 Глави МЗС Польщі та Швеції прибудуть завтра до Києва для зустрічі з владою

На цьому під час дискусії в четвер у Варшаві на тему перспектив проекту "Східного партнерства" наголосили глави дипломатії Польщі та Швеції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Завтра ми зустрінемося з представниками української влади", - поінформував Чапутович.
За його словами, його візит у п’ятницю до Києва із шведською колегою Вальстрем буде спрямований на те, щоб підкреслити значення України для безпеки Європи.
"Під час візиту ми хочемо підтвердити постійну підтримку Європою України й обговоримо форми цієї підтримки на майбутнє", - наголосив Чапутович.
Як зазначила Вальстрем, спільний візит з Чапутовичем до Києва підтвердить також підтримку Європою нової влади в Україні.
"Ми наголосимо, що залишаємося найближчими друзями України",- констатувала Вальстрем. Вона також додала, що ЄС підтримуватиме Київ у проведенні реформ, зокрема у протидії корупції.
Канцлерский суд штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в ходе предварительного слушания сторон назначил на 3 июня 2019 первое заседания для принятия ходатайств сторон.
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