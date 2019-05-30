 Одного українського воїна поранено від початку доби 30 травня. Ворог застосував міномети під Кримським, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції поблизу села Кримське з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою".

Читайте також: Ворог за добу 19 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох найманців РФ, - штаб