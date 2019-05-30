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Все про:обстріл (5172) Донбас (12002) операція Об'єднаних сил (1227)

 Одного українського воїна поранено від початку доби 30 травня. Ворог застосував міномети під Кримським, - штаб ООС

Від початку доби ворог один раз порушив режим припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції поблизу села Кримське з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129808
 
 
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спасибо, что живые!
пораненому повного відновлення і невеликих шрамів, тримайся, козаче
тихої вам ночки, синочки...
все буде Україна!!! тримайтесь
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Одужуй, рідненький. Бережи вас Господь, хлопці
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОдного українського воїна поранено від початку доби 30 травня. Ворог застосував міномети під Кримським, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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