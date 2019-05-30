 АРМА запропонувало три варіанти виходу з ситуації з призначенням нового керівника "Межигір'ям": націоналізація, рішення суду, новий конкурс

Про це йдеться в коментарі агентства на критику з боку журналістів і громадського суспільства, інформує Цензор.НЕТ.

"Конкурсний відбір управителя активами резиденції "МЕЖИГІР’Я" триває понад півроку. АРМА 5 разів продовжувало строки відбору, запрошувало долучитись до конкурсу громадськість активістів, бізнес, усіх охочих. Водночас, конкурсний відбір не може тривати безстроково. Так само строк конкурсного відбору не може постійно продовжуватись, якщо відсутні передумови для появи якісно кращих учасників. Тим більше, АРМА не може без будь-яких передумов продовжувати конкурс, коли ДБР порушило кримінальне провадження щодо можливої службової недбалості службовців АРМА в затягуванні цього конкурсного відбору. Зрештою, за законодавством України, Тендерний комітет АРМА не вправі скасувати результати конкурсу на підставі незгоди з його результатами журналіста чи рекомендації громадської ради", - сказано на сайті АРМА.

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Агентство бачить три варіанти виходу з ситуації, що склалася: націоналізація "Межигір'я"; передача арештованого майна на відповідальне зберігання особі, визначеній судом; новий конкурс за наявності кращої пропозиції.

"В умовах публічних заяв громадської організації, яка наразі фактично контролює резиденцію "МЕЖИГІР’Я", про збройний опір майбутньому управителю, інтерес бізнесу до участі в конкурсі закономірно знижується. Так само негативно на цей інтерес впливає штучне нагнітання негативу у ЗМІ стосовно конкурсних процедур в АРМА. За півроку конкурсу АРМА не відомо про жоден приклад підтримки ініціативи до пошуку якісного управителя резиденцією з боку журналістів та активістів, в той час як АРМА неодноразово заявляло про необхідність такої підтримки. За таких умов, наразі АРМА не вбачає перспектив участі в конкурсі компаній з якісно кращими показниками, ніж поточні учасники", - йдеться в заяві.

Водночас АРМА вважає, що якщо впродовж одного місяця певна компанія виявить бажання стати управителем резиденції "МЕЖИГІР’Я" та оприлюднить бізнес-план, який міститиме ефективніші та якісніші прогнози, ніж бізнес-план переможця конкурсу, тоді питання про оголошення нового конкурсу може бути на порядку денному.

Нагадаємо, переможцем конкурсу на керуючого резиденцією "Межигір'я" стала фірма "Скомпані" Олексія Вороненка, колишнього помічника народного депутата Євгена Мураєва.

Громадська рада при АРМА заявила, що необхідно провести новий конкурс, оскільки "Скомпані" не має необхідних досвіду і фінансів для управління таким чутливим активом як "Межигір'я" і до того ж може бути пов'язане з екс-регіоналами.

Агентство по розшуку і менеджменту активів довгий час не могло знайти для "Межигір'я" керуючого. Термін подачі документів на конкурс з управління резиденцією неодноразово продовжувався.

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В АРМА зазначали, що потенційних керівників відлякують борги "Межигір'я".

30 листопада 2017 року резиденція екс-президента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.