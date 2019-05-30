 Співробітника поліції, який продавав патрони до автомата Калашникова, затримано в Харкові, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

За оперативною інформацією чиновник протиправно зберігав у власному будинку бойові патрони для автомата Калашникова калібру 7,62 мм, які реалізовував на території регіону.

Поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

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