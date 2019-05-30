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Все про:Зеленський (1495) полонені (381)

 Зеленський зустрівся з родичами полонених українців

Президент Володимир Зеленський зустрівся з рідними і близькими утримуваних українців у Російській Федерації, на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей і в окупованому Криму.

Про це повідомила прес-служба президента України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в ході зустрічі Зеленський підкреслив важливість співпраці влади, родичів полонених і представників громадськості, які борються за звільнення полонених.

"Учасники зустрічі також наголосили на важливості прийняття законопроекту про статус військовополонених", - сказано в повідомленні.

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Зеленський пояснив, що мета цієї зустрічі - вислухати, обмінятися думками і зрозуміти, як можна прискорити повернення полонених.

"Нам необхідна консолідована позиція і координація зусиль всіх правозахисників, представників громадських організацій, волонтерів заради повернення наших полонених додому", - зазначив він.

Президент повідомив, що впродовж декількох днів він проводив зустрічі і наради з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком і колишніми представниками України в Тристоронній контактній групі, щоб детально розібратися в питанні звільнення українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129781
 
 
 Топ коментарі
 
Чучело с картинками, когда зеленский медведчука посадит ?
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Зеленский, когда будут освобождены пленные ?!
Почему олигархи не сидят ?!
Когда закончится война ?!
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Если бы Порошенко действительно боялся что "путін нападе", стал бы он демонтировать ситуационную комнату? По моему ответ очевиден... Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев - Цензор.НЕТ 7916 Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев - Цензор.НЕТ 5760
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Чучело с картинками, когда зеленский медведчука посадит ?
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да падаждите, еще ведь только 30 мая - впереди еще целые сутки весны Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев - Цензор.НЕТ 4128
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это его комната, его костюм, его щиблеты Его дом, его жена, его дети. Это результаты его ума его любви и усилий. Что тут не так.
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"- Стол мой, холодильник мой, все. что в холодильнике. тоже мое!
- А дедушка где спит?
- Какой дедушка? Ах, дедушка... А, там, в прихожей, на коврике.
А когда не слушается, - я его веником.
- Эт правильно."
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Т.е. конкретики 0, Шаурмы тоже не было. Ок. ПреЗеденствуем дальше.
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Неперевершені справи чинить новий президент, вчитися будуть усі наступні покоління.
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Зеленский, когда будут освобождены пленные ?!
Почему олигархи не сидят ?!
Когда закончится война ?!
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Чукча -*пісатель * !?
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Вышло зебло из нирваны и решило возглавить перемогу команды Пороха. Кто сомневался, что на г+г его объявят спасителем и отцом нации.
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Перемога,где серверы,где мониторы,где стулья,всё твой черствый кумир хапнул,я не могу представить в какой стране такое возможна,кацапы смеются и издеваются по этому поводу с нас,говорят .что за государство,где даже оргтехнику украли., а ещё такие как черствый, здесь провозглашали,что он на армию жертвовал,та он скорее удавится,чем пожертвует
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чого ти скиглиш, гбр все тобі розповість
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всё там где и должно быть на родине у хозяев Там откуда их взяли и привезли арендаторы в рамках проплаченого Порохом договора. Срок договора истёк и аппаратура возвращена владельцу. Такой порядок.
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у Владимира Александровича офшорі в восьми странах.

неужели он не нашел денег продлить договор аренді оборудования ?

всё на шаурму потратил ?
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Мистер фейковые картинки заговорил, ты смотри
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Компанія Рошен передала десантникам чергову партію 430 найновіших снайперських гвинтівок:https://myrotvorets.news/kompaniia-roshen-peredala-desantnykam/Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев - Цензор.НЕТ 788
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это легко устроить, находишь контактные номера "чвк вагнера", звонишь им и говоришь "хачу стрелять в укропов", тебя оформляют и отправляют на Донбас. А дальше тебе надо успеть разглядеть их до выстрела. А мы, как минимум, имели возможность посмотреть наших пацанов на параде.
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10 днів Зе на посаді:
- ЗВР впали на 1,3 млрд $
- гривня впала на 80 копійок
- співпраця з МВФ на паузі
- ширяться чутки про дефолт
- 9 днів не було заяв про полонених військових
- 9 разів порушив закон
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Они будут плакать, если пианино на шахту не привезут
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Анекдоты рассказывал? Или просто рожи корчил?
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У Петра не було часу на такі зустрічи,він монітори та сервери крав.
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Когда будут посажены Свинарчуки? Почему молчат нацжены?
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Так сабаков травил пороха , выслуживался перед Беней. Теперь должность ему пообещали - будет как мышь
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когда найдут тех кто заказал - Катю Ганзюк - вот простой вопрос
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нефартовый этот зеленский: после его визита в париж сгорел собор парижской богоматери, после визита на львовщину - вертолет ми-8 с экипажем
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Этот мудак так и будет рушить все что построено? Так и будет кататься по стране без дела? Может пора начинать что-то делать?
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Сначала 8 бойцов ВСУ оказались в плену с мешком личных документов. Потом авария в шахте с погибшими горняками. Потом погибает комбриг вместе с экипажем вертолета. Это все за одну неделю! Зеленский, сколько тебе заплатили?? Долго ты будешь проливать кровь украинцев??
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это проделки барыги,так сказать оказывает помощь молодому поколению
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Как же надоели эти петерасты в комментариях...
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соевые боты - продажная копеечная гниль и шваль.
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Зeля, коли будуть звільнeні з полону військовополонeні?
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Потрібно було в Порошенка спочатку запитувати і нафіга він їх туда послав.?!?
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сколько проблем оставил нам петька-папиредник...тисячи
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Весна заканчивается, а посадок все нет Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев - Цензор.НЕТ 4906
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