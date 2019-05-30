 Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка в Фейсбук.

"ГО "Допоможи фронту" і Фонд "Повернись живим" давно допомагають армії і завоювали довіру суспільства. Я їм також довіряю. 1 млн 752 тис грн компенсації у судовій справі проти компанії BBC Богдан Масляк та Віталій Дейнега витратять на допомогу армії і підтримку ветеранів" , - написав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтери "Мега-поліграфа" просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер. ФОТОрепортаж