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 Представництво України при ООН вимагає звільнити Зудієву

Постійне представництво України при ООН засуджує затримання в окупованому Криму і вимагає негайно звільнити кримськотатарських активісток.

Про це дипломати заявили в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російська окупаційна влада в Криму затримала Лутфіє Зудієву, кримську татарку і громадську захисницю. Це чергова ганебна спроба Москви змусити замовкнути тих, хто виступає проти перетворення півострова в гетто з прав людини", - йдеться в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "На них чинять тиск, щоб отримати свідчення", - окупанти не пропускають адвоката Курбедінова до затриманих у Криму активісток. ВIДЕО

Як повідомлялося, сьогодні в окупованому Криму в Джанкої була затримана активістка Лутфіє Зудієва, а пізніше в Бахчисараї - координаторка громадської організації "Кримське дитинство" Муміне Салієва, дружина політичного в'язня Кремля.

Обох жінок доставили в Центр протидії екстремізму. До них не допускають адвоката.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129804
 
 
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Злочини проти прав людини продовжуються в окупованому Криму, а нам не треба подібне створювати в Україні. Треба зрозуміти тим, хто хоче репресій, що вони теж пройдуть через лещата тоталітарного режиму.
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СЛУЖБА БЕЗПАЛИВНОСТИ УКРАИНЫ
Владимир Александрович Зеленский назначил своего друга Ивана Баканова (которого Саша Дубинский, очевидно, что-то знающий, упорно называет «Павлом») заместителем главы СБУ всего неделю назад, а тот уже спас страну. Скептики посрамлены, подавлены и деморализованы. Буквально сегодня Иван взял и написал письмо Гройсману и Парубию с требованием не вводить рынок электроэнергии в Украине, потому что это угрожает национальной безопасности.

Вот только многие спросят: извините, но это же сфера отношений между хозяйствующими субъектами, сфера тарифообразования и коммунальных платежей. Полномочия Кабмина и регулятора рынка. И ЕС, членом энергосистемы которого стремится стать Украина. Он, кстати, и порекомендовал отсрочку запуска из-за неготовности механизмов учёта.
И поэтому возникает вопрос: причем тут Баканов? Где СБУ, а где рынок электроэнергии?

Это же рядом, - ответит Игорь Валерьевич Коломойский. Который долго, яростно, а в последнее время и публично добивался даже не отсрочки введения рынка, а вообще отмены этой реформы (что будет оформлено как отсрочка на «один-два года», как пишет домашний эксперт Коломойского Андрей Герус). Рынка Коломойский не хочет, потому что не хочет платить честную цену за электричество для своего энергозатратного ферросплавного холдинга, в продукции которого стоимость электроэнергии достигает 50%.
 Тезисы Игоря Валерьевича из его интервью «Схемам» и «Украинской правде» об «опасностях» рынка и озвучил в своем письме Баканов.....
продолжение.. https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2034340526870888?__tn__=K-R


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Шабунин, вместе со своей, еще раз простите, аджендой или, иначе говоря, «антикоррупционной повесткой дня», ходил ко всем кандидатам в президенты. Буквально все претенденты на пост руководителя страны, к которым приходило антикоррупционное правление дома во главе с Шабуниным, были готовы эту самую адженду поддержать.
А Владимир Александрович Зеленский даже зафиксировал готовность письменно. Процитируем фрагмент поста Зе-команды от 29 января текущего года.

«Служба безопасности Украины будет лишена несвойственных функций в сфере экономики и антикоррупции, и будет защищать безопасность страны».

Это не слова, а песнь льда и пламени "новой" украинской "политики", которая пришла на смену "эпохе брехни".Итак, после избрания на пост президента Зеленский не просто не лишил СБУ «несвойственных функций», но напротив - назначил своего друга управлять этими функциями. И друг не подвел. И уже через неделю начал....
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РФ повинна дотримуватися свободи дій і віросповідання українців на окупованих територіях Криму і Донбасу
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Маасковія і свобода речі не сумісні, її там ніколи не було.
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звісно, але я не мовчатиму. Багатр навколо тих хто їх підтримує
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раша - слепоглухонемая тварь с вселенскими амбициями и полным отсутствием интелекта
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Та їй загрожує лише штраф.
Знайшли чого влаштовувати істерику.
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