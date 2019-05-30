 Співробітника поліції, який продавав патрони до автомата Калашникова, затримано в Харкові, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.
За оперативною інформацією чиновник протиправно зберігав у власному будинку бойові патрони для автомата Калашникова калібру 7,62 мм, які реалізовував на території регіону.
Поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії.
Та да)))
у меня в подвале такого добра ведро полное 20 литровое
А есть заключение Конституционного суда о том что эта статья соответствует Конституции Украины..?? Если нет...то адвокат должен об этом заявить...и до решения Конституционного суда...полицейского нельзя судить...
Ведь чувак с ксивой презЕдента прикрылся этим...и не увольняет богдану ...а почему другим нельзя...??