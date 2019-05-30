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Все про:ПАРЄ (432) Росія (17284)

 "Не допустити повернення Росії в ПАРЄ": українські делегати збирають підписи під відкритим листом

Українські делегати в ПАРЄ, інтелектуали, правозахисники і журналісти закликають громадян Європи не допустити повернення Росії до організації без виконання нею своїх зобов’язань у Раді Європи, включно з припиненням агресії проти України та деокупацією Криму.

Про це йдеться у відкритому листі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Цінності, на засадах яких Рада Європи була заснована задля просування і захисту верховенства права... перебувають перед дедалі більшою загрозою. Росія, без сумніву, є провідною у цих процесах. За умовами членства, вона має дотримуватися декількох важливих моментів. Однак РФ виявилася неспроможною поважати багато з них", - йдеться у листі.

Серед таких порушень - анексія Криму, в якому Росія переслідує кримських татар, військова підтримка деяких регіонів на Сході України і Грузії.

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У листі нагадується, що у 2014 році ПАРЄ у відповідь на ці порушення з боку РФ позбавила російську делегацію права голосу. Але це рішення не забороняло російським депутатам продовжувати відвідувати засідання Асамблеї. Однак Росія вирішила надалі не брати участі у роботі ПАРЄ.

Також упродовж попередніх двох років РФ не сплачувала своєї частки до бюджету РЄ, яка становить 33 млн євро щороку.

"Нині вона погрожує вийти із Ради Європи, якщо право голосу її делегації не буде відновлене", - наголошується у відкритому листі.

Водночас Росія продовжує свою агресивну тактику: закрила спільне використання Керченської протоки; на порушення своїх міжнародних зобов’язань створює перешкоди для суден, які прямують до українських портів в Азовському морі; здійснила напад на українські кораблі з екіпажами і відмовляється звільнити їх.

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Окрім цього, РФ розпочала нелегальну видачу своїх паспортів українським громадянам на окупованій частині Донбасу.

"З огляду на ситуацію викликає шок, коли Німеччина і Франція – дві країни, які вважаються найнепохитнішими захисниками демократії, прав людини та верховенства права, – розпочали тиск на ПАРЄ, щоб послабити її повноваження у накладанні санкцій на національні делегації, які порушують основоположні засади Ради Європи", - підкреслили автори листа.

Як зауважується, замість того, щоб піддаватися російському залякуванню, Німеччина і Франція мали б запропонувати призупинення членства Росії у Раді Європи за невиконання зобов’язань, як це передбачено ст. 9 Статуту РЄ.

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"З огляду на це ми закликаємо і очікуємо, що ПАРЄ повною мірою утвердить свою незалежність, як це було раніше. Асамблея не повинна відмовлятися від повноважень накладати санкції на делегації, які порушують основні засади Ради Європи. Європейські громадяни не зрозуміють іншого рішення", - наголошується у листі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129776
 
   
 Топ коментарі
 
Козломордых нужно давить на всех фронтах
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так как они ходят на работу, они ещё полгода будут подписи собирать. Гниды.
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подписи украинских депутатов котируются только на туалетной бумаге, все уже знают этих злодюг, ворюг, мародеров
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Я думаю, просто карлик. Вывих там не в ногах, а в мозгу.
Чет стишок вспомнился:

На маленькой поляночке
Где зреет виноград
Сидел рахитик маленький
Коленками назад.
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А какой рост у Зеленсского? Вроде тоже не гигант.
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Мне неважен его рост, тут, иван, смеются не с роста, а с идиотского комплекса карликового бандита-главаря ОПГ "рф".
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Тоже не гигант, и тоже чмо. Это общевовочковое "Не допустити повернення Росії в ПАРЄ": українські делегати збирають підписи під відкритим листом - Цензор.НЕТ 1432
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угу пишите письма мелким почерком, без платежей рашки бюджет ПАСЕ репается вот и думают как коцапов вернуть
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России абсолютно похер- наденьте вышиванки и водите хороводы, клоуны))))))
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Vzgo Jigarxanyan. Если бы похер то "ольгинские" не воняли бы.
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рашку поставят на кости, и в три смычка отыграют.
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ну да, как-то надо показать видимость борьбы и титанических усилий, не даром же они хлеб свой страсбургский едят
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С учетом того что мокши по этому поводу скулят....хлеб они едят не зря!)))
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ну как бы вам это объяснить, собирать подписи в ПАСЕ можно по любому поводу, за мир во всем мире например, кто ж не подпишется? только мира от этого никак не прибавится, да и подписи эти никому не нужны, куда их потом приложить?
кацапов и так выгнали оттуда, причем совсем без подписей и возвращать никто не собирается
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Надо быть самим принципиальными во всем не торговать и якшаться с агрессором и оккупантом, не прокачивать бандитский мордорский газ, выйти со всех международных декоративных ширм-шлюх, где признают паРашку (в том числе и в первую очередь из ООН)!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Не допустити повернення Росії в ПАРЄ": українські делегати збирають підписи під відкритим листом
 
 
 
 
 
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