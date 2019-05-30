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Все про:Держкомтелерадіо (35) заборона (580) книги (188) пропаганда (1177)

 До ввезення в Україну заборонили ще 5 книжок із РФ

Державний комітет телебачення і радіомовлення заборонив до ввезення в Україну 5 виданих у Росії книжок з ознаками пропаганди держави-агресора.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.

"Держкомтелерадіо відмовило ТОВ "Якабу Трейд" у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора п'яти книг, в яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до недозволеної для поширення на території України.

Зокрема, в дитячій книзі Євгенії Попової і Лілу Рамі "Знайди і покажи. Ким я стану?" (Видавець - ТОВ "Клевер-Медіа-Груп") окремі розділи присвячені пропаганді російських силових структур і військових професій.

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Також не отримали підприємці дозвіл на ввезення з території держави-агресора книги М. Дорофєєва "Джедайські техніки", в якій автор використовує для прикладів креативного і швидкого мислення символи комуністичної епохи. Подібні приклади "життя-подвиг" присутні і в книзі Марини Мелії "Бізнес - це психологія", зауважують у Держкомтелерадіо.

Крім того, не надано дозвіл на ввезення російських перекладів книг Френсіса Реймонда "Історія бізнесу. День за днем" і Джолайн Годфрі "Як навчити дитину поводитися з грошима", оскільки в їхньому оформленні використана символіка держави-агресора.

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Всього станом на 30 травня Держкомтелерадіо надав 3377 відмов у видачі дозволів. Зокрема, на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв'язку з невідповідністю вимогам Критеріїв оцінки видавничої продукції, дозволеної до поширення на території України, надано 211 відмов у видачі дозволів на ввезення 1 031 000 примірників видань антиукраїнського змісту, а також прийнято рішення про анулювання 1 виданого раніше дозволу. Ще 3166 відмов надано внаслідок надання суб'єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для отримання дозволу, або виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129793
 
   
 Топ коментарі
 
Для кого к нам завозят дерьмо под названием "книги" из Российской Педерацим? Для 73% населения? Сомневаюсь. Судя по их выбору они и книги то в руках не держали. Я имею в виду не букварь с абеткой, а художественную литературу.
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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!!!

В Італії засудили за корупцію чиновника, який ініціював визнання "російського Криму"

https://www.blackseanews.net/read/151496
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смешно,при наличии интернета
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на рузьке тож сперва было смешно, пока им чебурнет не предьявили
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ну да, расшнуровать книжку, отсканировать каждую страничку....
действительно смешно К ввозу в Украину запретили еще 5 книг из РФ - Цензор.НЕТ 5910
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Для кого к нам завозят дерьмо под названием "книги" из Российской *********? Для 73% населения? Сомневаюсь. Судя по их выбору они и книги то в руках не держали. Я имею в виду не букварь с абеткой, а художественную литературу.
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44% россиян не читают книг. Интерес к чтению в России неуклонно падает. Это признают не только эксперты, но и чиновники.
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генетическая деградация биомассы на России берет своё.
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сомневаюсь в том, что и другие страны чем-то существенно отличаются от России в этом вопросе
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А сейчас еще кто то читает книги? Какие жестокие и страшные санкции. а в ето время граница с РФ на распашку и в Украину едут ешелоны с росийскими товарами на миллиарды долларов.
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Я, наприклад, читаю. Зараз - Віктора Астафьєва "Проклятьі и убитьі".
А от щодо ешелонів із параші - чиста правда.
Вагонами ржд забиті всі вузлові станції.
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На самом деле читают книги очень многие.... А из России везут только дурную пропаганду и втюхивают ее всяким зебилам бесплатно...
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Починаючи від Боярки , Бородянки , під Києвом все забито цистернами "Сібур" і іншою мерзотою з брацкої Кацапії . Де це пропала ця ***** Богословська з її суперчуйкою ? Певно бачить що бєня прямує прямо в ж............. ( це я щоб не забанили ) .
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********** !!!!!!! Який клас ! А заборонити ввіз всієї кацапської макулатури слабоооо??????
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"...отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий...."
За такими ознаками купу серіалів можна і треба заборонити.
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Так можно и нужно запретить, эти сериалы несут только зло, а для россиян они ещё и убыточны, т.к. за этот шлак россияне не платят, он для одебиливания...
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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!!!

В Італії засудили за корупцію чиновника, який ініціював визнання "російського Криму"

https://www.blackseanews.net/read/151496
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Непонятно причем здесь Крым. Его осудили за коррупцию, а не за признание Крыма Россией. Если бы его осудили за последнее, то это был бы номер, а так коррумпированость европейских чиновников ни для кого не является секретом.
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крым привлёк внимание к нему правоохранительных органов Италии.
начали заваливать "европейских друзей" твоей расеи.
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Почему он не привлек внимания к Сальвини или к Берлускони? Сальвини прямо называл Крым частью России, а майдан псевдореволюцией за что получил 3 миллиона евро на выборы в Европарламент. Может дело не в России?
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Запретили какие-то левые книги, к российско-украинскому конфликту отношения не имеющими. С таким же успехом можно было запретить кулинарную книгу с описанием рецепта "советского" салата Оливье.
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русскіі любят русскіі кнігі чітать...асобінна букву Ы...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДо ввезення в Україну заборонили ще 5 книжок із РФ
 
 
 
 
 
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