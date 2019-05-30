 Чиновника міськради Дніпра затримали під час одержання 2 тис. дол. хабара, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У лютому цього року до міської ради Дніпра звернувся підприємець про виділення йому в оренду приміщення для ведення підприємницької діяльності. Цим питанням почав займатися чиновник профільного напрямку. Він повідомив підприємцеві, що приміщення, що є в розпорядженні міської ради, будуть виставлені на відкриті торги. Щоб здобути перемогу в конкурсі, підприємець має заплатити заступнику начальника відділу 2 тис. доларів.

Сьогодні, 30 травня, чиновника затримали за одержання хабара в порядку ст. 208 КПК України.

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Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

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