 Податківці домоглися від київського підприємства відшкодування в бюджет 19,2 млн грн завданих збитків

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено, що київська компанія, яка займається наданням в оренду і експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна, впродовж 2018 року отримувала доходи від здачі в суборенду орендованих земельних ділянок державної та комунальної власності. Однак орендну плату до бюджету керівник підприємства не платив.

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Завдяки вжитим працівниками податкової міліції заходам податки і завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі в сумі понад 19,2 млн грн.

У зв'язку з викладеним буде вирішено питання про звільнення керівника зазначеного підприємства від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст.212 КК України.