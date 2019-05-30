 До ввезення в Україну заборонили ще 5 книжок із РФ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.

"Держкомтелерадіо відмовило ТОВ "Якабу Трейд" у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора п'яти книг, в яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до недозволеної для поширення на території України.

Зокрема, в дитячій книзі Євгенії Попової і Лілу Рамі "Знайди і покажи. Ким я стану?" (Видавець - ТОВ "Клевер-Медіа-Груп") окремі розділи присвячені пропаганді російських силових структур і військових професій.

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Також не отримали підприємці дозвіл на ввезення з території держави-агресора книги М. Дорофєєва "Джедайські техніки", в якій автор використовує для прикладів креативного і швидкого мислення символи комуністичної епохи. Подібні приклади "життя-подвиг" присутні і в книзі Марини Мелії "Бізнес - це психологія", зауважують у Держкомтелерадіо.

Крім того, не надано дозвіл на ввезення російських перекладів книг Френсіса Реймонда "Історія бізнесу. День за днем" і Джолайн Годфрі "Як навчити дитину поводитися з грошима", оскільки в їхньому оформленні використана символіка держави-агресора.

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Всього станом на 30 травня Держкомтелерадіо надав 3377 відмов у видачі дозволів. Зокрема, на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв'язку з невідповідністю вимогам Критеріїв оцінки видавничої продукції, дозволеної до поширення на території України, надано 211 відмов у видачі дозволів на ввезення 1 031 000 примірників видань антиукраїнського змісту, а також прийнято рішення про анулювання 1 виданого раніше дозволу. Ще 3166 відмов надано внаслідок надання суб'єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для отримання дозволу, або виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.