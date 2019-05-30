EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
  1343  62
Все про:аеропорт (364) Дніпропетровськ (1024)

 Міськрада Дніпра приготувала звернення до Зеленського з проханням виділити гроші на реконструкцію міського аеропорту

Депутатський корпус міської ради Дніпра підготував звернення до Президента України Володимира Зеленського з проханням про виділення фінансування з Держбюджету для початку реконструкції злітно-посадкової смуги міського міжнародного аеропорту.

Відповідне звернення представників громади міста Дніпра було зареєстровано сьогодні, 30 травня.

Міськрада Дніпра приготувала звернення до Зеленського з проханням виділити гроші на реконструкцію міського аеропорту 01
Міськрада Дніпра приготувала звернення до Зеленського з проханням виділити гроші на реконструкцію міського аеропорту 02

"Кошти з Державного бюджету України на проектування та будівництво аеропорту в місті Дніпро не виділено, що зводить нанівець розвиток авіаційного сполучення Дніпропетровської області... Просимо Вас посприяти здійсненню фінансування з державного бюджету реконструкції і модернізації діючої і будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро в розмірі 2,7 мільярда гривень", - сказано у зверненні, голосування на підтримку якого депутати міськради Дніпра запланували на найближчу сесію 19 червня.

У тексті документа депутати міськради нагадують новому президенту Зеленському, що раніше жителі міста зібрали необхідну кількість голосів на підтримку петиції на ім'я Президента України і міськради про будівництво нового аеропорту на базі існуючого.

"За час обговорення проекту за президентства Порошенка вже давно можна було привести в порядок діючий аеропорт. Було б бажання працювати і приймати рішення. Ось у кого є можливість виправдати довіру виборців Дніпра та області - так це у Володимира Зеленського і його партії. Оскільки, де і як будувати аеропорт цілком очевидно. Треба тільки почати", - іронізують представники ЗМІ Дніпра, і нагадують, що безславний провал колишнього президента Порошенка в Дніпропетровській області на президентських виборах - наслідок порожніх обіцянок.

Новий президент Володимир Зеленський може зробити висновки з уроку, який дали жителі Дніпра Порошенкові мізерною підтримкою у двох турах голосування. Реальні дії із запуску фінансування та реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту Дніпра, що належить державі, допоможуть новому гаранту зміцнити позиції в регіоні і не розчарувати своїх виборців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми готові до дискусії щодо розташування нового аеропорту в Дніпрі, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129784
 
   
 Топ коментарі
 
Гнойсману пусть пишут. Эта свинья благодаря раде осталась у корыта и единолично контролирует финансовые ресурсы и это перед выборами.
 показати весь коментар
 
классный троллинг зеленского - мне нравиться)))))))))
 показати весь коментар
 
Провалы бюджета - Порошенко за бюджет не отвечает, все вопросы к Гройсманенко.
Прожрали средства от порошенковкой децентрализации - президент Зеленский денег дай.
Барыжная логика какая-то.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ніякого нового аеропорту в Дніпрі не буде, заспокойтесь! Досить вже грабувати державу! Будівництво аеропорту це класична схема крадіжки державних коштів! Досить з нас Донецького аеропорту, в який вбухали шалені кошти і тепер він знаходиться на окупованих територіях! Краще розвивати аеропорт в Одесі, там хоч море є і туристи літають, а що робити в Дніпрі?
 показати весь коментар
 
 
Если так подавать челобитную то толку не будет. Надо бы по скрепному. Как мышебратья зебила.
 показати весь коментар
 
Тоесть новый аэропорт накрылся... Теперь будут ремонтировать выкупленный Беней.
 показати весь коментар
 
 
Гнойсману пусть пишут. Эта свинья благодаря раде осталась у корыта и единолично контролирует финансовые ресурсы и это перед выборами.
 показати весь коментар
 
 
Провалы бюджета - Порошенко за бюджет не отвечает, все вопросы к Гройсманенко.
Прожрали средства от порошенковкой децентрализации - президент Зеленский денег дай.
Барыжная логика какая-то.
 показати весь коментар
 
 
Депутаты вже лягли та просють

Провокация гнусного вида. Теперь илатов: "жители Днепра, мы просили залезть в бюджет для блага днепровцев, а он не хочет. Давай петра обратно, он в бюджет, как в свой карман залазил.
 показати весь коментар
 
 
Тобі пора за "п-а-рєбрік", москаль - залізь будь ласка у ту дупу звідки ти вилізло і перднуло!
 показати весь коментар
 
 
Ремонт в Днепре - это навечно. Ни денег , ни нервов
 показати весь коментар
 
 
90 процентов населения Украины вообще ничего не понимает в государственном устройстве Украины. Более того,они считают, что президент "ДАЕТ ДЕНЬГИ", "СНИЖАЕТ ТАРИФЫ". Правительство устанавливает ему,конкретному обывателю зарплату..... Тут депутаты все прекрасно понимают. Но создают ШУМОВУЮ И СВЕТОВУЮ завесу под будущий дерибан бюджета на ремонт приватизированного Коломойским аэропорта Днепра.
 показати весь коментар
 
классный троллинг зеленского - мне нравиться)))))))))
 показати весь коментар
 
 
Где и кто тебя рюськаму изыку учил? Ты ж в Украину из росии приехал. Украинского не знаешь. Ну хотя бы на своём родном научись без ошибок излагать.
 показати весь коментар
 
 
я индеец мне можно - тут все знают - а по существу шо можете сказать - прикольно,да)))
 показати весь коментар
 
 
ххх: ну как, нравиться? )))*
ууу: нууу, ладно, нравься.
 показати весь коментар
 
 
У-у-у-у...можно завидовать днепрянам? У них уже так все хорошо шо не хватает только нового аэропорта? И он настолько критично важен Всем жителям, что стало основной причиной прокатить Петра? Или это таки так пытаются надавить на Вову - пора начинать вертать Бене долги?
 показати весь коментар
 
 
А разве это компетенция президента, а не кабмина? И, что, разве Беня не даст? Ну, как гражданин Щвейцарии или Израиля.
 показати весь коментар
 
 
Ничего, что это вопросы Кабмина, а не Президента?
И что теперь с заявленным решением правительства о строительстве хаба в Соленом?
Уже не будет хаба?
 показати весь коментар
 
 
следи за руками - кабмина вот-вот не будет, пока выборы не пройдут нового не назначат, вот как раз есть пару месяцев чтобы всякие никому не известные и.о. раздали Бене халяву из бюджета.
 показати весь коментар
 
Отличный троллинг Филатова
"Вова, дай денег на борьбу с МАУ Коломойского"
 показати весь коментар
 
 
Сопли ещё он не все вытер, чтобы Бенчика троллить...
 показати весь коментар
 
 
Вот как раз именно Филатов ЕДИНСТВЕННЫЙ который Бэнчику сказал "Да пошел ты !" - и ему ничего не было
Бэня то голый....
 показати весь коментар
 
 
Ха-ха...как вы далеки от того, как там на самом деле обстоит все ...
 показати весь коментар
 
Филатов сам себя нехило "потроллил" поддержкой барыги. А щас его "аэропорт подавай"? За**пу за воротник, а не аэропорт!
 показати весь коментар
 
А это что военный объект (там военные самолеты базируются)? Если нет, то значит хреновый менеджмент (гнать в шею). Работа аэропорта - это коммерческий бизнес, разрабатывайте бизнес план, берите в банке коммерческий кредит (флаг вам в руки), причем здесь бюджет?
 показати весь коментар
 
 
если этот бизнес не рентабельный, то нах он нужен (закрывайте конторку, продавайте имущество)!
 показати весь коментар
 
 
кстати (или не кстати...вы ж никому не скажете?)))))) там есть и военный (пару полос)
раньше, при сссре, использовался как рембаза и даже есть "городок" рядом небольшой
 показати весь коментар
 
А что вам мешало его строить за деньги муниципального бюджета? Как это давно сделали в соседнем Запорожье. Сами со своим беней в лужу сели, а виноват у них порох видите ли
 показати весь коментар
 
 
Так деньги в первом туре роздали на "помощь". Ну как роздали - видимость создали, остальное в распил.
 показати весь коментар
 
 
никто в лужу не сел, просто Беня теперь при власти и соответственно хочет за государственные деньги свой бизнес улучшить.
 показати весь коментар
 
дорог нет, воды на передовой бойцам нет, но деньги нужно выделить бандиту каламойскому на аэрапорт.
 показати весь коментар
 
 
А Зеленський, що кошти виділяє? Ви що дибіли?! Будуйте за власні кошти з бюджету міста та області. Ви ж децентралізовані от і будуйте і розвивайтесь. Вже геть страх втратили собаки!
 показати весь коментар
 
 
К Пинчку, к Бене. Мало отцов в городе? Свой бюджет куда уходит? В Мальдивы и рыбалки в Финляндии?
 показати весь коментар
 
 
Филатов ты не один такой хитросделанный еврей в Украине. Там твоя Рада ещё сидит, пагубий ещё звездит - так усё туда и подавай
 показати весь коментар
 
 
Построить аэропорт за деньги муниципального бюджета? Это Вам не автовокзал построить.
Намного дороже. Вопрос мой в другом:
если это идея (проект) местный (местной территориальной громады) - так стройте сами. При чём здесь Киев? Можете просить Киев помочь, но не можете требовать, дорогие днепряне;
если идея (проект) киевский, то есть государственный, то для чего вы просите выделить вам деньги? Киев будет финансировать проект, а вы просто ждите окончания строительства и радуйтесь, что сэкономили свои деньги.
Так вот: чей это проект и кто его должен финансировать?
 показати весь коментар
 
Просто один умник из порохнявых решил не вкладывать деньги в имеющийся аэропорт,где нужно только полосу отремонтировать ,которая кстати принадлежит государству Украино,а в остальное вкладываются инвесторы.Миф о том что аэропорт принадлежит Бене это миф от порохни.Там его только старое здание аэровокзала.Так что ремонт полосы никак не относиться к местному бюджету.Почитайте за чей счёт в том же Запорожье и Олесе ремонтируется полоса.
 показати весь коментар
 
а почему ж там кроме Бениных самолетов, никого не пускают, если Беня не при делах?
 показати весь коментар
 
Cамолеты пускают.Беня пассажиров через свой терминал не пускает,а там погранцы и таможня.Никто вяликому пете и гросе нне мешал отремонтировать взлетку,построили бы новый терминал,перенесли бы туда погранцов и остался бы беня с внутренними рейсами мау не болнн того.А так 5 лет бла бла бла,повторяю впп государственная.
 показати весь коментар
 
Точно! Беня, как всегда, лоханулся и бессмысленно купил какую-то старую развалюху.....
 показати весь коментар
 
Зе, коли звільнять окуповані території, нам аеропорт Донецька відбудовувати ще
 показати весь коментар
 
Боря, Боря! Зря ты так, перед Порошком раскарячился. На "политические преследования" хочешь настараться? Міськрада Дніпра приготувала звернення до Зеленського з проханням виділити гроші на реконструкцію міського аеропорту - Цензор.НЕТ 4647
 показати весь коментар
 
 
Аэропорт принадлежит Бене. Причем тут какие-то Боря и Порошенко?
 показати весь коментар
 
Имеем: Аэропорт принадлежащий на словах "городу" а фактически - Бене, в котором могут обслуживаться только принадлежащие Бене авиакомпании, не пускающий лоукостов и конкурентов. И ремонтировать его должны за счет государства...
Да, Беня намеревается выдоить Украину со всех сторон.
 показати весь коментар
 
Так Боря шестерка Бени? Или Порошка и Бени?
 показати весь коментар
 
Ухаха

Коломойский дурной себя лишать монополии?

Проголосовали 9 из 10 за зе значитт аэропорта не хотели
 показати весь коментар
 
Ага, ЩАС. Міськрада Дніпра приготувала звернення до Зеленського з проханням виділити гроші на реконструкцію міського аеропорту - Цензор.НЕТ 8423 Боря топил за барыгу, вот пусть теперь из своих карманов награбленное вытрушивает- на новый аэропорт. Міськрада Дніпра приготувала звернення до Зеленського з проханням виділити гроші на реконструкцію міського аеропорту - Цензор.НЕТ 451
 показати весь коментар
 
 
У нас президенты аэропорты строят? И сколько педро построило?
 показати весь коментар
 
За что ему строить? Все ж, что нажито непосильным трудом, ушло на армию. Міськрада Дніпра приготувала звернення до Зеленського з проханням виділити гроші на реконструкцію міського аеропорту - Цензор.НЕТ 279
 показати весь коментар
 
Они дурные! Обратитесь по этому вопросу не к клоуну,а к Коломлйскому,и отгадайте с трёх раз когда начнут строить аэропорт??
 показати весь коментар
 
Кредо Бубы Филатова - ни дня без распила.
 показати весь коментар
 
А скільки вони факапнули на нескінченій реконструкції Центрального мосту та інших будовах століття?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМіськрада Дніпра приготувала звернення до Зеленського з проханням виділити гроші на реконструкцію міського аеропорту
 
 
 
 
 
 вгору