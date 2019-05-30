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Все про:податки (719) податкова міліція (1249) Одеська область (996) ДФС (2229)

 Податківці Одещини домоглися від транспортного підприємства відшкодування в бюджет 1,8 млн грн несплаченого податку на прибуток

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури забезпечили відшкодування в бюджет 1,8 млн грн несплаченого місцевим підприємством податку на прибуток підприємств.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено, що керівник підприємства, яке надає послуги з перевезення вантажів вантажними автомобілями, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, з метою ухилення від сплати податків у період жовтня-листопада 2018 року завищив витрати на придбання пального і занизив фінансовий результат підприємства для оподаткування.

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Такі незаконні дії призвели до ненадходження до державного бюджету України податку на прибуток підприємств у сумі 1,8 млн грн.

Завдяки вжитим при розслідуванні заходам завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі, у зв'язку з чим судом буде вирішено питання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129796
 
   
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воровайки посажены, руки отрубаны, предприятие консфисковано, как обещало зебло
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А вывел бы директор деньги в офшоры...как чувак с ксивой презЕдента со своих предприятий...и ничего бы не было...
Вон у чувака все предприятия убыточны... налог на прибыль вообще не платят...и к ним ни каких претензий у налоговиков нет....
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И вообще...УК Украины имеет заключение Конституционного суда о том что этот УК ...или эта статья конституционны..?? НЕт..? Тогда надо посылать всех подальше...как чувак с ксивой презЕдента посылает с законом о люстрации.....
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Я вам открою секрет, эти долбоебы из налоговой и детупаты из Зрады, не считают ГСМ, расходами. Они думают, что бензин и соляра, ночью сами в баке появляються и масло тоже.
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Та Порох и то больше отдал , высудив у ВВС денюшку, чем вся налоговая Украины! Если бы Порох посадил пару супер воров, цены бы ему не было....
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаПодатківці Одещини домоглися від транспортного підприємства відшкодування в бюджет 1,8 млн грн несплаченого податку на прибуток
 
 
 
 
 
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