 Суд відправив у СІЗО батьків п'ятирічної дівчинки, підозрюваних в її жорстокому вбивстві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Житомирській області.
"Найближчі два місяці підозрюваний у скоєнні особливо тяжкого злочину чоловік проведе в ув’язненні", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у 2015 році за рішенням суду Дарину Макарчук відібрали у біологічних батьків без позбавлення їх батьківських прав. Дівчинка деякий час проживала у прийомній родині. Згодом суд повернув дитину рідним батькам.
У серпні 2018 року дівчинка під час сімейного конфлікту дістала смертельні травми від батька, потім тіло дитини батьки спалили у печі та останки викинули у річку.
Інформація про те, що в селі Листвин Овруцького району на Житомирщині батьки могли вбити свою 5-річну доньку, надійшла до поліції лише 27 травня цього року. За фактом умисного вбивства дитини поліція розпочала кримінальне провадження за п. 2, 12, ч. 2 ст. 115 КК України.
Окрім того, проводиться розслідування за фактом службової недбалості працівників соціальних служб у справах дітей (ч. 2 ст. 367 ККУ).
Ты не поднялся над плинтусом.
Как сообщает "Журнал Житомира", члены исполкома обсудили убийство пятилетней Даши Макарчук и подчеркнули, что все причастные к трагедии лица, в том числе активисты, которые способствовали изъятию девочки из детского дома семейного типа, должны быть наказаны.
"Члены исполнительного комитета городского совета единогласно проголосовали за направление обращений в адрес Генеральной прокуратуры Украины, Коллегии судей, Житомирской областной государственной администрации и Житомирского областного совета относительно соответствующего реагирования на действия общественных активистов:
Галины Чижовой, Виктора Котенко, Александра Коцюбко и других лиц, которые способствовали в изъятии из детского дома семейного типа и возвращении в биологическую семью Даши Макарчук, 24.10.2013 года рождения", - информирует мэрия.
Но там ребенок был жив, а так называемые родители убили и сожгли своего ребенка!
И эти активисты очень активно способствовали возвращению им девочки.
Как теперь будут жить эти активисты, сон и аппетит не испортится?