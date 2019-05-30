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 Окупанти затримали ще одну кримськотатарську активістку Муміне Салієву, - адвокат Курбедінов

В окупованому Бахчисараї 30 травня російські окупанти затримали кримськотатарську активістку, дружину фігуранта другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", координаторку ініціативи "Кримське дитинство" Муміне Салієву.

Про це Крим.Реалії повідомили адвокати Еміль Курбедінов і Маммет Мамбетов, передає Цензор.НЕТ.

Як розповів Курбедінов, її звинувачують за ст. 20.3 КоАП Росії - демонстрація забороненої символіки. Ця стаття передбачає адміністративний арешт.

Раніше повідомлялося, що сьогодні також окупанти затримали правозахисницю Лутфіє Зудієву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликають Росію негайно припинити переслідування кримських татар та окупацію Криму, - Кент

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129745
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапи ховаються за жінок і дітей. Знущаються над хворими, старими, жінками і дітьми. Для цього збоченого кодла (народонасиления) це норма
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Переслідування за віру є найтяжчим злочином для демократичних країн.
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А є статистика призову кримських татар до армії кацапських окупантів?
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Кацапи ховаються за жінок і дітей. Знущаються над хворими, старими, жінками і дітьми. Для цього збоченого кодла (народонасиления) це норма
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Переслідування за віру є найтяжчим злочином для демократичних країн.
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Іслам друга державна релігія на кацапії))А ось "Свідки Ієгові" заборонені,так кого там переслідують?А ще Міжнародна Коаліція воює з Ісламською Державою ІГІЛ))Може щось у Консерваторії не те?
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Іслам не є державною релігією росії. Якщо можете довести мені це законами росії, то продовжимо дискусію.
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Спитай у Кадирова,він теж майже кримський татарин,тобто представник репресованого народу,який зараз під окупацією.
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бідні люди. ерефіянці ніколи не визнають особисту волю і віросповідання народу. їм важливе знущання, ним і живляться
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На Донбасі вбито 13 тисяч Українців,а скільки загинуло в Криму від репресій?Чи Українців не жалко?
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не доречно порівнювати вбитих і репресованих. Я знаю, шо таке війна і її жахіття, бо переселенка, але я є ще і нащадком депортованого народу Крима до Донбасу. Тому завжди буду підтримувати і проукраїнських донбасян, і кримчан
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Звідки ви переселенка,якщо це не секрет?І хто такі донбасяни?Репресовагі,вони всі живі,та задоволені,інакше б вони там не жили.
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Як я вас розумію,Українців вам не шкода,а шкода громадян росії,а хто сумує за загиблими Українцями,для вас "цап".Бажаю вам дійсно побачити війну,власними очима.
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Бачу ви навіть не приховуєте свого ставлення до вбитих на Донбасі Українців.
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Щось словниковий запас у вас все меньше,наступний пост буде "на"?Вгадав?
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Кацапскі людожери взялись за жінок. Відчуваю, що у кримських татар настають страшні часи.
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Невже відкажуться від російського громадянства?Та ні,це маячня.
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Не "відкажуться", а відмовляться . Вчи мову, запаребриковий.
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Шановний,Українська мова більш багатогранна ніж вміщується у твоєї голові))
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Де вас Петро набрав?Є поважні "24%",які хоть щось мичать,а ви шановна не тягнете на їх рівень))
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ви там на іншій гілці вже ворожнечу між українцями влаштовуєте, нах кацапе
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Українці відрізняються від росіянців,в першу чергу Громадянством.Україна воює з росією?Чи громадяни росії вороги України?
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Я це вже чув))А вас тарган здох,бо бачу нікому підсказати нові слова))
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Олена Шарпата, перелогинься. Я вас узнала по походке.
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У вас яка освіта,як у Гройсмана?Доречі,ви чоловік чі жінка?
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Запрещённая символика это иметь черты крымского татарина?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоОкупанти затримали ще одну кримськотатарську активістку Муміне Салієву, - адвокат Курбедінов
 
 
 
 
 
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