 115 громадян України переслідуються в окупованому Криму і на території РФ з політичних мотивів, - правозахисники

Про це повідомила правозахисниця Марія Томак на прес-конференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На сьогодні йдеться про 115 громадян України, які переслідуються в Криму і на території РФ з політичних мотивів", - зазначила Томак.

За її словами, йдеться про тих громадян України, яких утримують у СІЗО або в колоніях.

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"Серед цих 115 громадян України 63 є кримськими татарами, 38 із 115 вже засуджено, інші перебувають на етапі досудового слідства", - зазначила правозахисниця.