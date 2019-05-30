 Українська митниця отримала від Євросоюзу експрес-аналізатори наркотиків

Загальна вартість отриманих аналізаторів - 85 тисяч грн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Отримані аналізатори буде направлено на 19 українських митниць.

Ця допомога надається в рамках програми Консультативної місії ЄС "Операційна підтримка в наданні стратегічних консультацій з реформування сектора громадянської безпеки України".

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Вперше ДФС отримала такі аналізатори від Консультативної місії ЄС в 2017 році. Того ж року на Одеській митниці викрили переміщення через кордон 176,7 кг амфетаміну.