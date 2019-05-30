 Місія МВФ планово завершила роботу в Україні

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це йдеться в прес-релізі представництва МВФ в Україні.
Зазначається, що місія перебувала в Україні з 21 по 29 травня 2019 року. За цей час представники фонду на чолі з Роном ван Роденом провели низку зустрічей, зокрема з президентом, міністром фінансів, головою Нацбанку й іншими чиновниками.
"Команда фахівців МВФ мала дуже плідні дискусії з владою України, включно з Президентом Зеленським, стосовно перегляду програми стенд-бай між Україною та МВФ. Експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики. Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів щойно новий Уряд визначиться з пріоритетами своєї політики", — повідомив голова місії МВФ Рон ван Роден за підсумками роботи місії МВФ в Україні.
собираюсь ещё один магазин рошен открывать
вся правда там сконцентрировалась
При этом стецькам невдомек, что за дефолт (неспособность государства отдавать взятые на себя кредиты) будет отвечать Порошенко и Гройсман, ведь именно они эти кредиты и брали, а Зеленский пока не взял у МВФ ни копейки.
Все по плану
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo
И НОВЫХ займов под 1% - у МВФ - никто нее даст.. и под 100% не дадут...
ЗЕ фаны...вы не расстраивайтесь)))
Игрь Валеричь сказал...дефолт! Так дефолт)))
Как считаешь, придурок?
Хрен вам ватные мрази, а не Украина
Дефолта ПОКА не будет. В золотовалютном резерве ЕСТЬ средства на ТЕКУЩИЕ платежи ДО ОСЕНИ. А вот осень без кредита МВФ - практически точно дефолт.
Трогать эти деньги не кошерно!
Выходец из Одессы американский бизнесмен Сэм Кислин, почетный гражданин Нью-Йорка, опубликовал экстренное обращение к гражданам Украины, в котором рассказал, что в США возбуждено уголовное дело по фактам масштабных хищений Петром Порошенко и его окружением.
«Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем его банды. Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств, американской финансовой помощи и кредитов. Я как свидетель давал показания по этому делу и знаю, что это очень серьезные обвинения… Место Порошенко - в тюрьме в одиночной камере»,
В качестве одного из примеров бизнесмен привел коррупционную схему поставок угля, на которой наваривается окружение Порошенко. Об этом хорошо известно силовым органам Украины, однако они «крышуют» махинации.
«Жулики Порошенко фактически дважды зарабатывают на каждом украинце. На ваших квитанциях за оплату электроэнергии и на дотациях, что идут на покрытие дефицита бюджета. Мои проблемы начались, когда я предложил изменить схему поставок угля в Украину, при которой цена угля не превышала бы 50 долларов за одну тонну. Во сколько уголь обходится простому украинцу, если я предложил поставки по 50 долларов, а сейчас с каждой тонны Порошенко и его банда зарабатывает по 100 долларов за тонну? Порошенко залез в личный кошелек каждого украинца, вывел себе в карман через офшоры около 8 млрд долларов»,
- утверждает Кислин.
http://naspravdi.info/novosti/v-ssha-schitayut-chto-mesto-poroshenko-v-tyurme-v-odinochnoy-kamere
А главный упор сделан на Коломойского. И подробно расписаны все его хотелки и возможное меню на ближайшее будущее. Что пан олигарх желает и намерен сожрать в связи с приходом Зеленского во власть. То есть никто на Западе не питает иллюзий относительно самостоятельности шестого.
Статья на английском, поэтому следует выложить основные и важные пункты. Если кому-то хочется прочитать в оригинале - http://www.talk-finance.co.uk/international/billionaire-kolomoyskys-plan-derails-western-agenda-in-ukraine/?fbclid=IwAR1JttXShQrQEpLlGTUn_p2i49CXBhtQSSCsprRkLSDYZOeYSxzRzk_Ap-Y
Для начала, сам заголовок уже достаточно красноречив: «План миллиардера Коломойского срывает западную повестку дня в Украине». Характеристики Зеленского пропускаются, все равно речь не о нем.
Главные акценты статьи - это упорно педалируемая говорящими головами Коломойского тема дефолта; ПриватБанк и отношения с МВФ; ситуация на энергетическом рынке.
Начну с энергорынка, давно слежу за темой. В статье подробно разбиралась ситуация на энергетическом рынке и роль Коломойского в попытках отложить или отменить имплементацию Европейского Третьего энергетического пакета. Для достижения этой цели брошены все силы. Лоббисты в еще действующем парламенте уже давно оттягивают момент имплементации, а если партия вновь избранного президента получит большинство на предстоящих парламентских выборах, то дело будет в шляпе.
Тогда Игорь Валерьевич сможет проталкивать через депутатов все, что только захочет его левая нога. Мало того, команда Коломойского (ну не называть же ее командой Зеленского) заявила, что намерена получить контроль над регулятором - НКРЭКУ. Также планируется смена руководства антимонопольного комитета на людей, лояльных к Коломойскому (ведь по закону разрешение АМКУ требуется для масштабной реконфигурации энергетического и промышленного рынков).
Второе. Обрушение Украины в дефолт по примеру Греции выгодно олигарху Коломойскому, так как его компании ориентированы на экспорт. И ферросплавная, и горнорудная и металлургическая промышленность экспортируются и оплачиваются в валюте. В случае дефолта национальная валюта стремительно обесценится, а прибыль Коломойского будет сохраняться в стабильных резервах.
Бене это выгодно, причем Беня даже не делает попытки это скрыть. А зачем что-то скрывать, если ты сейчас триумфатор. А триумфатору сам бог триумфаторов велел придушить конкурентов и скупить активы. Тотальный контроль над ключевыми отраслями в таких условиях вполне достижим. И уже сейчас видно, что над достижением цели работают: на ключевые посты в новой администрации назначены люди, подконтрольные Коломойскому.
Ну и по Привату. Разумеется, Беня воспользовался резким пике, в которое вошла украинская политика, как только победа Зеленского стала очевидной - и тут же начал штормить тему ПриватБанка. Он подал апелляцию против национализации. Прогнившая и коррумпированная судебная система была готова к такому повороту (она всегда готова к таким поворотам) - национализация была отменена в суде. Посольства США и ЕС отреагировали немедленно и в резкой форме, МВФ приостановил свою миссию, оставив несколько клерков для завершения отчета. Однако уже сейчас понятно, что Игорь Валерьевич всерьез рассматривает возможность послать МВФ наф(х)иг (извините, вырвалось).
Итак, что нас ждет, если Коломойский продолжает качать страну, штормить ПриватБанк и ставить под угрозу реформирование энергорынка (а мы ждем очередного этапа реформирования уже с 1 июля). А ждет нас сокращение сотрудничества с важнейшими политическими и финансовыми партнерами, ЕС, США, МВФ, Всемирным банком и ****. Обслуживать внешний долг станет невозможно, отсюда инфляция, безработица и прочие продуктовые карточки.
А чтобы как-то выгребать из воронки, оху… обескураженное руководство страны вполне может обратиться туда, где этого обращения давно ждут - в Кремль. И там помогут, а как же. Только на таких условиях, что лучше бы об этом не думать совсем.
А что же Игорь Валерьевич?А он кофе пойдет пить.
https://emiliozk.livejournal.com/2201898.html
Тобто при всіх апетитах Коломойського... Скільки там він зможе витягнути соків з України мільярд два п'ять десять?
Злочинцям з мвф (саме злочинцям, бо гроші вони давали злодіям які ці гроші конвертовували і переправляли на захід) прийдеться віддати 70, а то і більше...
Посил статті підтримувати зовнішній борг... А це помилка маргіналів... Його потрібно або сплатити, або ні... І справи проти Коломойського випливають саме тому... Що бандити з за бугра можуть залишитись без своїх мільярдів...а тоді нашим елітам і їх діткам за бугром буде ой як не солодко...
По-перше, всіх боргів залишилось не 70лярдів, а десь на десяток менше.
По-друге, до кінця поточного року по плану повернення запозичень потрібно віддати десь сім (чи вісім? - по іншим данним) лярдів; стільки ж (чи навіть більше...) віддали за 5 місяців.
По-третє, борги віддаються десь половиною обєму боргу парезайманням. А перезаймання на вигідних умовах працює тоді, коли нема загрози дефолту і країна співпрацює з МВФ та СБ. Якщо країна відмовляється від співпраці з МВФ - проценти перезаймання суттєво зростають.
По-четверте. Якщо бені повернути хоч два лярди за ПБ - то той скаже: "нафіга ви віддали наше бабло злочинцю, в якого ми разом націоналізували банк, і з приводу якого, за його позастатутне виведення коштів з ПБ, триває процес у Великому Лондонському суді"? І, таким чиноим - припиняє співпрацю та наступне надання кредитів!
Але спростовувати брехню потрібно. Хоча - і не всю можливо.
Ти подивися, скільки наваляли на https://censor.net.ua/news/3129779/
По пунктам:
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh
Мінфіну вірите? 78 міліардів...
По друге майже 417 мільярдів гривень за 2019рік ( тіло кредиту + обслуговування) Ссилка та сама мінфін офіційна. А потім прийде 2020 рік...
По третє борги або віддаються або ні. Тут рішення яке необхідно приймати. Спорити не будем. Не нам вирішувати.
По четверте справи в судах... Давайте дочекаємось рішень... Там поки по всіх інстанціях пройде минуть роки... І хто буде віддавати, і чи будуть взагалі віддавати...а можливо і віддавати вже буде нікому? Як не крути братушки з запорєбріка відверто плетуть нам лапті...
Тут проблеми глобальніші стоять на порядку денному...
Ви ж всі ниєте, що Коломойський з Зеленським вас обкраде... Так радійте ****... Чого ви дефолтом лякаєте... якщо тільки брати брати і брати то дефолт настане полюбе.
Свідки секти другого пришестя петра маєте дві чудові новини...
1 кредит ніхто не вкраде - бо його нема.
2 ну і дефолт яким ви так лякаєте народ... Хоча боятись треба мвф і пацанам, що кредити в офшори вивели...мвф втратить свої бабки а пацани кровно спи...жені (зароблені і ще не просрані. мвф то залишки відбере забугорних общаків). А народу прийдеться віддати або в вигляді інфляції, або налом/аналом оскільки станом на сьогодні кожен громадянин України винен МВФ і кредиторам більше тисячі доларів...
1 ч. ·
Минфин (сегодня) провел провальный аукцион по продаже ценных бумаг:
Спрос на 3-месячные ОВГЗ упал в 14 раз - до 46,5 млн грн (по номиналу), а на длинные, 2-летние, ранее популярные среди нерезидентов, - в 16 раз, до 29 млн грн.
(Реакция блоггеров):
Ибигдан:
Исправить ситуацию пока можно. Для этого Зеленский должен заявить на весь мир: "Я абсолютно никак не связан с олигархом Коломойским. Его многочисленные интервью о дефолте - полная чушь, не обращайте на них внимания, гоните его ссаными тряпками. Подобные атаки на экономическую стабильность Украины я расцениваю как преступление, в связи с чем мной было подано заявление в ГПУ и СБУ и возбуждено уголовное дело против Коломойского по статье Госизмена". Но, по совершенно непонятной причине, наше "независимое новое лицо" почему-то отмалчивается и не хочет заткнуть Коломойского. Даже не знаю, что и думать...
Карл Волох:
Признаюсь, хотя меня уже несколько лет одолевали дурные предчувствия, я пропустил тот момент, когда страна е&анулась окончательно.
А сейчас, дети, дядя Дубинский расскажет вам, почему мониторы из СНБО - это "украсть", а $5,5 млрд из Приватбанка - это "забрать своё".
Helgi Sharp:
НЕМНОГО ФИЛОСОФИИ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ...
Каждый, кто покупал «Газету для дураков», говорил, что он покупает ее не потому, что считает себя дураком, а потому, что ему интересно узнать, о чем там для дураков пишут. В результате «Газета для дураков» расходилась в больших количествах. © "Незнайка на Луне".
Каждый, кто голосовал за нынешнего, думал, что он голосует не потому, что считает его хорошим президентом, а потому, что ему было интересно узнать, какую ещё фуйню сможет выдержать его страна.
Каждый, кто радуется нарушениям Конституции, искам Портнова и Шуфрича, поднимающим голову регионалам, засилию людей Коломойского и кипишу Михо, думает, что он бессмертный. Или на концерте 95-го квартала - опустится занавес, и все разойдутся по уютным квартирам.
Но занавес не опустится потому, что мы все стали участниками этой пьесы - начинавшейся как водевиль, но всё больше напоминающей триллер.
Большинство зрителей такие спектакли любит. Но это большинство - не маяк, а блуждающие огни. Маяком чаще было и будет злое меньшинство, ориентированное не на шару и Мессию, а на себя, IQ и каждодневный труд. Если же вы заметили, что на стороне большинства, то, скорее всего, с вами что-то не так, или вы стали побочным продуктом условных Г+Г.
Маятник сейчас на той стороне, и та сторона в эйфории. Но время плюс холодная голова работают на нас, и каждый знает свой манёвр. Надо делать своё и помнить, что чем глубже прячешь голову в песок, тем беззащитней твоя задница. И задницы тех, кто тебе дорог. Тропа сложная, но голова думает, глаза видят, руки делают, ноги несут.https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/3524897530869808
Джулиани уже распространил информацию по всему миру, что в окружении Зеленского враги Президента США Д. Трампа.