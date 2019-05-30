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 Затримання правозахисниці Зудієвої в окупованому Криму - найтривожніший сигнал, - Джапарова

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова назвала затримання в окупованому Криму правозахисниці Лутфіє Зудієвої "найтривожнішим сигналом".

Про це Джапарова написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Затримання Лутфіє - найтривожніший сигнал. Це перший випадок стосовно жінки - правозахисниці. Мені страшно уявити, якими будуть подальші дії каральної "системи". Зараз важливо донести це до максимально широкої аудиторії", - зазначила заступник міністра.

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"До сьогодні окупанти не затримували жінок (переслідували жінок, заводили справи і навіть засуджували, але такого показового затримання відразу двох правозахисниць не було). Сьогодні перестали гратися в путінське джентльменство. Затримали Лутфіє Зудієву. Правозахисницю. Можливо, її знають не всі. Але саме завдяки Лутфіє ми тут на материку в будь-який час можемо дізнатися, кого затримали, кого відвезли, де утримують. Лутфіє на зв'язку 24 години на добу вже 5 років. Лутфіє забезпечила зв'язок між адвокатами 24-х моряків і журналістами під час "судів" у Сімферополі в перші дні після захоплення українських військових. Лутфіє - очі і серце вільного Криму на окупованому півострові. Я сподіваюся, колеги, сьогодні, першою новиною на всіх каналах в Україні буде затримання Лутфіє, якій загрожує арешт", - написав журналіст Пашаєв.

Як повідомлялося, сьогодні в окупованому Криму в Джанкої була затримана активістка Лутфіє Зудієва, а пізніше в Бахчисараї - координаторка громадської організації "Кримське дитинство" Муміне Салієва, дружина політичного в'язня Кремля.

До жінок не допускали адвокатів. Звільнити затриманих закликало представництво України в ООН.

Затримання правозахисниці Зудієвої в окупованому Криму - найтривожніший сигнал, - Джапарова 01
Затримання правозахисниці Зудієвої в окупованому Криму - найтривожніший сигнал, - Джапарова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129765
 
 
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жалко канеш татар, то их сталин депортировал, теперь пуйло жизни не дает. Но где теракты, вырезанные фсбешники под покровом ночи, вредительская деятельность? где это всё? Их же и так щимят там... Или это мы должны их освободить?
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Они считают чтобы Крым был Украинским, то украинцы и должны его забрать. Хитрее татарина говорят, что только 2 татарина.
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Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова может пора что то сделать, а не только хвалить ПАП .
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