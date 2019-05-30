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Все про:ув'язнення (39) колонія (141) Мін'юст (589) Одеса (1907)

 У Мін'юст подали документи на консервацію одеської колонії, де ув'язнені влаштували бунт

Одеську колонію, де 27 травня ув'язнені влаштували бунт, хочуть законсервувати. Відповідні документи для консервації закладу подали в Міністерство юстиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив керівник Південного міжрегіонального управління виконання покарань і пробації Олександр Малахов.

За його словами, значну частину майна установи знищено внаслідок бунту, тому запропонували консервацію установи.

В результаті сутичок зруйновано ділянку посиленого контролю, пошкоджено чергову частину, службові кабінети адміністрації, банно-пральні комплекси.

Читайте також: Обставини бунту в одеській колонії з'ясовуватиме моніторингова група, - представник омбудсмена Остапенко

У разі консервації колонії засуджених переведуть в інші установи (розглядаються установи у Вознесенську, Арбузинську та Дар'ївську), а співробітникам нададуть робочі місця в інших установах виконання покарань Одеської області.

Що саме буде з територією колонії, за словами Малахова, вирішить місцева влада.

"Цільове призначення земельної ділянки, на якій розташовано колонію, вирішується виключно представниками місцевого самоврядування. Мін'юст ці питання не вирішує", - додав Олександр Малахов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальних авторитетів, які налагодили систему отримання грошей, забрали в інше місце, і ув’язнені повстали, - Аброськін про причини бунту в Одеській колонії

Як повідомлялося, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.

Детальніше про бунт у ПВК №51 читайте в статті "Хто стоїть за бунтом в одеській колонії?" на Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129789
 
 
 Топ коментарі
 
"Что именно будет с территорией колонии, по словам Малахова, решат местные власти".

Труха с Лампочкой. Или "плохие гены". В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт - Цензор.НЕТ 5080
В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт - Цензор.НЕТ 3318
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Да ну! 200 зеков прям таки в тотал уничтожили колонию где все металлическое, несгораемое и привинчинное к полу? Сразу вспоминается фильм "Операция Ы" - "Всё уже украдено до нас".
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Давно хочуть забудувати територію колонії в центрі міста і цей бунт і підпал були лише частиною плана місцевої мафії, які володіє будівельними компаніями, щоб отримати землю під забудову!
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все не знали как ее убрать по дешевки под застройку.так чтоб инвестор не платил.
переносить ее 100 процентов нужно.
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оно и правильно...зона,считай в самом центре города это неправильно.есть куча островов на черном море-там и построить,на самом необитаемом.
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ну на острове это будет уже курорт,а по дальше в поле ,да.
за счет инвестора!
но !договорились по другому ,за даром.
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ну да...у американцев порасспрашивай про такие курорты
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у нас не так много островов,чтоб в будущем не устраивать очередной бунт.
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видимо у вас от своего же вопроса глаза пошли кругом....
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Остров Змеиный подойдет?

Острів Зміїний розташований у північно-західній частині Чорного моря, приблизно за 37.5 кілометри від узбережжя на схід від дельти Дунаю.
Географічні координати острова - 45°15'18 північної широти, 30°12'15 східної довготи.
Острів має хрестоподібну форму, завдовжки по крайніх точках 662 і завширшки 560 метрів, площа 17 га, з крутосхилами берегів 20,5 га, довжина берегової лінії - 3,34 км.
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как по мне ,не подойдет.
мож там кроме тюрьмы что то креативное построить?
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Там есть погранцы - и больше ничего нет.
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не,змеиный жалко...это памятка античной древности,там исторические изыскания надо проводить.есть куча песчанных кос в районе тузлы...вдали от цивилизации.конечно там,где не будет курортной деятельности.
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Провести изыскания и использовать.

На песчаных косах нельзя. Еще смоет в море вместе с осужденными. Все таки их не к вышке приговорили.
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эти косы существуют тысячелетиями-и не смыло В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт - Цензор.НЕТ 7064.и ща не смоет.
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Они существуют тысячелетиями... Появляются, исчезают, снова нарастают. Когда-то остров Тузла соединялся с Таманью...
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А разве его румыны не забрали в эпоху, когда Сеня министром иностранных дел был?
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"Что именно будет с территорией колонии, по словам Малахова, решат местные власти".

Труха с Лампочкой. Или "плохие гены". В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт - Цензор.НЕТ 5080
В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт - Цензор.НЕТ 3318
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кому интересно напротив кладбища жить ?гена поц
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могут бунт и на кладбище устроить со временем.
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Ну, моя тетка напротив кладбища живет. Самый спокойный район.
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Бери круче. "Альтаир". В таком говне на 5 этаже чихнёшь- на 15 пожелают здоровья. А в туалет только с глушителем и в наушниках можно ходить. В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт - Цензор.НЕТ 1130
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свежие консервы будут кстати для пограничных собачек. Спасибо от волонтёров
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Це що за бред? Тут навпаки потрібно відкривати нові виправні обєкти, а вони концервують. Я б законсервував не колонію, а злодіїв та ворів, які порушують закони та шкодять державі!
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Вот зачем Трухе этот бунт нужен был. Там земля. Украдет.
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здесь все!
не роспуск рады
и не отставка правительства
и...и...и
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Так тут же писали, шо бунт был организован ворами в законе, значит труху нашего уже короновали.
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Да ну! 200 зеков прям таки в тотал уничтожили колонию где все металлическое, несгораемое и привинчинное к полу? Сразу вспоминается фильм "Операция Ы" - "Всё уже украдено до нас".
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Наверное на землю кто-то глаз положил. Заключенные все ничтожили, ну как-то не верится. У них что строительная техника была. Короче лапша на уши...
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До,того,ж,дивним чином сгорів адмінкорпус з документами! Ну аперація 'И'
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А можно поподробнее - где именно в Одессе находится заветный участок занимавшийся колонией?
Может в этом и есть истинная причина бессмысленного и беспощадного?
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Бунт в колонии и уничтожение имущества.
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А,адміністрація,теж,піде на консерви В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт - Цензор.НЕТ 6727
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Тобто,збурення в колонії, - інси В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт - Цензор.НЕТ 7862 нуація чистісінької води
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более того,схему отработали на самом высоком уровне.
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Туристичний комплекс, тюрма, і привабливо і креативно, і старовина, ...
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и построят там космолот наливайку и клуб \ ломбард
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Мін'юст подали документи на консервацію одеської колонії, де ув'язнені влаштували бунт
 
 
 
 
 
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