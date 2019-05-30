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Все про:візит (645) Німеччина (1207) Зеленський (1495)

 Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС

Президент України Володимир Зеленський відвідає Берлін, найімовірніше, в другій половині червня.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над тим, щоб організувати візит найближчим часом. Найімовірніше, це буде у другій половині червня, поки дата в опрацюванні. Зокрема, сьогодні питання щодо візиту до Берліна обговорюватиметься у рамках зустрічі Президента Зеленського з двома міністрами закордонних справ Німеччини та Франції", - сказав Боднар.

Він висловив сподівання, що обговорюватимуться питання двосторонньої співпраці, реформи та протидія російській агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина і Франція не зменшують свою прихильність до України, - глава МЗС Маас

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129738
 
 
 Топ коментарі
 
моя ж ти мася, зелененько-брехлива)))

Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 3537
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Порошенко оставил Вовану ЗВР, кторый уже начал проедаться. Жрите не обляпайтесь. Бакс начинает забег к отметке 75. Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 7613
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Гастроли в Берлин? Квартал растет, растет.... Во зеля хреном по роялю налабается!!!!!
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Якщо щодо цього візиту статті у ЗМІ будуть без конкретики, то це означає втрачений шанс для України.
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Ali Hasan - конкретика обязательно будет, но я не думаю что она нам понравится...

Посылая полный нуль на такую ответственную встречу, на что мы должны рассчитывать ?
На жалость?
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Ali Hasan - но Зе все таки придется открывать рот и что то говорить...

Да и в зекоманде тоже великих дипломатов не наблюдается...
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Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была" (С).
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Смешно, конечно... 75% проголосовали за колуна, теперь о каких-то возможностях мямлят... лолище знатное, на фоне меркель-путин-макрон обсуждающие Украину, пока новые люди жуют сопли.
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Гастроли в Берлин? Квартал растет, растет.... Во зеля хреном по роялю налабается!!!!!
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Надо шото делать. Найапопулярніші запити Гугла з України

Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 5158
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а нафуя собстна, там нет гавно + гавно и всякую чахотку типа рассмеши гомика они не смотрят нет тем для обсуждения Ширина клавиш в ЕС стандартная.
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не смотрю квартал
и ни одной серии слуги народа не видел
зато вижу прямой посыл нах пукиных и медведчуков
по крайней мере пока и это радует
псы. ... а петя за руку с ****** здоровался Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 2306
ФУУУУУУУУУУУУУ!
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Все то ты видишь.
Ну кроме прямого призыва опять разрешить кцпское кино-говно от зеленских)
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кому надо тот на тарелке или в инете итак смотрит
а ты шо не ридной мове строчишь? не стесняйся)
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интересненько... думаешь клован не планирует встреч с ******? и как-же ты, бедняжка, будешь его благодарить за дипломатическое рукопожатие? Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 1508
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дай Бог, чтобы на колени не бухнулся...
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Особенно референдум радует предложенный. Не здоровался потому что не встречался еще, а там хоть бы целовать не начал на радостях
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а шо за референдум?
тот который состоится после того как рашка свалит с донбаса и вернет крым?
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Тот который людоед Узеленского озвучил:

В команде президента Владимира Зеленского, который объяснил свою позицию о референдуме по мирным договоренностям с Россией, уже разработан законопроект о плебисците. Об этом сообщил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы Свобода слова на ICTV
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Зеленского знаю
Стефанчука не знаю
може концерва соева якась? Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 8914
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Да вы вообще я смотрю нихера не знаете. Ни что такое РСЗО Ольха, ни "новых" лиц ЗекоМанды. Узеленского спроси консерва он или кто еще, но повиду тебя сожрет и не подавится

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука и Михаила Федорова своими советниками.

Соответствующие указы появились на сайте президента.

Указы №312 и №313 обнародованы 21 мая.

Согласно указу Руслан Стефанчук будет представителем президента в Верховной Раде Украины.
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я шо их всех обязан знать по твоему?)
сказал бы сразу тот жирный который в верховной раде))
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Ну я же хз как вы их там идентифицируете
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как все нормальные люди)
... имхо референдум явный косяк команды Зе (

а с чего вы вдруг решили шо там все умные?)
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У меня даже мысли не было что там хоть кто то нормальный есть, во всяком случае пока.
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будем посмотреть кого выдвинут на генпрокурора и сбу
ну и премьера само собой, ждать осталось недолго
что такое два месяца по сравнению с золотой пятилеткой пепе
мид кстати уже назначать можно ... надеюсь некартавого увидеть как минимум
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він за "свати" загнівався)))) на детектор меді - є повна версія інтервю)))
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Російський літак зайшов в повітряний простір України. В той час українська влада демонструє нуль реакції.

Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 7093
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Зебил, Ольха это РСЗО она самолеты не сбивает.
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пох, главное чтобы в сторону кацапстана была повернуто
вам бы соесосам лишь бы до слов дои ...
С-300 в тех краях ТОЧНО есть
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😂 Ну понятно Вам похер что писать лишь бы гамница поднакинуть. А что на С-300 тоже миллиарды потрачены или Зетермос приказ отдал? )) Или для Вас тоже Зевова пока с президентом ну никак не ассоциируется?
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лина херь какую то запастила
поэтому и коменты соответствующие
андестенд ромка? Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 2253
псы. новость из разряда той шо пепа собрался когти рвать в англию на лечение Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 3716
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По новости, согласен, наверно ошибка позиционирования.
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Мася, "Вільха" сама по себе не стреляет, твой Головнокомандувач "Зелупеня" должен отдать приказ. А он- "сцикло".
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ваша картинка мадам скорее всего фейк
а сцыкло это то которое гиркина из славянска выпустило
и наблюдала как гомконвои через нашу границу едут
которые с говном смешать надо было
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мася, ты тут пасешься без перерыва, ты не читал интервью Гиркина на Цензоре, где он про это рассказывал? Он тебе ясно написал: выходили из Славянска под прикрытием гражданского населения, женщин и детей. Ты правда, не понимаешь? Или с рождения такой?
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ни тебе, а вам (с)
мне он ничего не писал
ты читай лучше вдумчиво, сидели под прикрытием населения, а не выходили из окружения
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Зебеня посетит Берлин с концертом на пианино?
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Он выразил надежду, что будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, реформы и противодействия российской агрессии. Источник: https://censor.net.ua/n3129738 респект!!улыбнуло!!для начала мог бы научиться хотя бы противостоянию коломою и лиш потом думать о каком либо другом противостоянии.(с такими яйцами ток от повесток убегать а не кому либо противостоять) Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 6699 Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 6041
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и я так думаю!!он чувак конкретный!!если чё с бабулей и кроусаном не так!!так зеля тут же муем да по клавишам!! Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 3783 Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 436
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Порошенко оставил Вовану ЗВР, кторый уже начал проедаться. Жрите не обляпайтесь. Бакс начинает забег к отметке 75. Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 7613
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Конечно, Порошенко накопил ЗВР для Украины, а Зелена шмаркля уже туда свое рыло запустила
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так мы же предупреждали, чтобы Зебенский сдал анализы на наркотики, а теперь, да, только "клиника"
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Порох, как раз анализы сдал, чем доказал, что ему скрывать нечего. Где анализы Зебеньского на наркоту? Зессал?
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Порох, это галимый лузер, который уже в истории. Точка.
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обновленный офис минстеця общается между собой.
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минстець - это теперь ты. привыкай. Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 1540
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С канцлером Германии Порошенко встретился за два ДО своей инаугурации. Зеленский ДО инаугурации встречался с раввинами.
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ну да. попробуй выкрой минутку в плотном графике корпоративов.
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Там, что корпоративы?
Бо Октоберфест как то осенью.
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Клімкін відмовився супроводжувати зебіла в міжнародних вояжах.
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Смотрю что у свинорылых и дальше подгорает Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 9741
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Не чув, щоб він тебе знає. І до речі, я з ним вітався особисто.
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Закон о защите немецкой крови и немецкой чести (википедия)
«Движимый пониманием того, что чистота немецкой крови является непременным условием дальнейшего существования немецкого народа, воодушевленный непоколебимой решимостью гарантировать существование немецкой нации на все времена, рейхстаг единогласно принял следующий Закон, который настоящим доводится до сведения населения»
Еврей не может быть гражданином рейха. Он не имеет права голоса по политическим вопросам; ему запрещено занимать публичную должность.
Чиновники-евреи после 31 декабря 1935 г. уходят в отставку

Постановления закрыли евреям доступ почти ко всем должностям и профессиям, ограничили свободу их передвижения и ввели в их удостоверении личности обязательную отметку «еврей» (нем. Jude).
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А насправді дійсність виявилася зовсім іншою.
В Интернете появилась видеозапись с израильского телеканала ITON-TV, на которой раввин Михаил Финкель публично признал факт, что в нацистской Германии на стороне Адольфа Гитлера таки воевало около 150 тысяч генетических евреев, имеющих, как наш знаменитый "сын юриста", лидер ЛДРП В.В.Жириновский, еврейские корни "по папе".
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Звичайно, що для прихильників Зеленського важко зрозуміти той факт, що європейські керівники добре знають "кто із ху". Тому ціну такому візиту складуть заздалегідь.
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Досить брехати ! Зеленського поважають як в Україні так і в Європі. На виборах і після , все стало на свої місця.
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очікуємо нових рейтингів.
Принаймі, в маршрутках почалися інші теревені стосовно зебіла...
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надеемся поездка будет результативной, в отличие от папередника, ездившего раздавать леденцьі
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який, тим не менше, привозив нові договора і навіть зброю для ЗСУ...
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Приходи Вова в гости, когда нас дома нет !


А если серьезно, Меркель просто ждет во что выльется суд в США, и тогда определиться "ху из вова"
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Подивився відео, де наш презедент "співчуває" матері загиблого шахтаря. Це просто жесть, просто слів нема.

Видео с самого низу.
https://startko.co.ua/30/15/4936/olenka/?fbclid=IwAR3mIIahsK9xofVGs8WDQtbyTiKhi-PUR_qrAkdpIwDqn87-cvSuueTKbXk
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Там просто турков много шаурма наверняка вкусная.
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Більше 3-х мільйонів Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 1981 А ще турки толерантно ставляться до євреїв Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 1981
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС
 
 
 
 
 
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