 Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми працюємо над тим, щоб організувати візит найближчим часом. Найімовірніше, це буде у другій половині червня, поки дата в опрацюванні. Зокрема, сьогодні питання щодо візиту до Берліна обговорюватиметься у рамках зустрічі Президента Зеленського з двома міністрами закордонних справ Німеччини та Франції", - сказав Боднар.
Він висловив сподівання, що обговорюватимуться питання двосторонньої співпраці, реформи та протидія російській агресії.
Посылая полный нуль на такую ответственную встречу, на что мы должны рассчитывать ?
На жалость?
Да и в зекоманде тоже великих дипломатов не наблюдается...
рашка идёт нахер
и ни одной серии слуги народа не видел
зато вижу прямой посыл нах пукиных и медведчуков
по крайней мере пока и это радует
псы. ... а петя за руку с ****** здоровался
ФУУУУУУУУУУУУУ!
Ну кроме прямого призыва опять разрешить кцпское кино-говно от зеленских)
а ты шо не ридной мове строчишь? не стесняйся)
тот который состоится после того как рашка свалит с донбаса и вернет крым?
В команде президента Владимира Зеленского, который объяснил свою позицию о референдуме по мирным договоренностям с Россией, уже разработан законопроект о плебисците. Об этом сообщил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы Свобода слова на ICTV
Стефанчука не знаю
може концерва соева якась?
Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука и Михаила Федорова своими советниками.
Соответствующие указы появились на сайте президента.
Указы №312 и №313 обнародованы 21 мая.
Согласно указу Руслан Стефанчук будет представителем президента в Верховной Раде Украины.
сказал бы сразу тот жирный который в верховной раде))
... имхо референдум явный косяк команды Зе (
а с чего вы вдруг решили шо там все умные?)
ну и премьера само собой, ждать осталось недолго
что такое два месяца по сравнению с золотой пятилеткой пепе
мид кстати уже назначать можно ... надеюсь некартавого увидеть как минимум
вам бы соесосам лишь бы до слов дои ...
С-300 в тех краях ТОЧНО есть
поэтому и коменты соответствующие
андестенд ромка?
псы. новость из разряда той шо пепа собрался когти рвать в англию на лечение
а сцыкло это то которое гиркина из славянска выпустило
и наблюдала как гомконвои через нашу границу едут
которые с говном смешать надо было
мне он ничего не писал
ты читай лучше вдумчиво, сидели под прикрытием населения, а не выходили из окружения
Бо Октоберфест как то осенью.
«Движимый пониманием того, что чистота немецкой крови является непременным условием дальнейшего существования немецкого народа, воодушевленный непоколебимой решимостью гарантировать существование немецкой нации на все времена, рейхстаг единогласно принял следующий Закон, который настоящим доводится до сведения населения»
Еврей не может быть гражданином рейха. Он не имеет права голоса по политическим вопросам; ему запрещено занимать публичную должность.
Чиновники-евреи после 31 декабря 1935 г. уходят в отставку
Постановления закрыли евреям доступ почти ко всем должностям и профессиям, ограничили свободу их передвижения и ввели в их удостоверении личности обязательную отметку «еврей» (нем. Jude).
В Интернете появилась видеозапись с израильского телеканала ITON-TV, на которой раввин Михаил Финкель публично признал факт, что в нацистской Германии на стороне Адольфа Гитлера таки воевало около 150 тысяч генетических евреев, имеющих, как наш знаменитый "сын юриста", лидер ЛДРП В.В.Жириновский, еврейские корни "по папе".
Принаймі, в маршрутках почалися інші теревені стосовно зебіла...
А если серьезно, Меркель просто ждет во что выльется суд в США, и тогда определиться "ху из вова"
Видео с самого низу.
https://startko.co.ua/30/15/4936/olenka/?fbclid=IwAR3mIIahsK9xofVGs8WDQtbyTiKhi-PUR_qrAkdpIwDqn87-cvSuueTKbXk