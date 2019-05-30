 Зеленський зустрівся з родичами полонених українців

Про це повідомила прес-служба президента України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в ході зустрічі Зеленський підкреслив важливість співпраці влади, родичів полонених і представників громадськості, які борються за звільнення полонених.
"Учасники зустрічі також наголосили на важливості прийняття законопроекту про статус військовополонених", - сказано в повідомленні.
Зеленський пояснив, що мета цієї зустрічі - вислухати, обмінятися думками і зрозуміти, як можна прискорити повернення полонених.
"Нам необхідна консолідована позиція і координація зусиль всіх правозахисників, представників громадських організацій, волонтерів заради повернення наших полонених додому", - зазначив він.
Президент повідомив, що впродовж декількох днів він проводив зустрічі і наради з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком і колишніми представниками України в Тристоронній контактній групі, щоб детально розібратися в питанні звільнення українців.
- А дедушка где спит?
- Какой дедушка? Ах, дедушка... А, там, в прихожей, на коврике.
А когда не слушается, - я его веником.
- Эт правильно."
Почему олигархи не сидят ?!
Когда закончится война ?!
неужели он не нашел денег продлить договор аренді оборудования ?
всё на шаурму потратил ?
- ЗВР впали на 1,3 млрд $
- гривня впала на 80 копійок
- співпраця з МВФ на паузі
- ширяться чутки про дефолт
- 9 днів не було заяв про полонених військових
- 9 разів порушив закон
с каких пор