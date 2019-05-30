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Все про:Австрія (186) Александер ван дер Беллен (1)

 Після відставки австрійського уряду через скандал із російським фінансуванням канцлером вперше стала жінка

Уряд Австрії очолила суддя Конституційного суду Бріджит Бірлайн.

Таке рішення прийняв президент Австрії Александер ван дер Беллен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Президент Австрії Александер ван дер Беллен призначив суддю Бріджит Бірлайн канцлером. Таким чином Бірлайн, суддя Конституційного суду, стала першою в країні жінкою-канцлером", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Бірлайн виконуватиме обов'язки канцлера до проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться у вересні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 травня президент Австрії відправив уряд Себастьяна Курца у відставку після скандалу з російським фінансуванням.

парламент Австрії 27 травня висловив вотум недовіри уряду канцлера Себастьяна Курца. Рішення відправити уряд у відставку підтримали депутати з опозиційної Соціал-демократичної партії і Австрійської партії свободи.

Партія свободи до останнього часу разом з Народною партією Курца входила до правлячої коаліції. Однак два тижні тому її лідер Штрахе опинився в епіцентрі скандалу після того, як німецькі ЗМІ опублікували відео, на якому він розмовляє з жінкою, яка назвалася Оленою Макаровою і видавала себе за племінницю російського олігарха, наближеного до президента РФ Володимира Путіна. На відео Штрахе домовлявся про підтримку перед виборами.

Хто така "Олена Макарова", як і раніше невідомо, росіянин Ігор Макаров заявив, що у нього немає ніякої племінниці і він не знає, хто ця жінка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129782
 
 
 Топ коментарі
 
не только него но и всю партию. Короче в острейхе большой шкандаль был. И это не первый залет хуйла после которого от мордвы начали шугаться как от бешеных собак. Подобное было и в юар. там удмурты баблом киршнершу подогревали , н так же ее выгнали и посадили.
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пропутинского "мальчика-красавчика отшлепали по попке и выгнали за дверь"! После отставки австрийского правительства из-за скандала с российским финансированием канцлером впервые стала женщина - Цензор.НЕТ 7888
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не только него но и всю партию. Короче в острейхе большой шкандаль был. И это не первый залет ***** после которого от мордвы начали шугаться как от бешеных собак. Подобное было и в юар. там удмурты баблом киршнершу подогревали , н так же ее выгнали и посадили.
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судя по всему, типичный аппаратчик, как наша Супрун. И это хорошо.
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Боже, какое унижение, в каждой марке Рейха в правительстве есть хотя-бы один юде, а иногда он/она его возглавляет...
Гитлера можно к турбине подключать, вместе с гробом.
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Brigitte Bierlein - в русской фонетической транслитерации: Бригите Бирлайн, в традиционной транслитерации: Бригитта Бирлейн.
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_Мужчина, женщина - неважно! Важно какими будут дела и отношение к людоедам.Женщина - это не профессия.
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Во касабы в Австрии прокололись! Сразу там народ карту сменил краплёную. Во напромили---ну ващще!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПісля відставки австрійського уряду через скандал із російським фінансуванням канцлером вперше стала жінка
 
 
 
 
 
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