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 Чиновника міськради Дніпра затримали під час одержання 2 тис. дол. хабара, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 30 травня, співробітники Національної поліції затримали на хабарі заступника начальника відділу міськради Дніпра.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновника міськради Дніпра затримали під час одержання 2 тис. дол. хабара, - Нацполіція 01

У лютому цього року до міської ради Дніпра звернувся підприємець про виділення йому в оренду приміщення для ведення підприємницької діяльності. Цим питанням почав займатися чиновник профільного напрямку. Він повідомив підприємцеві, що приміщення, що є в розпорядженні міської ради, будуть виставлені на відкриті торги. Щоб здобути перемогу в конкурсі, підприємець має заплатити заступнику начальника відділу 2 тис. доларів.

Сьогодні, 30 травня, чиновника затримали за одержання хабара в порядку ст. 208 КПК України.

Чиновника міськради Дніпра затримали під час одержання 2 тис. дол. хабара, - Нацполіція 02

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Чиновника міськради Дніпра затримали під час одержання 2 тис. дол. хабара, - Нацполіція 03

Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129816
 
   
 Топ коментарі
 
хуже. он адепт секты мыролюбного реформизма.
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Показуйте вироки!!!!! А не затримання! Нам вже в печінках та спортивна рибалка! Новини мають звучати так - вирок, вирок, вирок..... строк, строк, строк увязнення, конфіскація, конфіскація, конфіскація....
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Ще краще : "На кол, расстрелять, повесить.." А як що самого стрельнут..?Не будєш волати:"А меня то за что?"
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А ти я бачу захвилювався! Що рильце в пушку чи мохом заросло?
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Шось мені здається, шо Зєля всіх нає...обдурив.Де матьперемать кінець епохи бідності ,брехні і жадності? Жадность поки нормально себе чухає,разом з брехньою і бідністю.
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хуже. он адепт секты мыролюбного реформизма.
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Я уже писал что не голосовал за Вовку штейна. Но просто неприятно и мерзко наблюдать как на него гадят откровенные соевые свиношныри.
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понимаю когда сотрудников ретушируют.. но взяточников...
можно было и рожи показывать...чтобы если и отмажутся от наказаний то остались в памяти народной клопами и гнидами
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ктото из соевой шайки мыролюбцев решил напоследок немного заработать, мыролюбно конечно. Но не подумал что с мыролюбными перемириями закончено.
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В Днепре? В мерии у Филатова? Порошенковцы? Ты гонишь
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легко. свинокрысы за пять лет и не в такие щели позалазили.
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Та брось..назначаемая должность, госслужба.Ты думаешь туда на работу из Центра Занятости попадают? За этого чела, если он не из соратников Ьори минимум должен был поручится кто то из ближников
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А випустять його через 3 дні також порохоботи?
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В натуре! Гонит!!! Гыыы Чиновника міськради Дніпра затримали під час одержання 2 тис. дол. хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 671

«Совершенно не справедливо не признавать того, что сегодня в каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть часть заслуг Порошенко», - заявил он.
По словам мэра Днепра, он пришел на этот форум не из-за близости к власти.
«Я здесь сегодня не из-за близости к власти, или не из-за желания принять участие в распределении материальных ресурсов. Я сегодня здесь, потому что у каждого из нас есть два пути. Первый путь, это путь разрушения. И второй путь, это путь созидания. Когда я стал мэром большого, очень сложного города, Днепра, я стал перед выбором: или творить добро и идти вперед, или погрязнуть в желчи былых обид и дальше продолжать выяснять отношения. Я сделал выбор и поэтому я здесь сегодня»
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А-а-а-а...на аэропорт денюжек папиредники не дали....вот и приходится побираться-крохоборничать..
Ща новая власть пару лярдов выделит и сразу финансовое положение стабилизируется..
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Пруфов не будет. Инфа из проверенного источника. Мамой клянется.

На счета Vilhar Holdings Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Зеленский, за последние три дня поступило $162 млн. Платежи поступили из банков VTB (Россия) и Deutsche Bank (Германия).
Курс доллара в конце мая идёт вверх. Межбанк сейчас 26,935-26,965. это похоже уже на панику, при том, что $ в это время всегда падал последние 2 года. Мы только навели порядок в посудной лавке: убрали битую посуду, собрали уцелевшую, закупили новую, расставили все по полочкам, вымыли витрину. И вот зашел слон. Разрыв с МВФ, разговоры про "дефолт", наезды на НБУ, политический кризис, общая неопределенность - это все влияет на курс $. Дальше будет ещё веселее. Эйфория про евро зарплаты, пенсии и совковые платежки за коммуналку ********* в неизвестном направлении. Сейчас все бегут в обменник. Результат работы Зеленского и дебилов, которые его выбрали - прочувствует вся страна.

Вы сделали это вместе!
Иван Лютый
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧиновника міськради Дніпра затримали під час одержання 2 тис. дол. хабара, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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