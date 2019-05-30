EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, За кордоном
  14999  219
Все про:Зеленський (1509) США (5052) Сенат США (96) Портман Роберт (12)

 "У нас дві війни - війна з Росією і війна з корупцією", - Зеленський на зустрічі із сенатором США Портманом. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із сенатором Робертом Портманом - сенатором США, співголовою групи дружби з Україною в Сенаті.

Учасники зустрічі обговорили політичну ситуацію в Україні, зокрема дострокові вибори до Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

"Якщо б цей Парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б Уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України", – сказав на зустрічі Зеленський.

Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі, припинення вогню і обмін заручниками. Було наголошено на необхідності подальшого тиску на РФ з метою забезпечення належного виконання Мінських домовленостей.

Президент Володимир Зеленський та сенатор Роберт Портман також обговорили актуальні питання реалізації реформ, які мають наблизити Україну до ЄС і НАТО.

Крім цього, Глава держави подякував гостеві за підтримку України з боку Сенату США та лідерство Роберта Портмана як співголови Сенатської дружби з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У нас спільне бачення України, вільної від зловмисного впливу Росії, - сенатор США про розмову із Зеленським

У нас дві війни - війна з Росією і війна з корупцією, - Зеленський на зустрічі із сенатором США Портманом 01
У нас дві війни - війна з Росією і війна з корупцією, - Зеленський на зустрічі із сенатором США Портманом 02
У нас дві війни - війна з Росією і війна з корупцією, - Зеленський на зустрічі із сенатором США Портманом 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129811
 
 
 Топ коментарі
 
Американець Крейг Ленг. 4-й рік захищає Україну зі зброєю в руках на фронті.
29-річний американець Крейг Ленг приїхав в Україну у 2015 році. Служив у армії США 5,5 років. Воював у Іраку та Афганістані. Після армії США у 2015 році приїхав в Україну. Вступив до ДУК "Правий сектор".

Зеленский встретился с сенатором США Портманом: говорили о выборах в Раду, ситуации на Донбассе и сближении с НАТО - Цензор.НЕТ 712
 показати весь коментар
 
🇺🇦Вассерман Железный 🇺🇦‏ @VaserIron 2 ч.2 часа назад

На счета Vilhar Holdings Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Зеленский, за последние три дня поступило 162 млн. долларов. Платежи поступили из банков VTB (Россия) и Deutsche Bank (Германия).
 показати весь коментар
 
Права на показ яндесом своей поделки "слуга народа".....
Но зебени говорят...мамой клянутся...что это не торговля на крови..... Зеленский встретился с сенатором США Портманом: говорили о выборах в Раду, ситуации на Донбассе и сближении с НАТО - Цензор.НЕТ 2505
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Не презедент , а непорозуміння, виглядає як босяк, спілкується як остатнє хамло. Ей там в АП , купіть йому піджак. Позорники....
 показати весь коментар
 
Не презедент , а непорозуміння, виглядає як босяк, спілкується як остатнє хамло. Ей там в АП , купіть йому піджак. Позорники....
 показати весь коментар
 
 
Зеля сказав в точку, свинарчуки в шоці. Цеж вони як ті салітери руйнують Україну.
 показати весь коментар
 
 
Вован, есть ещё третья война - с идиотами.
 показати весь коментар
 
 
После Порошенко с коррупцией бороться будет очень сложно, тот же суд он здорово укрепил коррупционными судьями, причем на всех на всех уровнях,и они занимают свои кресла пожизненно.
 показати весь коментар
 
 
На словах з корупцією воював і Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Богато ти навоював на фронті та з корупцією.Бачили як бігав від військкомату, та від війни.По коломойскому бачимо як їде боротьба з корупцією. Зеленський: у нас дві війни - з Росією і з корупцією - Цензор.НЕТ 9361
 показати весь коментар
 
 
От прямо так і бачив? На власні очі? Чи це так прописано у методичці?
 показати весь коментар
 
Считай одна.Бо Рашка и коррупция-это одно и то же.Две неотъемлемые части одного целого. Зеленський: у нас дві війни - з Росією і з корупцією - Цензор.НЕТ 5483
 показати весь коментар
 
Звісно "війна з корупцією", шістка головного корупціонера і вора бені коломойші богдан керує Зе-маріонеткою.
 показати весь коментар
 
 
Тогда три- и ещё с твоими друзьями тупорылыми типа Шефира, которому Россия и не враг вроде как.
 показати весь коментар
 
У соевых дегенератов подгорает вовсю-отлучают от корыта их Пахана!Свинорошены верещат,аж наблюдать приятно за их агонией
 показати весь коментар
 
 
Для борьбы с коррупцией, сначала необходима судебная система!
 показати весь коментар
 
 
Рубашку одел , черную , без галстука . Убого , примитивно . Сенаторы , судя по лицам , в шоке .
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"У нас дві війни - війна з Росією і війна з корупцією", - Зеленський на зустрічі із сенатором США Портманом. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору