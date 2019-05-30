 Ми думаємо над над тим, як "оживити" мінський процес, - глава МЗС ФРН Маас після переговорів із Зеленським

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС ФРН на брифінгу в Києві.
"Якраз користуючись такою хорошою можливістю, ми хочемо подумати над тим як знову "оживити" Мінський процес, щоб досягти мети - встановлення миру на сході, чого дуже чекають люди там", - сказав він.
Потрібно просто припинити цю безглузду кроваву бійню. От і все.
😂😂😂
И..и..и. Минскому формату альтернативы нет?
Э победитель всех котлов ляпнул...забыл?
ЗЕ!ломойский же не барыга, договорняки с ****** в минске крутить не будет? Когда?
Надеюсь, как мародёр, Воха затягивать войну не станет? Ему ж, "нарІдному" президенту не нужно зарабатывать на крови, как некоторым? К августу справиться, чи то я про него плохо думаю и далеко отодвинул дату?
https://twitter.com/bamr69/status/1134064432198443014/photo/1
Но это не точно.
А защищали Украину в то время добробаты Коломойского!! . Их много тогда полегло в Иловайском котле более 1000...
И на Мальдивах Барыга оттягивался, когда шла война!!! Лицемер и сволочь последняя!!
И да. Наш свежекенгурированный, в августе 2014-го года снимал с руснёй своё очередное говнокино в Крыму - уже оккупированном на тот момент.