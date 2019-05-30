 У Мін'юст подали документи на консервацію одеської колонії, де ув'язнені влаштували бунт

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив керівник Південного міжрегіонального управління виконання покарань і пробації Олександр Малахов.
За його словами, значну частину майна установи знищено внаслідок бунту, тому запропонували консервацію установи.
В результаті сутичок зруйновано ділянку посиленого контролю, пошкоджено чергову частину, службові кабінети адміністрації, банно-пральні комплекси.
У разі консервації колонії засуджених переведуть в інші установи (розглядаються установи у Вознесенську, Арбузинську та Дар'ївську), а співробітникам нададуть робочі місця в інших установах виконання покарань Одеської області.
Що саме буде з територією колонії, за словами Малахова, вирішить місцева влада.
"Цільове призначення земельної ділянки, на якій розташовано колонію, вирішується виключно представниками місцевого самоврядування. Мін'юст ці питання не вирішує", - додав Олександр Малахов.
Як повідомлялося, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.
Детальніше про бунт у ПВК №51 читайте в статті "Хто стоїть за бунтом в одеській колонії?" на Цензор.НЕТ.
переносить ее 100 процентов нужно.
за счет инвестора!
но !договорились по другому ,за даром.
Острів Зміїний розташований у північно-західній частині Чорного моря, приблизно за 37.5 кілометри від узбережжя на схід від дельти Дунаю.
Географічні координати острова - 45°15'18 північної широти, 30°12'15 східної довготи.
Острів має хрестоподібну форму, завдовжки по крайніх точках 662 і завширшки 560 метрів, площа 17 га, з крутосхилами берегів 20,5 га, довжина берегової лінії - 3,34 км.
мож там кроме тюрьмы что то креативное построить?
На песчаных косах нельзя. Еще смоет в море вместе с осужденными. Все таки их не к вышке приговорили.
Труха с Лампочкой. Или "плохие гены".
не роспуск рады
и не отставка правительства
и...и...и
Может в этом и есть истинная причина бессмысленного и беспощадного?
Бунт в колонии и уничтожение имущества.