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Все про:діти (1528) СІЗО (403) суд (5156) вбивство (1783)

 Суд відправив у СІЗО батьків п'ятирічної дівчинки, підозрюваних в її жорстокому вбивстві

Корольовський районний суд Житомира сьогодні ухвалив взяти під варту 50-річного чоловіка, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства своєї 5-річної доньки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

"Найближчі два місяці підозрюваний у скоєнні особливо тяжкого злочину чоловік проведе в ув’язненні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2015 році за рішенням суду Дарину Макарчук відібрали у біологічних батьків без позбавлення їх батьківських прав. Дівчинка деякий час проживала у прийомній родині. Згодом суд повернув дитину рідним батькам.

У серпні 2018 року дівчинка під час сімейного конфлікту дістала смертельні травми від батька, потім тіло дитини батьки спалили у печі та останки викинули у річку.

Інформація про те, що в селі Листвин Овруцького району на Житомирщині батьки могли вбити свою 5-річну доньку, надійшла до поліції лише 27 травня цього року. За фактом умисного вбивства дитини поліція розпочала кримінальне провадження за п. 2, 12, ч. 2 ст. 115 КК України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прокуратура повідомила про підозру батькам, які вбили свою п'ятирічну дочку і спалили тіло в печі. ФОТО

Окрім того, проводиться розслідування за фактом службової недбалості працівників соціальних служб у справах дітей (ч. 2 ст. 367 ККУ).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129740
 
 
 Топ коментарі
 
у ботов нет моральных границ..
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підлога - это то, что ниже плинтуса.
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Напрасный труд.
Ты не поднялся над плинтусом.
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Эти точно голосовали за зе. Бедный ребенок, земля пухом
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У нас тут политический ресурс вообщето. Лично я считаю, что к таким новостям необходимо отключать возможность добавления комментария. В своем посте мне искренне жалко ребенка. Он не виноват, что его родители алкаши и отбросы общества. Но что вы хотели от них если их президент наркоман? Или это Порошенко опять виноват?
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Напрасный труд.
Ты не поднялся над плинтусом.
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Ты Максим, какой-та неадекват, везде накидываешься на меня, как буд-то это я спичку к печке поднес. Вы все такие зебилы, для вас підлога как красная тряпка для быка штоле?
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не обращайте внимания - они каждое утро встают не с той ноги и каждое утро им кто-то виноват во всех их бедах. Ну, или просто работают по команде Фас
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Сегодня во всех бедах у ВАС виноват Зеленский.
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скрин, где я в своих проблемах обвинила Зе? Суд відправив у СІЗО батьків п'ятирічної дівчинки, підозрюваних в її жорстокому вбивстві - Цензор.НЕТ 309 у меня вообще нет никаких бел, а ваш Зе - слабое звено и нолик без палочки
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а что -застрелен при задержании, кто то отменил
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Підлога Маккартні Дівчинка була в прийомних батьків,а активісти сприяли,щоб вона повернулася до біологічний.Вони якраз і є зрадофілами.Фактично це на їх совісті.
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на лице недолугість українського законодавства в цій сфері. В Європі їх би на перший день би позбавили батьківських прав
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Яким чином вони могли допомгти сім"ї алкашів повернути дитину? Хабара занесли куди треба? У тих то і грошей мабуть не було. Для чого це їм?
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Підлога Маккартні Вони розпустили чутку,що її там зґвалтували і ще різний бруд лили.Почитайте,є в інтернеті.
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Убийство девочки на Житомирщине: власти требуют разобраться с горе-активистами.

Как сообщает "Журнал Житомира", члены исполкома обсудили убийство пятилетней Даши Макарчук и подчеркнули, что все причастные к трагедии лица, в том числе активисты, которые способствовали изъятию девочки из детского дома семейного типа, должны быть наказаны.

"Члены исполнительного комитета городского совета единогласно проголосовали за направление обращений в адрес Генеральной прокуратуры Украины, Коллегии судей, Житомирской областной государственной администрации и Житомирского областного совета относительно соответствующего реагирования на действия общественных активистов:

Галины Чижовой, Виктора Котенко, Александра Коцюбко и других лиц, которые способствовали в изъятии из детского дома семейного типа и возвращении в биологическую семью Даши Макарчук, 24.10.2013 года рождения", - информирует мэрия.
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какая-то мутная история, жесть вообще, вот почему Дарью вытащили из детдома: https://sbu.in.ua/zhur_ras/chinovniki-na-storone-pedofilii.html
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На самом деле склонными к насилию оказались родители девочки...
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Насколько я понимаю, это версия активистов о "плохом" детдоме семейного типа, в который забирали ребенка от родителей-пьяниц.
Но там ребенок был жив, а так называемые родители убили и сожгли своего ребенка!
И эти активисты очень активно способствовали возвращению им девочки.
Как теперь будут жить эти активисты, сон и аппетит не испортится?
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могло тоже быть правдой что попала к педофилам, а дома такое вот
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Если про детдом правда, то активисты должны были добиваться перевода ребенка в другое учреждение, но никак не возвращения его асоциальным неадекватам.
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не знаю, как-то сомнения вообще что там была какая-то педофилия, мутные люди эти "активисты", че хотели не ясно
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Багато хто каже,що в нас населення скорочується,але в цьому самі люди винні,бо не цінують ні своє,ні чуже життя.В бездуховні Європі ця дитина точно би жила,а в нашій православній країні, як на Московії відбувається.
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Даже на трагедии некоторіе пидлоги пітаются злорадствовать, а когда неожиданно понимают, что віглядят придурковато--начинают юлить. скоморох хренов. Не чего с казать --засунь в ж язік и пройди мимо ,уродец
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Активісти довбані, майже рік як дитина пропала, а вони навіть не поцікавились, так саме як служба опіки.
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Ну таки если бы всё было оформлено по закону то никакие активисты не смогли бы забрать обратно. в тюрьму за счастье для других ни кто не пойдёт. . Скорее всего просто отобрали у алкашей и передали другим без должного юридического оформления
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История жутка и весьма красноречиво демонстрирующая состояние нашего государства. Мать Даши лишена родительских прав на двух старших детей. Она алкоголичка и шлюха. Не работает, живет в развалюхе. В полтора года Дашу забрали в больницу избитую. Но никто никого не посадил, только нашли приемную семью. "Сначала к нам приехала только бабушка. Следующий раз она привезла и дочку - маму Даши, а потом и ее сожителя. На этих людей было больно смотреть. Сразу стало понятно, кто они и что из себя представляют. Дашенька их боялась. Я понимала, что эти встречи только травмируют ребенка. Но как только попыталась что-то об этом сказать, в ситуацию вмешались незнакомые люди, которые назвали себя активистами. Эти люди стали кричать, что я плохая приемная мать, если не даю Даше видеться с ее биологической матерью. Потом именно эти активисты помогли матери Даши подать в суд и вернуть ребенка. Когда стало понятно, что биологические родители хотят забрать Дашу, представители соцслужб наконец подали в суд, чтобы лишить эту женщину родительских прав. Не понимаю, что им мешало сделать это раньше. А тут получилось, что мать Даши сама подала иск, чтобы вернуть ребенка. И Житомирский областной апелляционный суд почему-то стал на ее сторону. Суд постановил вернуть ребенка биологическим родителям. Больную девочку, которая только-только начала восстанавливаться, решили вернуть родителям-алкоголикам, которым нужно было только детское пособие", - говорит приемная мать.
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Активисты преследовали корыстные цели. Детский дом семейного типа, куда забрали Дашу, стоит на хорошей земле. Активисты зарятся на эту землю, требуют ликвидировать детский дом. "- Эта ужасная ситуация стала возможной из-за вмешательства в судьбу погибшей девочки так называемых активистов из областного центра, которые сопровождали судебные процессы и всячески влияли, чтобы забрать ребенка из приемной семьи (где она жила в нормальных условиях) и таки «помогли» вернуть девочку неблагополучным биологическим родителям, - сказал замначальника Житомирского областного управления полиции Александр Радченко". Гореть вам в аду, активисты!
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таких активистов надо брать в кавычки, а надзорные органы за жабры..., эти "активисты" пришли и ушли, а всякие органы, которым платят за то, чтобы над детьми не издевались родители, остаются и продолжают жрать дармовой хлеб, не отрабатывая его...
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Есть нормальные социальные работники. Но много таких, которые чьи-то родственники. И они только получают зарплату, и больше ничего. Особенно в селах таких много. Тут конечно коллективная вина. Но без давления со стороны активистов, девочку алкашам бы не вернули.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСуд відправив у СІЗО батьків п'ятирічної дівчинки, підозрюваних в її жорстокому вбивстві
 
 
 
 
 
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