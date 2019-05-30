 Представництво України при ООН вимагає звільнити Зудієву

Про це дипломати заявили в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні російська окупаційна влада в Криму затримала Лутфіє Зудієву, кримську татарку і громадську захисницю. Це чергова ганебна спроба Москви змусити замовкнути тих, хто виступає проти перетворення півострова в гетто з прав людини", - йдеться в заяві.
Як повідомлялося, сьогодні в окупованому Криму в Джанкої була затримана активістка Лутфіє Зудієва, а пізніше в Бахчисараї - координаторка громадської організації "Кримське дитинство" Муміне Салієва, дружина політичного в'язня Кремля.
Обох жінок доставили в Центр протидії екстремізму. До них не допускають адвоката.
Владимир Александрович Зеленский назначил своего друга Ивана Баканова (которого Саша Дубинский, очевидно, что-то знающий, упорно называет «Павлом») заместителем главы СБУ всего неделю назад, а тот уже спас страну. Скептики посрамлены, подавлены и деморализованы. Буквально сегодня Иван взял и написал письмо Гройсману и Парубию с требованием не вводить рынок электроэнергии в Украине, потому что это угрожает национальной безопасности.
Вот только многие спросят: извините, но это же сфера отношений между хозяйствующими субъектами, сфера тарифообразования и коммунальных платежей. Полномочия Кабмина и регулятора рынка. И ЕС, членом энергосистемы которого стремится стать Украина. Он, кстати, и порекомендовал отсрочку запуска из-за неготовности механизмов учёта.
И поэтому возникает вопрос: причем тут Баканов? Где СБУ, а где рынок электроэнергии?
Это же рядом, - ответит Игорь Валерьевич Коломойский. Который долго, яростно, а в последнее время и публично добивался даже не отсрочки введения рынка, а вообще отмены этой реформы (что будет оформлено как отсрочка на «один-два года», как пишет домашний эксперт Коломойского Андрей Герус). Рынка Коломойский не хочет, потому что не хочет платить честную цену за электричество для своего энергозатратного ферросплавного холдинга, в продукции которого стоимость электроэнергии достигает 50%.
Тезисы Игоря Валерьевича из его интервью «Схемам» и «Украинской правде» об «опасностях» рынка и озвучил в своем письме Баканов.....
продолжение.. https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2034340526870888?__tn__=K-R
А Владимир Александрович Зеленский даже зафиксировал готовность письменно. Процитируем фрагмент поста Зе-команды от 29 января текущего года.
«Служба безопасности Украины будет лишена несвойственных функций в сфере экономики и антикоррупции, и будет защищать безопасность страны».
Это не слова, а песнь льда и пламени "новой" украинской "политики", которая пришла на смену "эпохе брехни".Итак, после избрания на пост президента Зеленский не просто не лишил СБУ «несвойственных функций», но напротив - назначил своего друга управлять этими функциями. И друг не подвел. И уже через неделю начал....
Знайшли чого влаштовувати істерику.