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 Затриманих кримськотатарських активісток випустили, завтра буде суд

Активісток Лутфіє Зудієву і Муміне Салієву, яких сьогодні затримали в окупованому Криму представники держави-агресора, випустили з Центру протидії екстремізму. Завтра їх судитимуть за "пропаганду або публічну демонстрацію забороненої символіки"

Першою з будівлі Центру протидії екстремізму в окупованому Сімферополі вийшла Муміне Салієва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-спільноту "Кримська солідарність"..

Вона розповіла, що проти неї порушено адміністративне провадження за ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики чи символіки екстремістських організацій, або іншої атрибутики чи символіки, пропаганда або публічна демонстрація яких заборонені федеральними законами". - Ред.).

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Засідання у цьому провадженні відбудеться завтра о 09:30 в окупаційному "Київському районному суді Сімферополя".

Лутфіє Зудієву випустили через 45 хвилин після Салієвої. Вона розповіла, що проти неї також порушили адміністративне провадження за ст. 20.3 КоАП РФ. Суд відбудеться завтра о 10:30.

Як повідомлялося, сьогодні в окупованому Криму в Джанкої була затримана активістка Лутфіє Зудієва, а пізніше в Бахчисараї - координаторка громадської організації "Кримське дитинство" Муміне Салієва, дружина політичного в'язня Кремля.

До жінок не допускали адвокатів. Звільнити затриманих закликало представництво України в ООН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129819
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто продовжується залякування та політично-релігійне переслідування.
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прямо ГУЛАГ Кримський, вільного повітря все менше в менше
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А скільки шуму то було....... скільки істерики. Задержанных крымскотатарских активисток выпустили, завтра будет суд - Цензор.НЕТ 3241
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прямо ГУЛАГ Кримський, вільного повітря все менше в менше
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Тобто продовжується залякування та політично-релігійне переслідування.
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А что они демонстрировали-то? Голову неверного? Задержанных крымскотатарских активисток выпустили, завтра будет суд - Цензор.НЕТ 5778
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Серп и молот -
"Нацистская символика ......". 😕
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Никакой конкретики! Что они демонстрировали и на каких участках тела?
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