 Зеленський створив делегацію України для участі в трибуналі ООН щодо спору з РФ, очолить її Зеркаль

Відповідний указ президента Зеленського оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, слухання відубудуться 10 - 14 червня в місті Гаага в Нідерландах.
Українську делегацію очолила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.
Також до складу делегації увійдуть посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов (заступник глави делегації), гендиректор компанії "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова, перший заступник гендиректора Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" Андрій Кондратов (обидва - за згодою), а також представники Міністерства інфраструктури України та Державної прикордонної служби.
Президент доручив голові делегації здійснювати із залученням представників державних органів підготовку та подання певних арбітражним трибуналом ООН процесуальних документів, позиційних, доказових і інших матеріалів.
Кабінету міністрів України доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації України в слуханнях арбітражного трибуналу.
Нагадаємо, 14 вересня 2016 року МЗС України виступило із заявою, в якій зазначило, що з початку незаконної агресії Російської Федерації в Криму, права України в цих зонах були порушені і узурповані державою-агресором.
А ну попобробней про бенины феросплавы или это опять очередной хрякобот обосрался. Гы.
Если кого-то называть зебилом, надо хотя бы самому не быть дебилом.
А энергорынок переносят дабы зимой возник беспорядок из-за неурегулирования ряда вопросов, отключение тепла и энергии и возмущение масс. А если его внедрить сейчас то к зиме все успеют подрехтовать и никакого беспорядка не будет. Ну и как тогда дискредитировать ЗЕ? До тебя дошло, недалекое ты наше?
Ловушка для президента, или Реформа рынка электроэнергии "в овечьей шкуре".
- Аудитор PricewaterhouseCoopers.
Ан Мур - протиставить цій "немічній" щось своє, більш авторитетніше?
22 мая Зеленский назначил на должность первого замглавы СБУ Баканова, который до этого возглавлял партию "Слуга народа" и руководил избирательным штабом Зеленского.
До тебя дошло, зебильненькое ты наше?
Возьмите на замаетку!!!
Все по офшорам растыкано! В Украине одни убытки...
А міг і по роялю... "создсть". Але тут, напевне, Лана наполягла. Вона вміє захищати державні інтереси.
А Свинарчуки, Насировы, Кононенки я так понимаю - сами по себе.
А те що клован на її роботі попіарився фік з ним.
Ответ - НЕТУТИ. Издохла "навароссия".
ВСУ при Порошенко уничтожили "навароссию", умыв россиян в их же собственной крови.
Так что умойся своей кровушкой, кацап, и пшло отсель вон на свою убогую питтороссию.
Порошенко Лучший Президент Украины за всю историю Украины!
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває…" Т.Г Шевченко (Розрита могила.)