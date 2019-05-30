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 115 громадян України переслідуються в окупованому Криму і на території РФ з політичних мотивів, - правозахисники

У тимчасово окупованому Криму і на території Російської Федерації з політичних мотивів переслідують 115 громадян України.

Про це повідомила правозахисниця Марія Томак на прес-конференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На сьогодні йдеться про 115 громадян України, які переслідуються в Криму і на території РФ з політичних мотивів", - зазначила Томак.

За її словами, йдеться про тих громадян України, яких утримують у СІЗО або в колоніях.

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"Серед цих 115 громадян України 63 є кримськими татарами, 38 із 115 вже засуджено, інші перебувають на етапі досудового слідства", - зазначила правозахисниця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129752
 
 
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А что еще можно ожидать от путлеровского режима?
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Всього лише 115? 115 граждан Украины преследуются в оккупированном Крыму и на территории РФ по политическим мотивам, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4482
А я думав що їх там тисячі...
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