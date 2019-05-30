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Все про:аеропорт (364) Дніпропетровськ (1024) Гройсман (3382)

 Ми готові до дискусії щодо розташуванню нового аеропорту в Дніпрі, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про готовність до дискусій про новий аеропорт Дніпра.

Про це він заявив під час форуму "Державотворець в дії" 29 травня в Києві, повідомляє РБК-Україна.

"Потрібно ще провести низку дискусій з приводу розташування аеропорту. Є думка, що він повинен бути в Солоному (селище між Дніпром і Запоріжжям), і це буде дуже дорого і довго. Я вважаю, що найкращий варіант — це реконструкція діючого аеропорту. Це можна буде зробити швидше і дешевше. Ми готові до дискусії для того, щоб розробити правильне рішення", - відповів Гройсман.

Проте, чи проводяться зараз якісь роботи у напрямку реконструкції або будівництва аеропорту, прем'єр-міністр не уточнив. Також не були озвучені і терміни, в які нормальне повітряне сполучення Дніпра з Україною і світом буде налагоджено.

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Раніше Гройсман заявив, що необхідно враховувати думку місцевих жителів, яка на той час була вже відома. Відповідна петиція на ім'я президента України набрала необхідну кількість голосів.

Однак Кабмін Гройсмана не вжив жодних дій для виділення необхідного держфінансування і навіть чітко не артикулював позицію щодо місця будівництва нового аеропорту регіону. 200 млн грн на проектування офіційно декларувалися як призначені для аеропорту в Солоному, улюбленого дітища Володимира Омеляна — глави Мінінфраструктури та ідеолога створення українського гіперлупа.

Тому експерти пов'язують раптовий інтерес Гройсмана до теми аеропорту в Дніпрі виключно з його політичними амбіціями.

Також читайте: Команда Airport Consulting Vienna представила громаді Дніпра результати оцінки майданчиків для нового аеропорту

"Правда, для того, щоб виглядати пристойно в очах громади Дніпра і області, достатньо було керуватися міркуваннями здорового глузду. Тобто вибрати економічно оптимальний варіант і реально виділити гроші. Без цього ніякі спічі про важливість аеропорту або думки городян електоральної цінності не мають. Будемо сподіватися, що наступний прем'єр-міністр, нарешті, зрозуміє шкоду популізму і дасть "зелене світло" будівельним роботам – в реальному житті, а не у віртуальному просторі", — вважає експерт з авіаційної логістики Андрій Мудрієвський.

Раніше експерти компанії Airport Consulting Vienna презентували міському голові результати незалежної експертизи варіантів будівництва нового аеропорту. При інших рівних (довжині "смуги", погодних умовах) реконструкція діючого Міжнародного аеропорту "Дніпро" буде коштувати в 2 рази дешевше, і може бути проведена в 2,5 рази швидше, ніж у випадку майданчиків у чистому полі.

Як вважають деякі експерти, для Дніпропетровського регіону питання авіасполучення дуже болюче. Відсутність сучасного, зручного аеропорту доставляє незручності жителям регіону, ускладнює ведення бізнесу і ставить хрест на розвитку туризму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129759
 
   
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логичнее было бы новый аэропорт строить в Кривом Роге
там и кропивницкий и кременчук рядом если шо
а днепру и старого хватит для бизнесджетов, а кому не хватит пусть с харькова и запорожья летают
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в Кривом Роге сразу двух зайцев считай. И то что вы написали и зебилу на родину будет удобно летать Мы готовы к дискуссии по расположению нового аэропорта в Днепре, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3839
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Там по взлётке на тракторе страшно ехать
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кому надо, тот пускай и делает
за властни кошти Мы готовы к дискуссии по расположению нового аэропорта в Днепре, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5432
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просто в первом вашем посте 5 городов. и все 4 с маленькой буквы, кроме вотчины зебила)))
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это специально для тебя)
шоп ты знал шо под кривым рогом я подразумевал город
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я вашы зебильные мысли никак не пойму. а што я подразумевал тогда?
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Кропивницкий и Кременчук даже суммарно не дадут такой пассажиропоток, какой будет в Днепре.. как раз логично в Днепре сделать современный аэропорт, который будет обслуживать Днепр и Кр.Рог...
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Півтора місяці в тебе на діскусії))Цікаво а шо Грося потягне з Кабміну?Що він брав в аренду за власні тещіни грощі?))
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Це дебіл Гройсман. Якщо з таких дебілів наскладати стіну - ніякий розум таку дебільну стіну без автомата не проб'є.
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Чекаю, коли "воно - поц. Які питання? напишуть його прихильники
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так він вже як місяць в Ростові, ви казали ж
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У вас щось в голові перемішалось від постійного флуду.
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Заберите у бени наконец аэропорт, а то жид его уничтожит, как ФК Днепр.
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Волинь, Кривбасс, арсенал, Карпаты, Динамо Киев, Говерла, ПриватБанк.
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Белорус поймал на 30 кг ....... Ми готові до дискусії щодо розташуванню нового аеропорту в Дніпрі, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9037 .................................................................................. Ми готові до дискусії щодо розташуванню нового аеропорту в Дніпрі, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2422
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМи готові до дискусії щодо розташуванню нового аеропорту в Дніпрі, - Гройсман
 
 
 
 
 
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