EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
  1649  20
Все про:українська мова (256) Міносвіти (460)

 Новий український правопис набуде чинності з 3 червня, - Міносвіти

Фінальний текст нової редакції "Українського правопису" буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня.

З цього моменту рекомендується застосовувати норми і правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, повідомляє прес-служба МОН, передає Цензор.НЕТ.

"3 червня 2019 року фінальний текст нової редакції "Українського правопису" буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що зараз розробляється план імплементації нової редакції "Українського правопису". Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт, пів години, мітологія, - Інститут мовознавства оприлюднив новий український правопис

У МОН нагадали, що 22 травня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 437 "Питання українського правопису", яким схвалено нову редакцію "Українського правопису".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129748
 
   
 Топ коментарі
 
Прекрасный образец классического "Симбурде" - симуляция бурной деятельности.
 показати весь коментар
 
нехай усі индики у ирій идлетять !
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не писав і не писатиму ніколи згідно дебільного "правопису" видуманого якоюсь фаріон чи нецой.
 показати весь коментар
 
 
Більшість норм цього правопису затвержено у 1927 р. на Всеукраїнській правописній конференції у Харкові:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81

Пізніше багатьох ініціаторів конференції було репресовано.
Комуністка Фаріон та Ніцой цей правопис ніколи не придумували.
 показати весь коментар
 
Прекрасный образец классического "Симбурде" - симуляция бурной деятельности.
 показати весь коментар
 
 
В новому пальті покатався на таксях. Новий український правопис набуде чинності з 3 червня, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 635
 показати весь коментар
 
Узеленськи й читати не вміє, а тут вже новий правопис.
 показати весь коментар
 
 
От і добре! Перевчатися ще складніше, ніж вперше вчити.
 показати весь коментар
 
 
а как на счёт новой редакции арифметики? Новий український правопис набуде чинності з 3 червня, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 6210
 показати весь коментар
 
документ на 282 страницы появился на сайте Института языковедения имени Александра Потебни Национальной академии наук. 3 июня "сего года"
 показати весь коментар
 
Ого, як кацапи ломонулися доводити, що сталінська версія українського правопису краща від скрипнівської.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовий український правопис набуде чинності з 3 червня, - Міносвіти
 
 
 
 
 
 вгору