 Податківці Одещини домоглися від транспортного підприємства відшкодування в бюджет 1,8 млн грн несплаченого податку на прибуток

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено, що керівник підприємства, яке надає послуги з перевезення вантажів вантажними автомобілями, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, з метою ухилення від сплати податків у період жовтня-листопада 2018 року завищив витрати на придбання пального і занизив фінансовий результат підприємства для оподаткування.

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Такі незаконні дії призвели до ненадходження до державного бюджету України податку на прибуток підприємств у сумі 1,8 млн грн.

Завдяки вжитим при розслідуванні заходам завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі, у зв'язку з чим судом буде вирішено питання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності