 Окупанти затримали ще одну кримськотатарську активістку Муміне Салієву, - адвокат Курбедінов

Про це Крим.Реалії повідомили адвокати Еміль Курбедінов і Маммет Мамбетов, передає Цензор.НЕТ.

Як розповів Курбедінов, її звинувачують за ст. 20.3 КоАП Росії - демонстрація забороненої символіки. Ця стаття передбачає адміністративний арешт.

Раніше повідомлялося, що сьогодні також окупанти затримали правозахисницю Лутфіє Зудієву.

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