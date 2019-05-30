 У нас є багато планів щодо телефонних переговорів, можливо, будемо спілкуватися і з Путіним, - заступник глави АП Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив журналістам у четвер в Києві після зустрічі Зеленського з главами МЗС Німеччини і Франції.
"У нас є багато планів щодо телефонних розмов, включно, можливо, з Путіним. Особливо, коли це стосується важливих для нас питань. Попередній президент (Петро Порошенко - ред) говорив із президентом Путіним, як ви пам'ятаєте", - сказав він.
Речь об уникальном астрономическом явлении, а не том о чем вы подумали
"Три месяца носится в космосе Лайка,
Дьіханье не пишет давно аппарат.
Жива ли? Подохла? Попробуй, узнай-ка,
Но замерли все в ожиданье наград!"
Как легко решить, что ты слаб,
Чтобы мир изменить.
Опустить над крепостью флаг
И ворота открыть?
Пусть толпа войдёт в город твой,
Пусть цветы оборвёт.
И тебя в суматохе людской
Там никто не найдёт.
Как легко знать, что ты в стороне,
Что решаешь не ты.
Пусть другие побеждают в войне
И сжигают мосты.
Полпути позади и немного осталось,
И себя обмануть будет легче всего.
От ненужных побед остаётся усталость.
Если завтрашний день не сулит ничего.
И как трудно стерпеть и сберечь все цветы,
И сквозь холод и липкий мрак
Поднимать на мачте мечты
Свой единственный флаг.
Андрей Макаревич.
Петр Порошенко подарил целую нефтяную отрасль куму Владимира Путина Виктору Медвечуку, выводил из под санкций российских олигархов и друзей Владимира Путина. Один из последних клиентов и партнеров Порошенко был российский олигарх Алишер Усманов.
Перед самим Майданом Петр Порошенко в Крыму кланялся перед Путиным и пил с ним шампанское.