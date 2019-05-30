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Все про:наркотики (769) митниця (502) техніка (243) Євросоюз (2483) ДФС (2229)

 Українська митниця отримала від Євросоюзу експрес-аналізатори наркотиків

Консультативна місія ЄС передала ДФС експрес-аналізатори наркотичних речовин. Їх направлять на 19 митниць. Два роки тому за допомогою такого аналізатора виявили майже 177 кг амфетаміну.

Загальна вартість отриманих аналізаторів - 85 тисяч грн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Отримані аналізатори буде направлено на 19 українських митниць.

Ця допомога надається в рамках програми Консультативної місії ЄС "Операційна підтримка в наданні стратегічних консультацій з реформування сектора громадянської безпеки України".

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Вперше ДФС отримала такі аналізатори від Консультативної місії ЄС в 2017 році. Того ж року на Одеській митниці викрили переміщення через кордон 176,7 кг амфетаміну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129815
 
 
 Топ коментарі
 
Зарубежные визиты ЗЕБЕни одменяются ! Украинская таможня получила от Евросоюза экспресс-анализаторы наркотиков - Цензор.НЕТ 2419
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зебеля її указом виведе з експлуатації. Бо буде катастрофа.
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срочно на проверку всю эту зешайку
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Зарубежные визиты ЗЕБЕни одменяются ! Украинская таможня получила от Евросоюза экспресс-анализаторы наркотиков - Цензор.НЕТ 2419
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При чем тут ЗЕ? Прошлая власть палец о палец не ударила, чтобы бороться с наркоторговлей, наоборот она обогащалась на этой торговле. Наркоторговля была и есть под покровительством высших чинов. Все наркоточки в Украине известны и никто с ними не борется. А вылавливание время от времени какого-то случайного торговца -это очковтирательство и показуха. Это как борьба с коррупцией - словили раз в год мелкого коррупционера, растрандели на весь мир, потом отпустили или дали ему 2 года условно. Кто пишет такие законы - наша власть ,депутатики - бандитики- рептилоиды, которые сейчас все кинулись в округа сеять гречку на очередной депутатский срок.
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срочно на проверку всю эту зешайку
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зебеля її указом виведе з експлуатації. Бо буде катастрофа.
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Размножен как вирус.эх...Супрун на него нет. Хотя....ее методы только усиливают эффект.
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Чувак с ксивой презЕдента не проходит таможенный контроль...его не поймают.....
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а второй в Раду
третий - в Харьковский горисполком
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это чо теперь,прибывающие новые лица на руководящие должности будут сразу и проверять?эх,нам хотя бы на полгода раньше такое оборудование Украинская таможня получила от Евросоюза экспресс-анализаторы наркотиков - Цензор.НЕТ 6938
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))) свежая инфа. "на трёх сёстрах", за вьезд с беларуси, таможня берёт тысячу, правда гривен. за 500 ни в какую не проходит. мой бывший сосед вьехал )).
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУкраїнська митниця отримала від Євросоюзу експрес-аналізатори наркотиків
 
 
 
 
 
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