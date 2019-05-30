 Провадження за позовом про неконституційність розпуску Ради відкрито 29 травня, - Бурбак

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Чи просувається розгляд нашого подання в КС про неконституційність розпуску Ради. Суддя-доповідач Віктор Кривенко сьогодні офіційно повідомив мені, що провадження за поданням відкрито 29 травня, і попросив "невідкладно" повідомити мою правову позицію щодо подання. Зроблю це якомога швидше", - зазначив народний депутат.

"Наша позиція проста і логічна: законних підстав для розпуску парламенту не було і немає", - підкреслив він.

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"Розраховуємо, що Конституційний Суд не затягуватиме з розглядом. Ми попросили розглянути подання в місячний термін. Подання прийнято і розподілено 24 травня", - повідомив керівник фракції.

Максим Бурбак нагадав, що за ініціативою "Народного фронту" 62 народні депутати внесли конституційне подання про неконституційність указу Президента "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 року.

"Ми переконані в успіху. Боротьба з правовим нігілізмом - це дуже важливо", - підсумував Максим Бурбак.

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