 Українська митниця отримала від Євросоюзу експрес-аналізатори наркотиків

Загальна вартість отриманих аналізаторів - 85 тисяч грн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
Отримані аналізатори буде направлено на 19 українських митниць.
Ця допомога надається в рамках програми Консультативної місії ЄС "Операційна підтримка в наданні стратегічних консультацій з реформування сектора громадянської безпеки України".
Вперше ДФС отримала такі аналізатори від Консультативної місії ЄС в 2017 році. Того ж року на Одеській митниці викрили переміщення через кордон 176,7 кг амфетаміну.
третий - в Харьковский горисполком