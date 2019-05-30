 Іноземні аналітики Гройсмана наполегливо рекомендували перенести запуск енергоринку.

Це випливає з презентації аналізу впровадження енергореформи українськими чиновниками, оприлюдненого сьогодні на сайті організації.

Не зайвим буде нагадати, що раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв про те, що ринок е/е потрібно вводити. Однак виходить, зараз його зарубіжні консультанти-аналітики наполегливо рекомендують перенести термін введення енергоринку і вказують на серйозні наслідки, якщо цю реформу таки не призупинять.

Як відомо, місією проекту Low Carbon Ukraine є постійна підтримка уряду України шляхом підготовки необхідного аналізу і пропозицій з метою стимулювання переходу до низьковуглецевої економіки. Зокрема, цей проект має мандат на підтримку роботи віце-прем'єр-міністра, оскільки він координує впровадження Енергетичної стратегії України до 2035 року.

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Даний проект є частиною Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI) і фінансується Федеральним міністерством з питань навколишнього середовища, збереження природи і радіаційної безпеки (відповідно до рішення Бундестагу ФРН).

"Кінцевий результат - ризик інфляції і загального зростання цін", - сказано в аналітичному звіті експертів.





Тим часом в соціальних мережах прихильники перенесення запуску енергоринку запустили хештег #перенести_ринок, за яким зібрані позиції різних експертів про необхідність відстрочки з впровадженням нового ринку е/е.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підтримує перенесення запуску ринку е/е на більш пізній термін, а СБУ в свою чергу вже висловило застереження про загрози для нацбезпеки в разі запуску енергоринку з 1 липня.

Як відомо, раніше Євросоюз рекомендував відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

"Представництво Європейського Союзу та Представництво Європейського Інвестиційного Банку в Україні рекомендують відкласти впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу через те, що важливі регуляторні норми та IT-системи ще не готові", - йдеться у відповідній заяві ЄС.

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У документі також наголошується, що запуск нового ринку з 1 липня може привести до його неправильного функціонування, а значить, бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку.

Підтримали перенесення запуску енергоринку в Україні та інші міжнародні партнери Києва - ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк та інші, - які раніше оприлюднили свої рекомендації про необхідність відстрочити запуск ринку е/е в Україні через неготовність Києва та ризики для української економіки через такий поспішний крок. Фінансові інституції закликають також Україну усунути ключові системні нестиковки при проведенні такої важливої енергореформи.

Разом з тим, раніше активно за введення нового ринку з 1 липня виступала компанія ДТЕК Ріната Ахметова, яка контролює 22,7% енергетики країни, і згодом буде одним з основних вигодонабувачів під час запуску енергоринку без створення конкуренції на ньому.