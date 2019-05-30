 Окупанти затримали ще одну кримськотатарську активістку Муміне Салієву, - адвокат Курбедінов

В окупованому Бахчисараї 30 травня російські окупанти затримали кримськотатарську активістку, дружину фігуранта другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", координаторку ініціативи "Кримське дитинство" Муміне Салієву.
Про це Крим.Реалії повідомили адвокати Еміль Курбедінов і Маммет Мамбетов, передає Цензор.НЕТ.
Як розповів Курбедінов, її звинувачують за ст. 20.3 КоАП Росії - демонстрація забороненої символіки. Ця стаття передбачає адміністративний арешт.
Раніше повідомлялося, що сьогодні також окупанти затримали правозахисницю Лутфіє Зудієву.
Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликають Росію негайно припинити переслідування кримських татар та окупацію Криму, - КентИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3129745