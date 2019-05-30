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Все про:Зеленський (1495) перемовини (1314) Путін (8882) Пристайко (83)

 У нас є багато планів щодо телефонних переговорів, можливо, будемо спілкуватися і з Путіним, - заступник глави АП Пристайко

Заступник глави адміністрації президента України Вадим Пристайко не виключає телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив журналістам у четвер в Києві після зустрічі Зеленського з главами МЗС Німеччини і Франції.

"У нас є багато планів щодо телефонних розмов, включно, можливо, з Путіним. Особливо, коли це стосується важливих для нас питань. Попередній президент (Петро Порошенко - ред) говорив із президентом Путіним, як ви пам'ятаєте", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129822
 
   
 Топ коментарі
 
Дожился... Пощу унылого, но оно того стоит.

У нас есть много планов по телефонным переговорам, возможно, будем общаться и с Путиным, - замглавы АП Пристайко - Цензор.НЕТ 5507
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У нас есть много планов по телефонным переговорам, возможно, будем общаться и с Путиным, - замглавы АП Пристайко - Цензор.НЕТ 4134 И тут никто не квохчет? А как же зрада зрадная, барыга, липецк...........
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Порошенко звонил *****, чтобы выматерить, а не извиняться.
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Новости. Как есть‏ @nourlnews 23 мая

Речь об уникальном астрономическом явлении, а не том о чем вы подумали

У нас есть много планов по телефонным переговорам, возможно, будем общаться и с Путиным, - замглавы АП Пристайко - Цензор.НЕТ 1850
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Тим часом на кацапії пробили нове дно:

У нас є багато планів щодо телефонних переговорів, можливо, будемо спілкуватися і з Путіним, - заступник глави АП Пристайко - Цензор.НЕТ 3701
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Совкова космічна програма від початку свого існування була на 90% величезною містифікацією. Ось цей віршик написали у 1957 році самі же "прикосмічні" вчені та інженери:
"Три месяца носится в космосе Лайка,
Дьіханье не пишет давно аппарат.
Жива ли? Подохла? Попробуй, узнай-ка,
Но замерли все в ожиданье наград!"
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Чуваки, а покажіть знову який у нас преЗЕдент крутий, га ? Зніміть відеоролик, там де преЗЕдент нахмуривши брови і зморщівши лоба каже *****: даю тобі 24 години, щоб ти повернув всіх українських полоненних, вивів російські війська з Донбасу та Криму і виплатив нам репарації за 5 років війни. Що ні? Боїтесь, що після такого відеозвернення до ***** преЗЕденту позвонить Рамзан Кадиров і преЗЕдент мимоволі здасть аналізи, які він не здав перед 2-м туром виборів?
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Кстати, форумчане, кто на воле (бо нас, порохоботов, как закрыли в порохоботской комнате после второго тура, так даже Данилюк, ****, не нашёл) не подскажете, что там с курсом доллара? Ну я понимаю, что Вовану нужно чутка времени чтоб до 8 снизить, но уже где-то 17-15 за доллар?
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***
Как легко решить, что ты слаб,
Чтобы мир изменить.
Опустить над крепостью флаг
И ворота открыть?
Пусть толпа войдёт в город твой,
Пусть цветы оборвёт.
И тебя в суматохе людской
Там никто не найдёт.
Как легко знать, что ты в стороне,
Что решаешь не ты.
Пусть другие побеждают в войне
И сжигают мосты.
Полпути позади и немного осталось,
И себя обмануть будет легче всего.
От ненужных побед остаётся усталость.
Если завтрашний день не сулит ничего.
И как трудно стерпеть и сберечь все цветы,
И сквозь холод и липкий мрак
Поднимать на мачте мечты
Свой единственный флаг.

Андрей Макаревич.
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Обговорят дату и время когда чувак с ксивой презента поедет на колени становится перед ******....
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Вплоть до 2019 года в России работал завод Рошен. Полки российских магазинов ломятся от продукции Рошен, конфетки Рошен добавляют даже в сухпайки боевиков ДНР.

Петр Порошенко подарил целую нефтяную отрасль куму Владимира Путина Виктору Медвечуку, выводил из под санкций российских олигархов и друзей Владимира Путина. Один из последних клиентов и партнеров Порошенко был российский олигарх Алишер Усманов.

Перед самим Майданом Петр Порошенко в Крыму кланялся перед Путиным и пил с ним шампанское.
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А ще по "Рассія-24" сказали, що Порох вбив свого рідного брата і з'їв його.....
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Ну это же самое говорили и выдающиеся журналисты канала Г+Г. Так что наши от России 24 не отстают.
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у мну тут недалеко зоопарк. там є така. але спить в основному. не разу не бачив шоб "шевелилась" ))
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зрада - не каких переговоров с врагом - хватит на войне зарабатывать - нет показу сватов в стране агрессоре
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..Даффай ПРодовження *барижного гешефту * ..* торгівлі на крові * !
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головне щоб кловун не почав машинально вибачатись
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Дмитрику, ти вже якось визначся - або Барига, або *****, а то і вашим і нашим.
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Якщо до такого спілкування дійде, то ні за яких обставин не можна допустити звернення: "Володимире Володимировичу". Тільки "пане президент" або "пан путін". Ніякого панібратства і поваги до агресора! Кай, курва, знає своє місце! Ну і звісно, "пане *****", тут буде теж не до речі з дипломатичних міркувань, хоча по суті - воно те саме, що треба! За те що поц поросенок поручкався із *****м, йому ту руку треба обрубати по самі яйця. Жодної довіри кацапам, будь-які перемовини з кацапами - це їх намагання обдурити нашу сторону! Добрий кацап - це мертвий кацап!
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Блін, переговори по телефону? А чому не роліками в ютюбі?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ нас є багато планів щодо телефонних переговорів, можливо, будемо спілкуватися і з Путіним, - заступник глави АП Пристайко
 
 
 
 
 
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