 Чиновника міськради Дніпра затримали під час одержання 2 тис. дол. хабара, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У лютому цього року до міської ради Дніпра звернувся підприємець про виділення йому в оренду приміщення для ведення підприємницької діяльності. Цим питанням почав займатися чиновник профільного напрямку. Він повідомив підприємцеві, що приміщення, що є в розпорядженні міської ради, будуть виставлені на відкриті торги. Щоб здобути перемогу в конкурсі, підприємець має заплатити заступнику начальника відділу 2 тис. доларів.
Сьогодні, 30 травня, чиновника затримали за одержання хабара в порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.
можно было и рожи показывать...чтобы если и отмажутся от наказаний то остались в памяти народной клопами и гнидами
«Совершенно не справедливо не признавать того, что сегодня в каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть часть заслуг Порошенко», - заявил он.
По словам мэра Днепра, он пришел на этот форум не из-за близости к власти.
«Я здесь сегодня не из-за близости к власти, или не из-за желания принять участие в распределении материальных ресурсов. Я сегодня здесь, потому что у каждого из нас есть два пути. Первый путь, это путь разрушения. И второй путь, это путь созидания. Когда я стал мэром большого, очень сложного города, Днепра, я стал перед выбором: или творить добро и идти вперед, или погрязнуть в желчи былых обид и дальше продолжать выяснять отношения. Я сделал выбор и поэтому я здесь сегодня»
Ща новая власть пару лярдов выделит и сразу финансовое положение стабилизируется..
На счета Vilhar Holdings Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Зеленский, за последние три дня поступило $162 млн. Платежи поступили из банков VTB (Россия) и Deutsche Bank (Германия).
Курс доллара в конце мая идёт вверх. Межбанк сейчас 26,935-26,965. это похоже уже на панику, при том, что $ в это время всегда падал последние 2 года. Мы только навели порядок в посудной лавке: убрали битую посуду, собрали уцелевшую, закупили новую, расставили все по полочкам, вымыли витрину. И вот зашел слон. Разрыв с МВФ, разговоры про "дефолт", наезды на НБУ, политический кризис, общая неопределенность - это все влияет на курс $. Дальше будет ещё веселее. Эйфория про евро зарплаты, пенсии и совковые платежки за коммуналку ********* в неизвестном направлении. Сейчас все бегут в обменник. Результат работы Зеленского и дебилов, которые его выбрали - прочувствует вся страна.
Вы сделали это вместе!
Иван Лютый