 Порошенко віддав виграні в судовій суперечці у ВВС 1,75 млн грн волонтерам, які допомагають армії

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка в Фейсбук.
"ГО "Допоможи фронту" і Фонд "Повернись живим" давно допомагають армії і завоювали довіру суспільства. Я їм також довіряю. 1 млн 752 тис грн компенсації у судовій справі проти компанії BBC Богдан Масляк та Віталій Дейнега витратять на допомогу армії і підтримку ветеранів" , - написав Порошенко.
кто и кого?!
т.е. если есть помощь (в данном случае финансовая) волонтерам для Вас - плохо?
В чужие «карманы» у меня нет привычки заглядывать........
За пять лет правления у Порошенко было достаточно «косяков»......., но то что он деньги, которые выиграл в суде, отдал волонтерам - молодец.........
Во-вторых: если отдавать, то сиротам и вдовам.
А теперь представьте, если бы он действительно пожертвовал 500 млн или 1.5 млрд. как утверждают крайне упоротые свиноботы. Да из каждого угла, из каждой будки были бы сообщения о том, какой у нас щедрый президент(был).
це комунізм))))))))))))))совок))), хто не розуміє!