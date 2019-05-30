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 Економіка
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Все про:енергетика (323) Електрика (236)

 Іноземні аналітики Гройсмана наполегливо рекомендували перенести запуск енергоринку.

Аналітики німецького проекту Low Carbon Ukraine підготували короткий аналіз основних системних ризиків запуску ринку електроенергiї 1 липня 2019 року, і, на думку німецьких експертів, якщо запуск ринку е/е не перенести зараз, наслідки для українського енергетичного сектору та економіки України згодом буде виправити складніше, ніж запобігти їх виникненню зараз.

Це випливає з презентації аналізу впровадження енергореформи українськими чиновниками, оприлюдненого сьогодні на сайті організації.

Не зайвим буде нагадати, що раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв про те, що ринок е/е потрібно вводити. Однак виходить, зараз його зарубіжні консультанти-аналітики наполегливо рекомендують перенести термін введення енергоринку і вказують на серйозні наслідки, якщо цю реформу таки не призупинять.

Як відомо, місією проекту Low Carbon Ukraine є постійна підтримка уряду України шляхом підготовки необхідного аналізу і пропозицій з метою стимулювання переходу до низьковуглецевої економіки. Зокрема, цей проект має мандат на підтримку роботи віце-прем'єр-міністра, оскільки він координує впровадження Енергетичної стратегії України до 2035 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС підтвердив - введення нового енергоринку є умовою отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги

Даний проект є частиною Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI) і фінансується Федеральним міністерством з питань навколишнього середовища, збереження природи і радіаційної безпеки (відповідно до рішення Бундестагу ФРН).

"Кінцевий результат - ризик інфляції і загального зростання цін", - сказано в аналітичному звіті експертів.

Іноземні аналітики Гройсмана наполегливо рекомендували перенести запуск енергоринку. 01
Іноземні аналітики Гройсмана наполегливо рекомендували перенести запуск енергоринку. 02

Тим часом в соціальних мережах прихильники перенесення запуску енергоринку запустили хештег #перенести_ринок, за яким зібрані позиції різних експертів про необхідність відстрочки з впровадженням нового ринку е/е.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підтримує перенесення запуску ринку е/е на більш пізній термін, а СБУ в свою чергу вже висловило застереження про загрози для нацбезпеки в разі запуску енергоринку з 1 липня.

Як відомо, раніше Євросоюз рекомендував відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

"Представництво Європейського Союзу та Представництво Європейського Інвестиційного Банку в Україні рекомендують відкласти впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу через те, що важливі регуляторні норми та IT-системи ще не готові", - йдеться у відповідній заяві ЄС.

Також читайте: На відміну від Насалика експерти Мiненерго радять перенести запуск енергоринку

У документі також наголошується, що запуск нового ринку з 1 липня може привести до його неправильного функціонування, а значить, бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку.

Підтримали перенесення запуску енергоринку в Україні та інші міжнародні партнери Києва - ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк та інші, - які раніше оприлюднили свої рекомендації про необхідність відстрочити запуск ринку е/е в Україні через неготовність Києва та ризики для української економіки через такий поспішний крок. Фінансові інституції закликають також Україну усунути ключові системні нестиковки при проведенні такої важливої енергореформи.

Разом з тим, раніше активно за введення нового ринку з 1 липня виступала компанія ДТЕК Ріната Ахметова, яка контролює 22,7% енергетики країни, і згодом буде одним з основних вигодонабувачів під час запуску енергоринку без створення конкуренції на ньому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129773
 
   
 Топ коментарі
 
в карман татарину и его поддельнику петру

.Вместе с тем, ранее активно за введение нового рынка с 1 июля выступа компания ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует 22,7% энергетики страны, и впоследствии будет одним из основных выгодополучателей при запуске энергорынка без создания конкуренции на нем.
Источник: https://censor.net.ua/n3129773
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Да что там те эксперты, если Ринат Леонидычу - лучшему бизнес партнеру Петра Лексеича - надо больше прибыли получить.
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А куды мы будемо запускать Енергоринак ? У космас? (с) Зиленский
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в карман татарину и его поддельнику петру

.Вместе с тем, ранее активно за введение нового рынка с 1 июля выступа компания ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует 22,7% энергетики страны, и впоследствии будет одним из основных выгодополучателей при запуске энергорынка без создания конкуренции на нем.
Источник: https://censor.net.ua/n3129773
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Уважаемый Пётр Алексеевич - не подельник. Это всё секретные спецоперации: гениальный суперогент сначала входит к руководителям мафиозных пророссийских структур в доверие, со временем в долю, а потом используя всю силу и мощь государственных институтов разваливает их бизнес-империи изнутри. И в конце - хоп! - враги Украины остаются в одних труселях. Заботящийся о своём народе патриот-государственник!!!
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Іноземні аналітики Гройсмана наполегливо рекомендували перенести запуск енергоринку. - Цензор.НЕТ 247

И не просто в труселях, а в труселях с винницкого базара.
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"патриот-государственник"

Бери вище - Святий Іноземні аналітики Гройсмана наполегливо рекомендували перенести запуск енергоринку. - Цензор.НЕТ 4387
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Надеюсь, в этот раз европейских партнёров и инвесторов, информировали правильно, из-за чего те быстренько ушли в отказ.
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Да что там те эксперты, если Ринат Леонидычу - лучшему бизнес партнеру Петра Лексеича - надо больше прибыли получить.
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как Беня старается, как старается - но не убедил - вот инфа официальная от ЕС -
Европейский союз поддерживает Украину в сфере энергетики и рассчитывает, что реформы будут идти быстрее. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли на круглом столе Европейской бизнес-ассоциации "Future simple or future indefinite", который состоялся 15 мая.
"Много реформ было сделано в сфере энергетики. Особенно это касается секторов нефтегаза и электроэнергии. Мы хотим, чтобы дальнейшее продвижение реформ в этих сферах шло быстрее. Завтра у нас будет видео-конференция с Министром энергетики на тему анбандлинга Нафтогаза и переговоров с Газпромом для подписания нового контракта по транзиту газа до конца этого года. Поэтому да, мы очень поддерживаем Украину в сфере реформы энергетики", - отметил Мингарелли.
Ранее представители ЕС, ****, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии
Напомним, 15 мая в комитете Верховной Раде по ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности состоялся круглый стол, на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии. Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины "О рынке электроэнергии"
А Беня перетопчется .
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Каких же идиотов набирают в порохоботы...Браво!
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а кто говорит - где прочитать - я даю инфу официального представителя ЕС - жду))
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Да хотя бы статью, в ней указано куда пойти Іноземні аналітики Гройсмана наполегливо рекомендували перенести запуск енергоринку. - Цензор.НЕТ 496
Ну или вот https://m.facebook.com/EUDelegationUkraine/?__tn__=%2Cg
Или газетная верезка лучше
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ЕС подтвердил - введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи

Источник: http://dengi.ua/business/308920-ES-podtverdil---vvedenie-novogo-energorynka-javljaetsja-usloviem-poluchenija-500-mln-evro-makrofinansovoj-pomocshi
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Ну тык, монополизируйте рынок, выполни условия и вперёд. Я же написала, что раньше у них была одна информация, теперь другая
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почитайте шо такое 3 энергопакет ЕС и у вас не будет каши в голове
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А ну-ка, ну-ка.
Вы тут меня что, развести пытаетесь? Следите за руками...
Обсуждалась тема связанная с переносом запуска рынка эл. с 1 июня, на неопределленную пока дату.
Третий энергопакет тут каким боком?
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Порошенко запустил рыжего и дольше отжимать, теперь в доле Главное , что ахметовское ОРДЛО электрифицировано за наш счёт .
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Какие там аналитики, Пете нужно срочно бабло косить перед дальней дорогой...
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німецькі аналітики на зарплаті газпрому...
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...сказали порохоботы на зарплате Ахметова.
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ще один типовий зебіл тут всрався брехнею.
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Для Бени я его ферросплавами энергорынок как кость в горле.....
Все с энергорынком было хорошо...до момента пока ручная кукла Бени....не стала чуваком с ксивой презЕдента....
А как стала...так началось....и эксперты сразу нашлись...и вой поднялся.....
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Энергорынок отменяет Ротердам+...а если отменят запуск энергорынка....чувак с ксивой презЕдента отменит Ротердам + ???
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А куда еще аналитикам деваться? Бабло получено и освоено...
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