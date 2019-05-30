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Все про:ВР (4883) КС (289) розпуск (50)

 Провадження за позовом про неконституційність розпуску Ради відкрито 29 травня, - Бурбак

Суддя-доповідач у справі про неконституційність розпуску Верховної Ради повідомив, що провадження за відповідним поданням відкрито 29 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Чи просувається розгляд нашого подання в КС про неконституційність розпуску Ради. Суддя-доповідач Віктор Кривенко сьогодні офіційно повідомив мені, що провадження за поданням відкрито 29 травня, і попросив "невідкладно" повідомити мою правову позицію щодо подання. Зроблю це якомога швидше", - зазначив народний депутат.

"Наша позиція проста і логічна: законних підстав для розпуску парламенту не було і немає", - підкреслив він.

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"Розраховуємо, що Конституційний Суд не затягуватиме з розглядом. Ми попросили розглянути подання в місячний термін. Подання прийнято і розподілено 24 травня", - повідомив керівник фракції.

Максим Бурбак нагадав, що за ініціативою "Народного фронту" 62 народні депутати внесли конституційне подання про неконституційність указу Президента "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 року.

"Ми переконані в успіху. Боротьба з правовим нігілізмом - це дуже важливо", - підсумував Максим Бурбак.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129813
 
   
 Топ коментарі
 
Вот ты плод пети.Знаешь прекрасно,что я не кацап.Но не можешь не врать.Это у вас наследственное.Петя от семьи заразился воровством и брехней,и вас заразил.Неужели вам приятно,что ,как ты говоришь,щиро проукраинский президент петя врет,крадет и холуй хуйла.Или тебе пофиг,лишь бы у корыта.
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Ничего,выселили с банковой,выселим и из зрады.Рейтинги нф и бпп тому подтверждение.
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Как бы то ни было,но они в миллион раз лучше мародера.А чтобы не было таких пасквилей про нового президента,ему надо очень быстро запрягать.Запрягает он очень медленно,посмотрим,как ехать будет.Если быстро,то все барыги окажутся на нарах,если медленно,то на нарах будет сам вова.
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та то понятно,шо вам,кацапне-чем хуже,тем лучше Производство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1374.оглянись,расеюшку уже до чего докатили
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Вот ты плод пети.Знаешь прекрасно,что я не кацап.Но не можешь не врать.Это у вас наследственное.Петя от семьи заразился воровством и брехней,и вас заразил.Неужели вам приятно,что ,как ты говоришь,щиро проукраинский президент петя врет,крадет и холуй *****.Или тебе пофиг,лишь бы у корыта.
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с фамилией сидоров-и не кацап? Производство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1957
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Так сидор-это не кацапское имя. А ты пркрасно пишешь на русском.И что из того.Главное,идеология.
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вот с идеологоией у тебя как раз размерчик в размерчик все сходится Производство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак - Цензор.НЕТ 5081.ватную ментальность не пропьешь.наоборот,чем больше пьешь-тем скрепнее становишься
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ты айсидору дункан имеешь ввиду?кацапка,раз с есениным путалась.страсть к бярезкам налицо. Производство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак - Цензор.НЕТ 2167
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Я ж не виноват,что петя своими действиями переплюнул даже то,что написано в методичках.Наверно,прямо с пети и писали.Он прекрасно в них вписался.
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Садить надобно Бурбака вместе с остальной Шоколадной комарильей,интригантов и узурпаторов власти!
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Сід, ти притомний? Картинка на ТВ "найкраща", фігурка гейм-плея "довго запрягає"... "Як буде їхати"? Так як гравець скомандує через пульт (джойстик). Я просто не в курсі, може в магазинах "Цитрус" та інших вже продаються Ай-айконс (іконки від Еппл) або просто тамагочі з мультяшним зе на екранчику?
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удмурт без рук будет хорошо смотретьсяь, хотя КС может и смягчить наказание откручиванием помидоров у юридических борзописцев
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Напрягся , гнида народнофронтовская ... А расплата то уже совсем близко
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Выборы должны быть о осенью - НЕЧЕГО МАМАМ С ДЕТЬМИ ЛЕТО ПОРТИТЬ
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Я вже готовий прийти 21.07.2019 р. Але більшість приколістів Зеленського будуть гріти свої дупи на пляжі. Тому він сам обрав таке погане число для виборів.
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Поразительные затраты для вставляния палок в колеса. Вот бы эту прыть в мирное русло...
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Ничего,выселили с банковой,выселим и из зрады.Рейтинги нф и бпп тому подтверждение.
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Так якщо в Україні арештовують якогось маньяка, то маньяк може подати в суд, що це неконституційно, і затримати арешт.
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Если его арестует не суд, а Зеленский своим указом и даже без уголовного дела - то да. Это будет неконституционно.
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Для таких маньяків як ...корона є ще палата № 6 !!!
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30 апреля 1945. Фюрер покидает ситуационную комнату. Сервера и мониторы возвращены арендаторуПроизводство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак - Цензор.НЕТ 5516
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Ровно. Полиция задержала 16 летнюю протестующуюПроизводство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак - Цензор.НЕТ 8237
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"Благи́ми наме́рениями вы́мощена доро́га в ад" - тобто нібито добрими справами не можна виправдовувати порушення закону.
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Как правильно нагадить напоследок.

«Укртранснафта» согласилась закачать в свои хранилища на несколько месяцев 600-700 тыс. тонн загрязненной нефти. Российские собеседники "Ъ" отмечают «очень конструктивную позицию» украинской стороны"
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Кресла купленные за счет украинцев и украденные из ситуационной комнаты, обнаружили в новом офисе Порошенко, судьба украденных розеток скорее всего та же.

Производство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1105
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Ірочко, де крісла? В офісі? А де офіс? В Південній Африці? Чи в Україні?
Крадіжкою, Ірочко, вважається обернення чужого майна на СВОЮ власність.
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Класс... Наблюдаю о..оо..оочень давно. Если тебе перешли дорогу- неконституционно. Если сам об эту конституцию ноги вытираешь- очень конституционно.
Свидетели конфет и тортов- начинайте оправдывать.
Вы же здесь все сплошь адвокаты.
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Нарушения Закона Украины должны жестко пресекаться и также жестко караться.
Все равны перед Законом.
Если президент нарушил Закон, значит президент должен быть в тюрьме.
Во всем должен разобраться суд.
Тут и закон про импичмент своевременно в ВР подали.
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Это тот самый Конституционный суд, что в угоду коррупционерам отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение?! Как говорится ворон ворону глаз не выткнет, одна шайка-лейка, нагребли и узаконили.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПровадження за позовом про неконституційність розпуску Ради відкрито 29 травня, - Бурбак
 
 
 
 
 
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