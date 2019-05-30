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Все про:мінські угоди (1539) Гайко Маас (71)

 Ми думаємо над над тим, як "оживити" мінський процес, - глава МЗС ФРН Маас після переговорів із Зеленським

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським зазначив, що сторони міркують над тим, як дати новий поштовх Мінському процесу для врегулювання конфлікту і припинення війни на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС ФРН на брифінгу в Києві.

"Якраз користуючись такою хорошою можливістю, ми хочемо подумати над тим як знову "оживити" Мінський процес, щоб досягти мети - встановлення миру на сході, чого дуже чекають люди там", - сказав він.

Читайте також: Меркель і Зеленський зацікавлені в продовженні переговорів у "нормандському форматі", - уряд Німеччини

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129818
 
 
 Топ коментарі
 
Есть одно средство. Надо в полнолуние покропить кровью одного плюгавого стерха Минский договор.
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Отрыжка с Тобой...плотно зелебенскЭоее слова засели? Можешь нормально писать?
И..и..и. Минскому формату альтернативы нет?
Э победитель всех котлов ляпнул...забыл?
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это тяжелый удар под дых мыролюбной безальтернативности свиней. Плюсую.
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ты шо,лорка,не согласна с преЗЕдентом зелебеней? Мы думаем над над тем, как "оживить" минский процесс, - глава МИД ФРГ Маас после переговоров с Зеленским - Цензор.НЕТ 5043
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А що там думати?
Потрібно просто припинити цю безглузду кроваву бійню. От і все.
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Есть одно средство. Надо в полнолуние покропить кровью одного плюгавого стерха Минский договор.
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вот все наблюдаю,когда же зелебенцы начнут минский формат нахваливать?
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Отрыжка с Тобой...плотно зелебенскЭоее слова засели? Можешь нормально писать?
И..и..и. Минскому формату альтернативы нет?
Э победитель всех котлов ляпнул...забыл?
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это тяжелый удар под дых мыролюбной безальтернативности свиней. Плюсую.
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у евроаферистов начались проблемы с мыролюбством. свиновальцмана народ сбросил как шлак и нету больше в украине прихвостня русни с мыролюбным похрюкиванием.
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Так когда там война заканчивается, не подскажешь?

ЗЕ!ломойский же не барыга, договорняки с ****** в минске крутить не будет? Когда?
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я тебе лично скажу. не бойся не пропустиш.
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Ну ОК.

Надеюсь, как мародёр, Воха затягивать войну не станет? Ему ж, "нарІдному" президенту не нужно зарабатывать на крови, как некоторым? К августу справиться, чи то я про него плохо думаю и далеко отодвинул дату?
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Что там оживлять? В морг,блеать. Или в печку.
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Так ты пять лет визжало, что пэтин минский договорняк круто. Шо поменялось？😀
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Ты опять приползло,чучело? Какие пять лет? Я на Цензор года два от силы захожу. Тебе укусить не за что? Укуси за х@р. Дебил.
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Оу, та ты сам себя за причендалы кусаешь😀
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Это такой уровень топящих за Зе? Печально.
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Скорбящий Президент по дороге во Львов.
https://twitter.com/bamr69/status/1134064432198443014/photo/1
Мы думаем над над тем, как "оживить" минский процесс, - глава МИД ФРГ Маас после переговоров с Зеленским - Цензор.НЕТ 9893
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Как раз во время Иловайского котла порошенко открывал свой оффшор.
А защищали Украину в то время добробаты Коломойского!! . Их много тогда полегло в Иловайском котле более 1000...
И на Мальдивах Барыга оттягивался, когда шла война!!! Лицемер и сволочь последняя!!
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А пошли они в Иловайск по приказу товарища Корбана, слышал о таком?

И да. Наш свежекенгурированный, в августе 2014-го года снимал с руснёй своё очередное говнокино в Крыму - уже оккупированном на тот момент.
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Не понял к чему Ваш пост??? Лишь бы хоть что-то ляпнуть???
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Если умертвить ***** ( хотя бы в плане его зарубежных счетов + эмбарго на нефть и отключение СВИФТ), то проблем с "оживлением" минских переговоров не будет.
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Эликсиром жизни напоите мертвечука и минский процесс оживёт.
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Ну и где все, кто 5 лет подвывал про то, что минск - это договорняк и капитуляция?
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Дайте Украине 100 танков "Лкопард 2" и 500 - 700 ПТРК "ТОУ", и пооцес мгновенно оживится.
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Подачки нет, вооруженме ДА. За наше ядерное разоружение которое к сожаления провел коммуняка кравчук.
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зеля начнет сдавать наши интересы и процесс пойдет, аж побежит
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи думаємо над над тим, як "оживити" мінський процес, - глава МЗС ФРН Маас після переговорів із Зеленським
 
 
 
 
 
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