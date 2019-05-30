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 Гройсман доручив виділити матеріальну допомогу сім'ям військових, загиблих унаслідок аварії вертольота Мі-8 на Рівненщині

Глава Уряду доручив розслідувати причини катастрофи вертольота Мі-8 у Рівненській області та виділити матеріальну допомогу сім'ям загиблих членів екіпажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести розслідування катастрофи вертольоту Мі-8МТВ-МСБ-1 (бортовий номер 638) військової частини А2595, проаналізувати її причини, а також опрацювати питання надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих. Про це йдеться у дорученні керівництву Міністерства оборони України. Глава Уряду підписав відповідний документ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знайдено тіла всіх чотирьох військових, загиблих унаслідок аварії вертольота Мі-8 на Рівненщині

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок із вертольотом Мі-8 16-ї окремої бригадиармійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області ) Збройних сил України.Армійський вертоліт здійснив аварійну посадку біля с. Сестрятин Радивилівського району (Рівненська обл.), після чого загорівся. Унаслідок катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом із командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України полковником Мазепою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129772
 
 
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чудаки в Конго валюту зарабатывали там нормально , а тут в Украине на чермете смотанном синей изолентой и разбились. Давайте теперь еще из налогов людей Грося денег даст чтобы своей недопартейке к выборам балы заработать. А по миллиону за погибшего военного государство разве не платит родственникам? Или это только в ато ?
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Разбиваются везде. В Америке разбиваются тоже. А Вам не стыдно на трагедии политикой заниматься?
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Как то я обратил внимание на страшненькое состояние МИ-8 на котором отрабатывают упражнения, но порохоботы завели шарманку про агента крамля...дыбилы!
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Подошло к тому шо все борты надо менять на аирбасы и гриппены, при чем только новье .собаков для своего ведомства протянул а МО даже не почухалось.
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