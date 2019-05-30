EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  7583  360
Все про:армія (2471) благодійність (119) Порошенко (8978) волонтери (483)

 Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії

Петро Порошенко вирішив передати всю суму компенсації у судовій справі проти компанії BBC волонтерам, які допомагають українській армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка в Фейсбук.

"ГО "Допоможи фронту" і Фонд "Повернись живим" давно допомагають армії і завоювали довіру суспільства. Я їм також довіряю. 1 млн 752 тис грн компенсації у судовій справі проти компанії BBC Богдан Масляк та Віталій Дейнега витратять на допомогу армії і підтримку ветеранів" , - написав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтери "Мега-поліграфа" просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер. ФОТОрепортаж

Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129800
 
   
 Топ коментарі
 
да что ж Порох творит-то! растоптался по самому болезненному у вазелиновых...
 показати весь коментар
 
А чувак с ксивой презЕдента даже налог на прибыль не платит со своих предприятий...все в офшорах.... в бюджет Украины ноль...помощи армии ноль....
Военные погибли....ни слова не промычал....
 показати весь коментар
 
Все бы так пиариались.... по 1 млн 752 тыс грн на армию жертвовали.....
Да только увы и ах.... не все так могут....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Игорь Д,
т.е. если есть помощь (в данном случае финансовая) волонтерам для Вас - плохо?
 показати весь коментар
 
 
плохо что Петя урал себе в карман намного больше, а потом разводит вас лохов подобным шоу.
 показати весь коментар
 
 
Игорь Д,
В чужие «карманы» у меня нет привычки заглядывать........
За пять лет правления у Порошенко было достаточно «косяков»......., но то что он деньги, которые выиграл в суде, отдал волонтерам - молодец.........
 показати весь коментар
 
 
Так на шоу никто не ведётся.Ну тянет себя Петя из болота за волосы,таким вчинком як Мюнхаузен.Нехай тягне.Хто ему заважаэ?Хочешь сказать,що як,щоб Петя не дал гроши волонтёрам було б краще?А мог и зажилить,але душу мабуть спасает.Щось ёкнуло у грудях мабуть.С паршивой овцы хоть шерсти клок Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 3597
 показати весь коментар
 
противно смотерть на этого мародера, тем боллее на его ботов, которые эту тему разгоняют
 показати весь коментар
 
Що цікаво.Ці гроші він відсудив у ВВС(не у наших медіамлядєй), а у ВВС.За брехню.Так де ВВС і недорегенькі брехуни яких чомусь називають журналісти))).
 показати весь коментар
 
 
і до того ж це був лондонський суд який неможливо якось купити,нещодавно він подав до суду на 1+1 за брехню но навряд чи щось вийде бо у них зараз надійний "дах" від банкової.
 показати весь коментар
 
Создателям фейка на який купился ВВС респект.Вы помогли волонтёрам
 показати весь коментар
 
 
приставка Д к нику не случайно и не ошибка.
 показати весь коментар
 
 
это специальный символ для порохоботов, которые не могут задать вопрос без методички.
 показати весь коментар
 
 
До чого тут Свинарчуки?Був фейк.Хто его запустив,той косвено через Петю та ВВС,став спонсор наших волонтёров.Я ж не знаю,хто запустив той фейк.Може и москали.То москали руками ВВС,а Петя через суд передав гроши нашим волонтерам. Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 9081
 показати весь коментар
 
 
Ну нехай.Одно другое не отменяет.За Свинарчуков то отдельно пусть отвечает.Я рад,що гроши попали рикошетом фейка к волонтёрам.
 показати весь коментар
 
Так скільки тепер у Пороха грошей?Ти цифру назви.Має буть більше $100млрд.Гейтс з Цукербєргом бідні як церковні миші порівняно з Порохом. Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 7210
 показати весь коментар
 
 
У поклонников нового с математикой совсем беда.
 показати весь коментар
 
 
Так цифру ти не знаєш,але постиш якусь хєрню і бабські сплєтні з базара? Це як вчора в мене на карті було 20грн.З роботи скинули аванс 5000.Значить я розбагатів в 250 раз. Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 1858 А скільки в мене майна, власності,інших доходів і заначок, ми рахувать не будем))).
 показати весь коментар
 
у нас за ведро картошки сажают, так что это не важно.
 показати весь коментар
 
порохоботы не видят различия между сосотоянием и доходами?
 показати весь коментар
 
Мы видим, в отличии от вас, учебники не скурили
 показати весь коментар
 
Один я знаю ,что означает буква Д в нике этого слабоумного существа?
 показати весь коментар
 
 
ты чёт напутал!!там совсем по другому текст!!Х....ло:Где там мои серверы??Порох:Не беспокойтесь,но вы ещё не отсосали!!а так бы уже переслали!! Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 4081 Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 3265
 показати весь коментар
 
Вважаю конче необхідним провести якнайшвидший аудит витрат вкраденого петьою лярду з бюджету в свій псевдоблагодійний фонд..Не пам'ятаю жодного випадку передвиборчого піару петі з наданням грантів молодим вченим за рахунок коштів цього фонду - а такої б можливості пропіаритись петя б не втратив.. Є велика ймовірність того, що петя за рахунок цього фонду профінансував свою передвиборчу кампанію.. Щодо благодійності петі за рахунок власних петіних коштів - ніколи не повірю, петя за власну копійчину і в церкві пердне..
 показати весь коментар
 
 
А ще конче потрібен аудит звідки на офшор Зеленського впало 160 000 000 доларів. А то ЗВР зменшився, а у клоуна бабла побільшало.
 показати весь коментар
 
 
смотри квартал!!и будь счастлив!!в паузах попытайся понять что ,,квартал" и украина не сопоставимые вещи!! равно как ,,голобородьдько" и ,,зэ" Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 3565 Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 7530
 показати весь коментар
 
тобто відняв у України, а потім повернув волонтерам, які може й не волонтери зовсім. Якась благодійність навиворіт. Відібрав у сусіда мішок яблук, і віддав іншому сусіду, щоб він годував того сусіда, у якого відібрав. Нещиро. А може треба було не судитися? Тим більше такому багатому скупердяю що вартувало подарувати мільйон зі свого статку?
 показати весь коментар
 
 
Во-первых: не верю, что отдал. Жлоб.
Во-вторых: если отдавать, то сиротам и вдовам.
 показати весь коментар
 
 
он ещё хуже!! банальный овощ!!(которого даже сажать никто не хочет!!) Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 9131 Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 8723
 показати весь коментар
 
Заметьте как раздувается в СМИ информация, когда Свинорыл подарил армии миллион.
А теперь представьте, если бы он действительно пожертвовал 500 млн или 1.5 млрд. как утверждают крайне упоротые свиноботы. Да из каждого угла, из каждой будки были бы сообщения о том, какой у нас щедрый президент(был).
 показати весь коментар
 
 
Беззубі шавки гавкають захлинаючись гнилою слиною. Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 5273
 показати весь коментар
 
 
Опа, тупые шутейки аля Шапито 95 подьехали. Задоронов такой искромётный оморок одобряЭ. Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 6694
 показати весь коментар
 
 
ноу комментс, вазелиновые сердятся и рассказывают, что это из "наворованного", онжепаталогическижадный!
 показати весь коментар
 
 
Подумаешь событие, у нас вон простые касиры Ашана, мастера педикюра и таксисты в Жюлину Гробовщину жертвовали и побольше, причём массово.
 показати весь коментар
 
Для порошенки эта сумма как для рядового украинца пачка сигарет. Наворовал он миллиарды,
 показати весь коментар
 
 
Поимел страну на много ярдов зелени, возвращает полтора лимона обесцененными им же гривнами. Как всегда, под барабаны и прочие софиты...мерзкий барыжка
 показати весь коментар
 
 
Попался на краже мониторов из администрации, надо сразу пиар штучки выделывать...но ,как всегда у жадной свиньи, много шума, а по сути ни о чем...на эти деньги даже приличный автомобиль не купишь, в количестве одной штуки. И вот это он жертвует обкраденному им же до ниточки народу Украины.
 показати весь коментар
 
 
переходимо на п"яту сторінку))), а питання в тому шо бабло папом), декларується не по заробіткам))), по потребам))))))))))))))-
це комунізм))))))))))))))совок))), хто не розуміє! Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії - Цензор.НЕТ 8899
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії
 
 
 
 
 
 вгору