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Все про:затримання (2908) мінування (419) Нацполіція (7622)

 Поліцейські затримали двох "мінерів" із Києва та Львівщини

Національна поліція за минулу добу затримали двох осіб, які надали неправдиві повідомлення про замінування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція.

Зазначається, що в Києві була затримана 23-річна місцева жителька, яка "замінувала" будинок, де жила.

"За її словами, вона повідомила про замінування через конфлікт у родині", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Львівській області правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який "позичив мобільний телефон у свого сусіда і повідомив про замінування одного з місцевих підприємств".

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129742
 
 
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надеюсь их смартфонам нашли достойное применение, если шо я подскажу куда их засунуть
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Замінувати їм в "одне місце" їхні телефони і нехай потім ходять "позвонюючи"!
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И по всей строгости закона... Афишируя... Чтобы другим не повадно было!
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на минные поля пусть бегают и разминируют.
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Цікаво, а за даний злочинний жарт у нас за останні 5 років хоч кого-небудь посадили, чи пожурили та виписали штраф в 5 тис.?
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По закону до 8 лет. Но не слыхать, чтобы кого-нибудь посадили.
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краще штраф укатати на двойку трійку мільйонів для перщого разу, дивишся і пити кинуть.
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не-не...штафов мало! (и садить не надо!)
а общественные работы саме то - драить туалеты, подъезды, улицы, или санитарами в хосписы и больнички...
нехай отрабатывают деньги, потраченные на беготню и переполохи, на проверки и выезды бригад
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Для тебя мести подьезды и улицы зазорно, самая большая кара, мразь?
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Отправить их на принудительные роботы по разминированию... Если не ошибутся то может ума наберутся...
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