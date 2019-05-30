 У нас є багато планів щодо телефонних переговорів, можливо, будемо спілкуватися і з Путіним, - заступник глави АП Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив журналістам у четвер в Києві після зустрічі Зеленського з главами МЗС Німеччини і Франції.

"У нас є багато планів щодо телефонних розмов, включно, можливо, з Путіним. Особливо, коли це стосується важливих для нас питань. Попередній президент (Петро Порошенко - ред) говорив із президентом Путіним, як ви пам'ятаєте", - сказав він.

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