EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  352  7
Все про:Швеція (129) МЗС Польщі (92) Вальстрем (13) Чапутович (53)

 Глави МЗС Польщі та Швеції прибудуть завтра до Києва для зустрічі з владою

Глави міністерств закордонних справ Польщі і Швеції Яцек Чапутович і Маргот Вальстрем відвідають 31 травня з візитом Україну, щоб виділити значення країни для безпеки Європи.

На цьому під час дискусії в четвер у Варшаві на тему перспектив проекту "Східного партнерства" наголосили глави дипломатії Польщі та Швеції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завтра ми зустрінемося з представниками української влади", - поінформував Чапутович.

За його словами, його візит у п’ятницю до Києва із шведською колегою Вальстрем буде спрямований на те, щоб підкреслити значення України для безпеки Європи.

"Під час візиту ми хочемо підтвердити постійну підтримку Європою України й обговоримо форми цієї підтримки на майбутнє", - наголосив Чапутович.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командування ООС провело зустріч зі шведськими військовими. ФОТО

Як зазначила Вальстрем, спільний візит з Чапутовичем до Києва підтвердить також підтримку Європою нової влади в Україні.

"Ми наголосимо, що залишаємося найближчими друзями України",- констатувала Вальстрем. Вона також додала, що ЄС підтримуватиме Київ у проведенні реформ, зокрема у протидії корупції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129774
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Петя ради грошей хоч спереду хоч ззаду давав. А Зеленському то не сподобалось. Треба б конструктив запропонувати Європі. Чи конструктиву не буде?
 показати весь коментар
 
Пытаются уговорить Зеленского не губить свою молодую жизнь связями с нехорошими людьми ?

Канцлерский суд штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в ходе предварительного слушания сторон назначил на 3 июня 2019 первое заседания для принятия ходатайств сторон.
https://timeze.livejournal.com/
 показати весь коментар
 
 
Бануті ! Бануті ! Бануті ! . Штати Лазаря закрили , але за нам не стояв єврейський Конгрес . Панове євреї надягніть намордника на бєню , бо знову почнеться бодяга про ксенофобію і антисемітизм . Як воно нам вже набридло . Бєня може наступиш на горлянку своїй зажерливості і перестанеш тупо тирити і пиляти нещасний бюджет ?
 показати весь коментар
 
У него нет выбора Денег нет. Нужен срочный доступ к бюджету
 показати весь коментар
 
Ну і чого пертися до Київа ? Треба їм їхати возами до Дніпра бо 95 квартал там .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГлави МЗС Польщі та Швеції прибудуть завтра до Києва для зустрічі з владою
 
 
 
 
 
 вгору