы и ядерное оружие, и ватники будут ждать очередного землетрясения или болезни под названием Чума и Холера.
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и где ж теперь следующие сезоны слуг урода снимать?
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шо творицца...и как теперь офцов алиентами пужать? Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии - Цензор.НЕТ 3813

Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 3 ч.3 часа назад

Роскомнадзор заблокировал «Протоколы сионских мудрецов». Осталось «План Даллеса» заблокировать и заживём
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Много было снято там при совдепии---даже и не скажешь сразу. Любили московские артистики особенно летом или к осени туда ездить на сьёмки. Красивый город Ялта---особенно с моря. Народ на звёзд таращится, следом бежит, 20 лет подряд потом в глухомани своей всем рассказывает там например за русского Мишку Боярского итд и тп. Последний фильм отличный снял Соловьёв, *Асса*. Город был хорошо показан. Чуть жалко кому постарше.
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Да, в "АССА" душа Ялты показана, пальмы в снегу. Хорошее кино.
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Зачем кино на кацапской загаженной военно -морской базе? Кино закончилось.Там кроме военных никто и ничто уже не нужно. Я говорила, что Крым уже не курорт и он очень экологически грязный, а кацапы не верят, едут туда "оздоравливаться".Ну пусть едут.
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Зачем на военной базе киностудия? Скоро на острове Крым будут одни казармы и ядерное оружие, и ватники будут ждать очередного землетрясения или болезни под названием Чума и Холера.
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Так там уже 5 лет кацапская чумка сверепствует... Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии - Цензор.НЕТ 1960
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Оказывается, что из всех искусств кино - не такое уж и важнейшее. На Ялтинской коностудии были сняты: " Человек амфибия", " Пираты XX века", " Кавказская пленница", и много - много советских фильмов. Сейчас у Ялты другие планы, она в лапах оккупанта, ей нужно просто выжить и не уплыть в море.
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Сейчас посмотрела, что Ялтинская киностудия была основана в 1919 году. Со столетним юбилеем тебя, Ялтинская киностудия и прощай. 😭
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Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии// да!!вот тут кацапы попали!!,,новоиспечённый" теперь потребует все ПОВЕСТКИ ,,взад!"и будет мстить!!ведь ,,сватов" и ,,квартал"совсем негде снимать будет!! Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии - Цензор.НЕТ 5547 Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии - Цензор.НЕТ 6922
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Не уподобляйся 2-м глистам писавших в начале.
Это не юмор- это читать даже не хочется. Плоско и даже очень.
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Это не юмор- это читать даже не хочется.забавно!!как так?? не прочитав и ответил??(начни с себя!!или повысь свой уровень!!хотя бы до необходимого уровня на сегодняшнее время это число,,ЗЕ"с производными:,,ЗЕбил",, ЗЕбеня",,ЗЕбот" ,,ЗЕпоц"и далее насколько фантазии хватит) Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии - Цензор.НЕТ 4524
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Рашка столько говна снимает что киностудии закрываются...
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Крым постепенно превращается в ничто.
Плохо им жилось при Украине, пусть теперь поживут при россии.
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у тебя опечатка закралась!!вместо слова,,поживут" должно быть слово:,,погниют"в остальном всё правильно:не хотели жить в украине!!пусть гниют в рашке!! Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии - Цензор.НЕТ 6848 Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии - Цензор.НЕТ 6583
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Надо как петя делать, сдать два катера с моряками ху_йлу, а потом тупо не общаться.
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@бануті істоти. Більших рагулів мабуть ні де не знайдеш
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Ну и что бы кацапы там снимали? Пропаганду про "спецназ", верных мазохисток и борьбу "за победу" до последнего кацапа? И хрен с той киностудией!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОкупаційна влада Криму почала ліквідацію Ялтинської кіностудії
 
 
 
 
 
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