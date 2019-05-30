 Затриманих кримськотатарських активісток випустили, завтра буде суд

Першою з будівлі Центру протидії екстремізму в окупованому Сімферополі вийшла Муміне Салієва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-спільноту "Кримська солідарність"..

Вона розповіла, що проти неї порушено адміністративне провадження за ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики чи символіки екстремістських організацій, або іншої атрибутики чи символіки, пропаганда або публічна демонстрація яких заборонені федеральними законами". - Ред.).

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Засідання у цьому провадженні відбудеться завтра о 09:30 в окупаційному "Київському районному суді Сімферополя".

Лутфіє Зудієву випустили через 45 хвилин після Салієвої. Вона розповіла, що проти неї також порушили адміністративне провадження за ст. 20.3 КоАП РФ. Суд відбудеться завтра о 10:30.

Як повідомлялося, сьогодні в окупованому Криму в Джанкої була затримана активістка Лутфіє Зудієва, а пізніше в Бахчисараї - координаторка громадської організації "Кримське дитинство" Муміне Салієва, дружина політичного в'язня Кремля.

До жінок не допускали адвокатів. Звільнити затриманих закликало представництво України в ООН.