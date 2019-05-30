 Загиблі під час катастрофи вертольота на Рівненщині раніше брали участь у миротворчих операціях

Про це журналістам повідомив заступник командира 16-ї окремої бригади армійської авіації (звертаючись) Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Шур, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Польоти виконувались у рамках плану бойової підготовки, гелікоптер Мі-8 - досить надійна машина. Людський організм дає іноді збої, а техніка тим більше", - заявив він.

За словами Шура, зараз польоти заборонені, на даний час тривають слідчі дії.

"Це була друга льотна зміна на цьому тижні. За планом з 18.00 ми проводили ті польоти", - додав він. Військовий зауважив, що гелікоптер Мі-8, який розбився у Рівненській області, був після капітального ремонту.

"Документація вилучається, проводяться певні перевірки", - зауважив Шур.

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На питання, чому у складі екіпажу було чотири особи, а не три, він відповів: "Молодий борттехнік отримував путівку в життя, отримував допуск для того, щоб самостійно літати, за ним закріпляється інструктор. Тому у складі екіпажу було 4 чоловіки у зв’язку з тим, що був просто бортовий технік та бортовий технік-інструктор. Це не був його перший політ. У льотній практиці не може бути такого, що за один день виконувати всі необхідні завдання", - додав він.

"Загиблий командир – досвідчений льотчик першого класу, брав участь від самого початку в подіях, які відбувалися на сході України, має державну нагороду за виконання завдань, ним дуже багато врятовано поранених з небезпечних ділянок передової…весь екіпаж був досвідчений, практично всі брали неодноразово участь в миротворчих операціях. Досвід був величезний як у виконанні польотів в горах, і в складних метеоумовах", - додав Шур.

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок із вертольотом Мі-8 16-ї окремої бригадиармійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області ) Збройних сил України.Армійський вертоліт здійснив аварійну посадку біля с. Сестрятин Радивилівського району (Рівненська обл.), після чого загорівся. Унаслідок катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом із командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України полковником Мазепою.