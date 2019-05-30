 Одного українського воїна поранено від початку доби 30 травня. Ворог застосував міномети під Кримським, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції поблизу села Кримське з мінометів калібру 82 мм.
Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою".
пораненому повного відновлення і невеликих шрамів, тримайся, козаче
тихої вам ночки, синочки...
все буде Україна!!! тримайтесь