 Ми думаємо над над тим, як "оживити" мінський процес, - глава МЗС ФРН Маас після переговорів із Зеленським

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС ФРН на брифінгу в Києві.

"Якраз користуючись такою хорошою можливістю, ми хочемо подумати над тим як знову "оживити" Мінський процес, щоб досягти мети - встановлення миру на сході, чого дуже чекають люди там", - сказав він.

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