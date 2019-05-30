 Зеленський створив делегацію України для участі в трибуналі ООН щодо спору з РФ, очолить її Зеркаль

Відповідний указ президента Зеленського оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, слухання відубудуться 10 - 14 червня в місті Гаага в Нідерландах.

Українську делегацію очолила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Також до складу делегації увійдуть посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов (заступник глави делегації), гендиректор компанії "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова, перший заступник гендиректора Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" Андрій Кондратов (обидва - за згодою), а також представники Міністерства інфраструктури України та Державної прикордонної служби.

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Президент доручив голові делегації здійснювати із залученням представників державних органів підготовку та подання певних арбітражним трибуналом ООН процесуальних документів, позиційних, доказових і інших матеріалів.

Кабінету міністрів України доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації України в слуханнях арбітражного трибуналу.

Нагадаємо, 14 вересня 2016 року МЗС України виступило із заявою, в якій зазначило, що з початку незаконної агресії Російської Федерації в Криму, права України в цих зонах були порушені і узурповані державою-агресором.

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