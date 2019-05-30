 Іноземні аналітики Гройсмана наполегливо рекомендували перенести запуск енергоринку.

Це випливає з презентації аналізу впровадження енергореформи українськими чиновниками, оприлюдненого сьогодні на сайті організації.
Не зайвим буде нагадати, що раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв про те, що ринок е/е потрібно вводити. Однак виходить, зараз його зарубіжні консультанти-аналітики наполегливо рекомендують перенести термін введення енергоринку і вказують на серйозні наслідки, якщо цю реформу таки не призупинять.
Як відомо, місією проекту Low Carbon Ukraine є постійна підтримка уряду України шляхом підготовки необхідного аналізу і пропозицій з метою стимулювання переходу до низьковуглецевої економіки. Зокрема, цей проект має мандат на підтримку роботи віце-прем'єр-міністра, оскільки він координує впровадження Енергетичної стратегії України до 2035 року.
Даний проект є частиною Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI) і фінансується Федеральним міністерством з питань навколишнього середовища, збереження природи і радіаційної безпеки (відповідно до рішення Бундестагу ФРН).
"Кінцевий результат - ризик інфляції і загального зростання цін", - сказано в аналітичному звіті експертів.
Тим часом в соціальних мережах прихильники перенесення запуску енергоринку запустили хештег #перенести_ринок, за яким зібрані позиції різних експертів про необхідність відстрочки з впровадженням нового ринку е/е.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підтримує перенесення запуску ринку е/е на більш пізній термін, а СБУ в свою чергу вже висловило застереження про загрози для нацбезпеки в разі запуску енергоринку з 1 липня.
Як відомо, раніше Євросоюз рекомендував відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.
"Представництво Європейського Союзу та Представництво Європейського Інвестиційного Банку в Україні рекомендують відкласти впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу через те, що важливі регуляторні норми та IT-системи ще не готові", - йдеться у відповідній заяві ЄС.
У документі також наголошується, що запуск нового ринку з 1 липня може привести до його неправильного функціонування, а значить, бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку.
Підтримали перенесення запуску енергоринку в Україні та інші міжнародні партнери Києва - ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк та інші, - які раніше оприлюднили свої рекомендації про необхідність відстрочити запуск ринку е/е в Україні через неготовність Києва та ризики для української економіки через такий поспішний крок. Фінансові інституції закликають також Україну усунути ключові системні нестиковки при проведенні такої важливої енергореформи.
Разом з тим, раніше активно за введення нового ринку з 1 липня виступала компанія ДТЕК Ріната Ахметова, яка контролює 22,7% енергетики країни, і згодом буде одним з основних вигодонабувачів під час запуску енергоринку без створення конкуренції на ньому.
.Вместе с тем, ранее активно за введение нового рынка с 1 июля выступа компания ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует 22,7% энергетики страны, и впоследствии будет одним из основных выгодополучателей при запуске энергорынка без создания конкуренции на нем.
Источник: https://censor.net.ua/n3129773
И не просто в труселях, а в труселях с винницкого базара.
Бери вище - Святий
Европейский союз поддерживает Украину в сфере энергетики и рассчитывает, что реформы будут идти быстрее. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли на круглом столе Европейской бизнес-ассоциации "Future simple or future indefinite", который состоялся 15 мая.
"Много реформ было сделано в сфере энергетики. Особенно это касается секторов нефтегаза и электроэнергии. Мы хотим, чтобы дальнейшее продвижение реформ в этих сферах шло быстрее. Завтра у нас будет видео-конференция с Министром энергетики на тему анбандлинга Нафтогаза и переговоров с Газпромом для подписания нового контракта по транзиту газа до конца этого года. Поэтому да, мы очень поддерживаем Украину в сфере реформы энергетики", - отметил Мингарелли.
Ранее представители ЕС, ****, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии
Напомним, 15 мая в комитете Верховной Раде по ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности состоялся круглый стол, на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии. Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины "О рынке электроэнергии"
А Беня перетопчется .
Ну или вот https://m.facebook.com/EUDelegationUkraine/?__tn__=%2Cg
Или газетная верезка лучше
Источник: http://dengi.ua/business/308920-ES-podtverdil---vvedenie-novogo-energorynka-javljaetsja-usloviem-poluchenija-500-mln-evro-makrofinansovoj-pomocshi
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Вы тут меня что, развести пытаетесь? Следите за руками...
Обсуждалась тема связанная с переносом запуска рынка эл. с 1 июня, на неопределленную пока дату.
Третий энергопакет тут каким боком?
Все с энергорынком было хорошо...до момента пока ручная кукла Бени....не стала чуваком с ксивой презЕдента....
А как стала...так началось....и эксперты сразу нашлись...и вой поднялся.....