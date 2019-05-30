EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
  6067  60
Матеріали за темою:
Все про:агресія (879) Азовське море (1098) Гаазький трибунал (104) МЗС (1756) ООН (1215) Росія (17284) Зеркаль (153)

 Зеленський створив делегацію України для участі в трибуналі ООН щодо спору з РФ, очолить її Зеркаль

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення делегації України для участі в слуханнях Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо спору між Україною та Росією про права прибережної держави в Чорному і Азовському морях і в Керченській протоці.

Відповідний указ президента Зеленського оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, слухання відубудуться 10 - 14 червня в місті Гаага в Нідерландах.

Українську делегацію очолила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Також до складу делегації увійдуть посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов (заступник глави делегації), гендиректор компанії "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова, перший заступник гендиректора Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" Андрій Кондратов (обидва - за згодою), а також представники Міністерства інфраструктури України та Державної прикордонної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада закликала ООН і парламенти іноземних держав засудити порушення прав корінних народів у РФ

Президент доручив голові делегації здійснювати із залученням представників державних органів підготовку та подання певних арбітражним трибуналом ООН процесуальних документів, позиційних, доказових і інших матеріалів.

Кабінету міністрів України доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації України в слуханнях арбітражного трибуналу.

Нагадаємо, 14 вересня 2016 року МЗС України виступило із заявою, в якій зазначило, що з початку незаконної агресії Російської Федерації в Криму, права України в цих зонах були порушені і узурповані державою-агресором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Міжнародного трибуналу зламало плани РФ, яка хотіла використати наших моряків як розмінну монету, - Клімкін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129754
 
 
 Топ коментарі
 
Зеркаль молодець Тяне лямку, працює.
А те що клован на її роботі попіарився фік з ним.
 показати весь коментар
 
Вот гад, вот гад! Патриот Пьётр Олексеич не создавал (ну вы поняли - шоб пукин не напал), а этот огент крымля Зеленский создал, и теперь трибуналить портнёров своего папиредника собирается.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Беня монополіст феросплавів? А Фірташ тоді чим керує?
А ну попобробней про бенины феросплавы или это опять очередной хрякобот обосрался. Гы.
 показати весь коментар
 
 
В металлургии Украины группа «Приват» представлена горно-обогатительными комбинатами и ферросплавными заводами. По свидетельству Геннадия Корбана, Коломойский контролирует 20-30 % мирового рынка ферросплавов[14]
 показати весь коментар
 
 
Запуск рынка был отложен не Зеленским и тем более не Беней.
Если кого-то называть зебилом, надо хотя бы самому не быть дебилом.
 показати весь коментар
 
 
окстись. Ринок не скасований. З першого липня - ціна буде ринковою, європейською, до 4грн/квт. І те - це буде для оптових споживачів. В роздріб (а населення належить до роздрібних спрживачів) -ціна (тарифи, то биш) по-ідеї, має бути ще вища.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Очередная порция говна не в тему. При чем тут Беня? Баканов стал замом главы СБУ при Пете и в доску его человек. Придет новый глава СБУ и выкинет нафик всех хряковских холуев. И тебя вылечат. Гы.
А энергорынок переносят дабы зимой возник беспорядок из-за неурегулирования ряда вопросов, отключение тепла и энергии и возмущение масс. А если его внедрить сейчас то к зиме все успеют подрехтовать и никакого беспорядка не будет. Ну и как тогда дискредитировать ЗЕ? До тебя дошло, недалекое ты наше?
 показати весь коментар
 
 
ребя, подивіться на типового екземпляра-зебіла. Петросян відпочиває...
 показати весь коментар
 
 
По тексту выглядит, что тупой именно ты. Сначала не в тему выложил картинку о рынке электроэнергии, а теперь на аргументы об обоснованности предлагаемой отсрочки, начинаешь съезжать на какие-то фрагменты биографии.
 показати весь коментар
 
 
видумки самодрочних та самонемічних писак прошу мені не пропонувати. Надоїли. Нехай садовий йде до зебіла і проситься в прем'єри. Бо по факту - він навіть в список кандидатів в депутати не хоче йти.
 показати весь коментар
 
Я візьму лише один епізод з трудової біографії Вікторії Войцицької -
- Аудитор PricewaterhouseCoopers.
Ан Мур - протиставить цій "немічній" щось своє, більш авторитетніше?
 показати весь коментар
 
Кирпичев, ты совсем тупой.. даже для зебила)) баканов из штаба вазелина - человек Пороха?))
22 мая Зеленский назначил на должность первого замглавы СБУ Баканова, который до этого возглавлял партию "Слуга народа" и руководил избирательным штабом Зеленского.
До тебя дошло, зебильненькое ты наше? Зеленський створив делегацію України для участі в трибуналі ООН щодо спору з РФ, очолить її Зеркаль - Цензор.НЕТ 2341
 показати весь коментар
 
Закрыли на проверку стеклянный участок моста, тема для зебилов, особенно в этой ветке...
 показати весь коментар
 
 
Переговоры только после смены всей власти в РФ!!! - Это единственное решение!!!
Возьмите на замаетку!!!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Хто робе на Україну,того Зеленський підтримує,а шавки з Будки тільки гавкають,та слиною бризкають.
 показати весь коментар
 
 
??? Твой ЗЕ Бог много налогов платит в бюджет???
Все по офшорам растыкано! В Украине одни убытки...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
зєлєпризидент вривається у політику
Зеленский создал делегацию Украины для участия в трибунале ООН по спору с РФ, возглавит ее Зеркаль - Цензор.НЕТ 6051
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот гад, вот гад! Патриот Пьётр Олексеич не создавал (ну вы поняли - шоб пукин не напал), а этот огент крымля Зеленский создал, и теперь трибуналить портнёров своего папиредника собирается.
 показати весь коментар
 
 
І правильно робить. Нелегітимний, шахрайський та збитковий орган не має права на існування.
 показати весь коментар
 
 
Хто є А що йому робити?Рада прийме закон про імпічмент та посаде його як ворога.От зе починає розуміти. Зеленський створив делегацію України для участі в трибуналі ООН щодо спору з РФ, очолить її Зеркаль - Цензор.НЕТ 2152
 показати весь коментар
 
 
недовго музика грала, пора в похоронні бубони бити.
 показати весь коментар
 
Ну где молодец, так молодец. На финишной прямой сменить уже наработавшего себе репутацию человека в Трибунале было бы глупо.
 показати весь коментар
 
 
дивно...
А міг і по роялю... "создсть". Але тут, напевне, Лана наполягла. Вона вміє захищати державні інтереси.
 показати весь коментар
 
Где новые лица, Зебенька? Без кадров Порошенко не можешь обойтись? Ленку Кравец пошли. Она там пококетничает. Опыт есть.
 показати весь коментар
 
 
можно еще первую леди отправить было бы )
 показати весь коментар
 
 
Ловко вы, Лина, Зеркаль приватизировали - она Петина
А Свинарчуки, Насировы, Кононенки я так понимаю - сами по себе.
 показати весь коментар
 
 
У Лукашенка с Петей любовь - хотите фото?
 показати весь коментар
 
Зеленский создал делегацию Украины для участия в трибунале ООН по спору с РФ, возглавит ее Зеркаль - Цензор.НЕТ 4589Сайт, считающий сколько дней Зеленский не нарушал Законы Украины (link: https://ze.live/) ze.live
 показати весь коментар
 
 
Зеркаль молодець Тяне лямку, працює.
А те що клован на її роботі попіарився фік з ним.
 показати весь коментар
 
 
Получишь звиздюлей - не Зеркаль, а ЗЕркаль))
 показати весь коментар
 
ЕСЛИ ЗЕРКАЛЬ покажет себя в ООН ее назначат мин иностранных дел !
 показати весь коментар
 
вона вже відмовилась від зебільної пропозиції. Принципово.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
😀 Відмовилась та пішла геть? `Принципово' )))
 показати весь коментар
 
не треба придумувати зайве. Зайве - це брехня.
 показати весь коментар
 
 
Стрёмно, при Порошенко точно бы выиграли, а тут такой расклад для слива кацапам, тревожно, надеюсь я ошибаюсь...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
При порошенко уже в Иловайске, в Дебальцево и на пяти стратегических складах боеприпасов выиграли.
 показати весь коментар
 
 
Где "навароссия"?
Ответ - НЕТУТИ. Издохла "навароссия".
ВСУ при Порошенко уничтожили "навароссию", умыв россиян в их же собственной крови.
Так что умойся своей кровушкой, кацап, и пшло отсель вон на свою убогую питтороссию.
 показати весь коментар
 
 
ну да, ніхто не воює; агресії, окупації нема; ГРУ та ФСБ - мирні овечки; а на сході і півдні, принаймі - "гражданский конфликт"...
 показати весь коментар
 
 
Славянск, Краматорск, Мариуполь освободили...
 показати весь коментар
 
Естессно!
Порошенко Лучший Президент Украины за всю историю Украины!
 показати весь коментар
 
 
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває…" Т.Г Шевченко (Розрита могила.)
 показати весь коментар
 
 
"Порошенко украл пульт управления государством !" (с) ))
 показати весь коментар
 
 
Зеркаль умничка. І довела це ділом. Добре поки до дільби її крісла ще не дійшли.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський створив делегацію України для участі в трибуналі ООН щодо спору з РФ, очолить її Зеркаль
 
 
 
 
 
 вгору