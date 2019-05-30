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Все про:боєприпаси (900) Нацполіція (7622) СБУ (4363) Харків (1352)

 Співробітника поліції, який продавав патрони до автомата Калашникова, затримано в Харкові, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ затримали начальника підрозділу логістики та матеріально-технічного забезпечення одного з районних відділів ГУ Нацполіції в Харківській області на незаконному збуті боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Співробітника поліції, який продавав патрони до автомата Калашникова, затримано в Харкові, - СБУ 01

За оперативною інформацією чиновник протиправно зберігав у власному будинку бойові патрони для автомата Калашникова калібру 7,62 мм, які реалізовував на території регіону.

Співробітника поліції, який продавав патрони до автомата Калашникова, затримано в Харкові, - СБУ 02

Поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129788
 
 
 Топ коментарі
 
слева военные лакированые от них ствол ржавеет если не хромирован а справа обычные Тула или Барнаул для гражданского рынка
у меня в подвале такого добра ведро полное 20 литровое
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Полицейском сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3129788

А есть заключение Конституционного суда о том что эта статья соответствует Конституции Украины..?? Если нет...то адвокат должен об этом заявить...и до решения Конституционного суда...полицейского нельзя судить...
Ведь чувак с ксивой презЕдента прикрылся этим...и не увольняет богдану ...а почему другим нельзя...??
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Якщо у господаря під стріхой не схована рушниця або хоч штик, то то вже й не українець.
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тобто, вкрав, або обліку там де брав не існує. Злочинець в обох випадках
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Раньше мЬІлиция только наркотой торговала, а теперь и патрони в опте...Тяжелие времена!
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Понять и простить! Зарплата мала, а жити хочеться зараз! А може зарядити в магазин те що продавав та прострелити два коліна.....?
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давление на малый бизнес, как визжали зебилы на Грицака
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слева военные лакированые от них ствол ржавеет если не хромирован а справа обычные Тула или Барнаул для гражданского рынка
у меня в подвале такого добра ведро полное 20 литровое
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С хера он ржавеет? Чёта в армии за 2года калаш не сгнил
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Полицейском сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3129788

А есть заключение Конституционного суда о том что эта статья соответствует Конституции Украины..?? Если нет...то адвокат должен об этом заявить...и до решения Конституционного суда...полицейского нельзя судить...
Ведь чувак с ксивой презЕдента прикрылся этим...и не увольняет богдану ...а почему другим нельзя...??
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Якщо у господаря під стріхой не схована рушниця або хоч штик, то то вже й не українець.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСпівробітника поліції, який продавав патрони до автомата Калашникова, затримано в Харкові, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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